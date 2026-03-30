Amern mit Glück in der Nachspielzeit – Nettetal kassiert Klatsche

Am Ende stand für die VSF Amern am Sonntag ein 2:2-Remis gegen die Reserve des VfB Hilden. Und trotzdem durfte sich Amern wie ein Sieger fühlen. Die Partie war intensiv und phasenweise dramatisch. Vor allem die Schlussminuten hatten es in sich, als die Gäste einen Zwei-Tore-Rückstand noch egalisierten.
In der ersten Halbzeit entwickelte sich das erwartete, umkämpfte Spiel. Amern trat mutig auf, suchte früh den Weg nach vorne und erspielte sich durch Luca Dorsch und Kaiya Otsu erste Möglichkeiten. Besonders Dorsch hatte die Führung auf dem Kopf, sein Treffer wurde jedoch wegen einer Abseitsposition aberkannt. Hilden tat sich im Spielaufbau zunächst schwer und kam kaum zu klaren Abschlüssen, sodass es torlos in die Pause ging.
Amern wirkte kurzzeitig beeindruckt, zeigte jedoch eine starke Reaktion. In der 90. Minute brachte Luca Dorsch sein Team mit einem präzisen Freistoß unter die Latte zurück ins Spiel. In der Nachspielzeit erhöhte Amern nochmals den Druck, brachte den Ball nach einer Ecke gefährlich in den Strafraum, wo Adam El Edghiri aus kurzer Distanz zum umjubelten 2:2-Ausgleich traf.
Die Gäste zahlten für die Aufholjagd allerdings einen Preis: Mehrere Spieler mussten angeschlagen vom Feld. Zudem kam es in der 68. Minute zu einer ungewöhnlichen Szene, als Amerns Trainer Dennis Homann selbst das Spielfeld betrat. Trainer Willi Kehrberg fasste die Partie anschließend treffend zusammen: „Wir haben genau das erwartet – ein kompliziertes Spiel.“ Besonders bitter sei der zweite Gegentreffer gewesen: „Das ist ein individueller Fehler, den der Gegner eiskalt nutzt.“
Dennoch hob Kehrberg die Moral seiner Mannschaft hervor: „Wir haben danach alles nach vorne geworfen und sind volles Risiko gegangen.“ Am Ende überwog daher die Zufriedenheit: „Wenn man nach so einem Spielverlauf noch zwei Tore macht, muss man mit dem Punkt zufrieden sein.“
Der ASV Süchteln hat dagegen einen umkämpften Heimsieg gefeiert. Gegen DJK Neuss-Gnadental setzte sich die Mannschaft mit 2:1 (1:0) durch und festigte mit nun 44 Punkten den vierten Tabellenplatz. „Wir haben wieder mehrere klare Chancen im Spiel, das ist aktuell eine Stärke von uns. Man sieht, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt“, sagte Trainer Volker Hansen. Die Tore erzielten Leo Rennett (38.) und Lars Prigge (65.).
Der SC Union Nettetal hat nach zuvor acht Spielen ohne Niederlage einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Beim Spitzenreiter SpVg Solingen-Wald unterlag die Mannschaft deutlich mit 1:6. Dabei hatte die Partie für die Gäste zunächst vielversprechend begonnen: In der 21. Minute brachte Phillip Spickenbaum den SCU mit 1:0 in Führung. Nettetal zeigte sich in der Anfangsphase mutig und hielt gegen den Tabellenführer gut dagegen. Doch im weiteren Verlauf übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle. Angeführt von mehreren erfahrenen Spielern mit höherklassiger Erfahrung drehte Solingen-Wald die Partie noch vor der Pause und ließ auch im zweiten Durchgang nichts mehr anbrennen.
Mitten im Abstiegskampf steckt nun der SC Victoria Mennrath: Beim direkten Konkurrenten SSV Bergisch Born verlor das Team mit 0:1 und rutschte mit 27 Punkten auf Tabellenplatz 14 ab.