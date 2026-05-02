Amern steht vor Kampfspiel um den Klassenerhalt

Kehrberg erwartet kein fußballerisches Spektakel: „Das wird sicher kein schönes Spiel. Es ist ein reines Ergebnisspiel.“ Dennoch sieht er Vorteile bei seinem Team. In den vergangenen Wochen habe sich Amern stabilisiert, die Mannschaft habe „die Situation angenommen“ und sei auch gegen stärkere Gegner konkurrenzfähig gewesen. „Das sorgt für Selbstvertrauen“, betont der Trainer, der deshalb „voller Optimismus“ in die Partie geht.

Auch personell entspannt sich die Lage etwas: Johannes Hamacher und Shogo Taniguchi kehren in den Kader zurück, ebenso steht Malte Knop nach abgesessener Rotsperre wieder zur Verfügung. Dadurch vergrößern sich die Optionen für Trainer Kehrberg deutlich. Selman Sevinc fehlt hingegen wegen seiner fünften Gelben Karte.

Die Rechnung ist einfach: Mit einem Sieg könnte Amern nicht nur einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen, sondern auch einen direkten Konkurrenten entscheidend distanzieren. Gleichzeitig würde man sich deutlich vom Relegationsplatz absetzen und den Druck auf weitere Konkurrenten erhöhen. „Für uns ist das die große Chance. Wir wollen nicht bis zum letzten Spieltag zittern“, betont Kehrberg.