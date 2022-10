Amern mit Rückenwind ins Duell mit dem Rather SV Zuletzt gab es zwei Siege für die VSF Amern. Dadurch hat sich das Team von Willi Kehrberg von unten abgesetzt.

Rather SV Rather SV

Im oberen Drittel liegt mit 16 Punkten aus sieben Spielen als Tabellenzweiter aktuell der Rather SV, der zuletzt in der Schlussphase ein 3:3-Unentschieden im Heimspiel gegen den 1. FC Viersen erreichte.

„Rath ist eine Spitzenmannschaft. Die Chance auf einen Sieg liegt bei 50 Prozent. Trotzdem können wir befreit aufspielen. Wir müssen allerdings auch 90 Minuten ein gutes Spiel machen“, sagte VSF-Coach Kehrberg, fügte allerdings auch an: „Wir müssen auch nicht tiefstapeln. Ich denke, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, wird es ein Spiel auf Augenhöhe werden.“

Personell müssen die Amerner für dieses Spiel am Sonntag weiterhin die Dienste von Karim Sharaf verzichten, dessen Bänderdehnung im Knie wieder aufgegangen ist. Tijan Kleine fällt mit einem Muskelfaserriss ebenfalls aus. Ansonsten ist der Kader der Amerner gut aufgestellt. Nach der Partie gegen den Rather SV folgen das Derby zu Hause gegen den ASV Süchteln sowie die Begegnungen gegen SC Kapellen-Erft und die SG Unterrath – derzeit alles Teams, die in der Tabelle hinter Amern stehen. Dann wird sich zeigen, ob sich die VSF Amern in der oberen Tabellenhälfte der Landesliga etablieren können.