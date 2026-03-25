 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Amern rüstet aus Personalnot mit Ex-Landesligaspieler nach

Vier Niederlagen in Serie, dazu eine lange Ausfallliste: Für den Rest der Landesliga-Saison haben die VSF Amern noch einmal einen Spieler verpflichtet. Der Japaner Kaiya Otsu sammelte in der Vorsaison noch zweistellige Scorerpunkte für den ASV Süchteln.

von RP / Heiko Van der Velden · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Kaiya Otsu läuft für die VSF Amern auf.
Kaiya Otsu läuft für die VSF Amern auf. – Foto: Ulrich Hamacher

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Kaiya Otsu

Die VSF Amern haben in der Landesliga personell noch einmal nachgelegt und damit auf die angespannte Situation im Kader reagiert. Mehrere verletzte Akteure zwangen den Verein zum Handeln – mit Erfolg: Mittelfeldspieler Kaiya Otsu verstärkt ab sofort das Team.

Sechs Monate ohne Spiel

Der 26-Jährige war zuletzt ohne Verein, nachdem er in der vergangenen Saison noch für den ASV Süchteln aktiv gewesen war. Dort absolvierte Otsu 33 Einsätze, erzielte neun Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Trainer Willi Kehrberg erklärte die Hintergründe der Verpflichtung: „Aufgrund unserer personellen Situation mussten wir reagieren. Otsu hat zuletzt sechs Monate nicht gespielt, deshalb ging die Verpflichtung schnell. Wir haben uns zunächst bis zum Sommer geeinigt. Er kann sich bei uns wieder heranarbeiten – dann sehen wir weiter.“

Otsu lief gegen Wülfrath bereits auf

Die Verpflichtung wurde kurzfristig umgesetzt – und Otsu stand bereits im Heimspiel gegen den 1. FC Wülfrath in der Startelf. Dabei hinterließ der Mittelfeldspieler direkt einen positiven Eindruck. „Er hat ein gutes Spiel gemacht“, sagte Kehrberg im Anschluss. Die Partie ging dennoch mit 0:1 verloren. Es war die vierte Niederlage in Serie für Amern. In der Tabelle beträgt Amerns Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch drei Punkte.

Für beide Seiten bietet die Konstellation Vorteile: Amern gewinnt zusätzliche Optionen im Mittelfeld, während Otsu nach längerer Pause wieder in den Spielrhythmus findet. Zunächst ist die Zusammenarbeit bis zum Sommer angelegt.