Amern im Spagat zwischen Pokalfinale und Abstiegskampf

Am Pfingstmontag richtet sich der Blick des Fußballkreises Kempen-Krefeld auf die Jahnkampfbahn in Kaldenkirchen. Dort steigen die diesjährigen Kreispokal-Endspiele der Herren, Frauen und Ü32-Teams. Gastgeber TSV Kaldenkirchen erwartet zahlreiche Zuschauer zu einem langen Fußballtag mit insgesamt sechs Begegnungen.
Insbesondere das Endspiel der Herren verspricht Spannung. Während der OSV Meerbusch als Spitzenreiter der Bezirksliga auf eine starke Saison zurückblickt, kämpft der VSF Amern parallel noch um den Klassenverbleib in der Landesliga. Für die Mannschaft von Trainer Dennis Homann und Trainer Willi Kehrberg hat die Partie daher doppelte Bedeutung: Einerseits bietet sich die Chance auf einen Titelgewinn, andererseits soll das Finale helfen, den positiven Rhythmus in die letzten beiden entscheidenden Ligaspiele mitzunehmen. Angepfiffen wird das Endspiel um 16 Uhr.
Zuletzt setzte Amern im Ligabetrieb mit dem 3:2-Erfolg gegen den SC Union Nettetal ein wichtiges Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Nach dem Pokalfinale warten nun noch die richtungsweisenden Partien gegen den TSV Solingen und die SG Unterrath. Homann sieht das Endspiel deshalb auch als wertvollen Härtetest.
„Gegen Meerbusch wird es ein Endspiel sein – und gegen den TSV Solingen ist es genauso ein Endspiel. Das hat Endspielcharakter. Da kannst du schon davon ausgehen, dass du alles geben musst“, erklärte der Amerner Trainer.
Dass die Liga aktuell etwas wichtiger erscheint, verhehlt Homann nicht. Dennoch erwartet er von seiner Mannschaft im Finale dieselbe Intensität wie in den kommenden Abstiegsduellen. „Natürlich ist der Blick auf den TSV Solingen etwas wichtiger als auf Meerbusch, das ist klar. Aber Präsenz zeigen, Zweikämpfe führen und das Spiel mit der richtigen Einstellung angehen – genau das müssen wir abrufen“, sagte Homann.
Auf größere Rotation wird Amern deshalb verzichten. Vielmehr soll das Pokalfinale helfen, den Wettkampfrhythmus hochzuhalten und mit einem guten Gefühl in die entscheidende Phase der Saison zu gehen. „Wir können es uns nicht erlauben, eine Woche Pause zu machen. Wir müssen schauen, dass wir uns gut auf den TSV Solingen vorbereiten – und da kann das Pokalspiel genauso gut helfen“, so Homann weiter.
Auch das Spiel um Platz drei der Herren verspricht interessante Vorzeichen. Landesligist SC Union Nettetal trifft dort auf Gastgeber TSV Kaldenkirchen, der als A-Ligist als Außenseiter in die Begegnung geht. Union hatte zuletzt mit erheblichen personellen Problemen zu kämpfen und dürfte froh sein, wenn nach dem Pokalwochenende auch die letzten beiden Ligaspiele absolviert sind. Trotzdem geht der klassenhöhere Landesligist favorisiert in die Partie.
Bereits um 10:30 Uhr beginnt das Programm mit dem Ü32-Spiel um Platz drei zwischen dem SC Schiefbahn und dem SSV Strümp. Anschließend treffen ab 11:15 Uhr bei den Frauen der SC Union Nettetal und der FC St. Hubert aufeinander. Um 13 Uhr folgt das Spiel um Platz drei der Herren zwischen Gastgeber TSV Kaldenkirchen und dem SC Union Nettetal. Das Ü32-Finale zwischen dem SC St. Tönis und dem SC Waldniel wird um 13:45 Uhr angepfiffen. Danach steigt um 15:15 Uhr das Frauenfinale zwischen dem SC Krefeld 05 und Viktoria Anrath, ehe das Herrenfinale zwischen dem OSV Meerbusch und dem VSF Amern den Schlusspunkt setzt.
Die Verantwortlichen des Fußballkreises und des Ausrichters aus Kaldenkirchen hoffen am Pfingstmontag auf zahlreiche Zuschauer und bestes Fußballwetter. Gleichzeitig weisen sie auf die angespannte Parkplatzsituation rund um die Jahnkampfbahn hin. Parkmöglichkeiten stehen unter anderem an der Buschstraße, auf dem Parkplatz vor der Baugesellschaft sowie auf dem Schulhof der angrenzenden GGS Kaldenkirchen zur Verfügung. Besucher werden gebeten, die entsprechenden Verbotsschilder zu beachten und möglichst Fahrgemeinschaften zu bilden, um die Verkehrssituation rund um die Sportanlage zu entlasten.