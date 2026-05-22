Amern im Spagat zwischen Pokalfinale und Abstiegskampf

Bereits um 10:30 Uhr beginnt das Programm mit dem Ü32-Spiel um Platz drei zwischen dem SC Schiefbahn und dem SSV Strümp. Anschließend treffen ab 11:15 Uhr bei den Frauen der SC Union Nettetal und der FC St. Hubert aufeinander. Um 13 Uhr folgt das Spiel um Platz drei der Herren zwischen Gastgeber TSV Kaldenkirchen und dem SC Union Nettetal. Das Ü32-Finale zwischen dem SC St. Tönis und dem SC Waldniel wird um 13:45 Uhr angepfiffen. Danach steigt um 15:15 Uhr das Frauenfinale zwischen dem SC Krefeld 05 und Viktoria Anrath, ehe das Herrenfinale zwischen dem OSV Meerbusch und dem VSF Amern den Schlusspunkt setzt.