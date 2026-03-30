Amern mit Glück in der Nachspielzeit – Nettetal kassiert Klatsche

Der SC Union Nettetal hat nach zuvor acht Spielen ohne Niederlage einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Beim Spitzenreiter SpVg Solingen-Wald unterlag die Mannschaft deutlich mit 1:6. Dabei hatte die Partie für die Gäste zunächst vielversprechend begonnen: In der 21. Minute brachte Phillip Spickenbaum den SCU mit 1:0 in Führung. Nettetal zeigte sich in der Anfangsphase mutig und hielt gegen den Tabellenführer gut dagegen. Doch im weiteren Verlauf übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle. Angeführt von mehreren erfahrenen Spielern mit höherklassiger Erfahrung drehte Solingen-Wald die Partie noch vor der Pause und ließ auch im zweiten Durchgang nichts mehr anbrennen.