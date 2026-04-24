Amern sichert sich gegen Union Nettetal das Finalticket

Amerns Finalgegner OSV Meerbusch hatte hingegen deutlich weniger Probleme. Der Bezirksliga-Spitzenreiter wurde seiner Favoritenrolle gegen den A-Ligisten TSV Kaldenkirchen vollauf gerecht. Früh ging Meerbusch mit 1:0 in Führung, erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 und zog nach dem Seitenwechsel auf 5:0 davon. In der Schlussphase gelang den Gastgebern immerhin noch der Ehrentreffer: Nach einer Ecke war Nils Heines zur Stelle und traf zum 1:5 (87.).

Kaldenkirchen hielt phasenweise gut dagegen, konnte die spielerische Überlegenheit des klassenhöheren Gegners jedoch nicht entscheidend bremsen. Für den TSV bleibt es dennoch ein erfolgreicher Pokallauf, der erst im Halbfinale endete.