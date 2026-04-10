Amern holt sich Selbstbewusstsein im Kreispokal

Die VSF Amern haben im Kreispokal einen souveränen 4:1-Erfolg beim SuS Schaag gefeiert. Mit dem Sieg zogen die Amerner nicht nur ins Halbfinale ein, sondern sicherten sich zugleich die Teilnahme an der ersten Runde des Niederrheinpokals 2026/27.
Die Gäste übernahmen von Beginn an die Kontrolle. Bereits in der 8. Minute brachte Luca Dorsch den VSF in Führung, als er eine Hereingabe von außen freistehend zum 1:0 verwertete. Amern blieb tonangebend und legte in der 21. Minute nach: Nach einer Flanke von rechts vollendete Adam El Edghiri per Direktabnahme zum 2:0.
Schaag zeigte sich jedoch kämpferisch und kam in der 36. Minute durch Dominik Schmitz überraschend zum Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause bot sich den Gastgebern sogar die große Chance auf den Ausgleich, doch Amerns Schlussmann parierte stark. So ging es mit einer 2:1-Führung für die Gäste in die Halbzeit.
Direkt nach Wiederanpfiff stellte Amern die Weichen auf Sieg. In der 53. Minute traf erneut Adam El Edghiri: Nach einer Flanke kam er per Kopf zum Abschluss, Schaags Torhüter Nikolai Höfer parierte zunächst, doch im Nachsetzen landete der Ball im Netz – 3:1. Nur eine Minute später erhöhte Toya Okada auf 4:1 und sorgte früh für die Entscheidung. In der Folge kontrollierte Amern das Spiel und ließ defensiv nichts mehr anbrennen. Schaag kam zwar noch zu einzelnen Aktionen, zwingende Chancen blieben jedoch aus.
„Wir hatten alles im Griff, bis wir durch ein unnötiges Gegentor wieder Spannung reingebracht haben“, sagte Amerns Trainer Willi Kehrberg. „Nach der Pause machen wir schnell die Tore, dann war das Spiel entschieden. Wichtig war für uns vor allem, wieder Selbstvertrauen zu tanken und eine Runde weiterzukommen.“
Am Ende stand ein verdienter 4:1-Erfolg für die VSF Amern. Damit bleibt der Klub im Kreispokal auf Kurs und darf sich zusätzlich über das Ticket für den Niederrheinpokal freuen. Der SuS Schaag hielt vor allem in der ersten Halbzeit gut dagegen und verkaufte sich trotz der Niederlage ordentlich.
Viel wichtiger als der Erfolg im Kreispokal dürfte für Amern allerdings der Blick auf die Liga sein. Seit mehreren Spielen wartet die Mannschaft auf einen Sieg und steht mit 31 Punkten auf Rang elf nur knapp über dem Strich. Umso bedeutender ist die nächste Aufgabe: Am Sonntag gastiert der VSF beim SC Velbert. Ein Erfolg könnte das dringend benötigte Selbstvertrauen für den Saisonendspurt geben.
Im Viertelfinale des Kreispokals Kempen-Krefeld setzte sich zudem der SC Union Nettetal beim B-Ligisten SC Viktoria 09 Krefeld mit 2:0 (2:0) durch. Die Partie kippte nach gut 20 Minuten: Viktorias Torjäger Pascal Leenen sah in der 21. Minute Rot – ein herber Rückschlag für die Gastgeber. Die Überzahl nutzte Nettetal konsequent: Nur drei Minuten später brachte Anastasios Koutras den Landesligisten in Führung, ehe er in der 27. Minute nachlegte und auf 2:0 stellte.
Auf dem schwer bespielbaren Ascheplatz entwickelte sich anschließend kein fußballerischer Leckerbissen. Nettetal kontrollierte die Partie weitgehend, ohne zu glänzen, während Krefeld in Unterzahl bemüht blieb, aber kaum noch gefährlich vor das Tor kam.
Trainer Kemal Kuc zeigte sich nach der Partie pragmatisch: „Es war ein sehr schwer zu bespielender Platz. Wichtig war für uns vor allem, dass sich niemand verletzt. Die Mischung hat gut funktioniert, auch einige aus der zweiten Mannschaft haben Einsatzzeiten bekommen.“
Außerdem siegte der TSV Kaldenkirchen gegen den SC Viktoria Anrath mit 3:1 und steht damit ebenfalls im Halbfinale. Für den A-Ligisten trafen Joey Thommessen (15., 90.+5) und Kevin Kleier (25.).