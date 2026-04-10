Amern holt sich Selbstbewusstsein im Kreispokal In der Landesliga sind die VSF Amern wieder in die Nähe der Abstiegszone gerutscht. Am Wochenende steht ein wichtiges Spiel gegen den SC Velbert an. Zuvor feiert Amern ein Erfolgserlebnis im Kreispokal, obwohl sich Gegner Schaag wacker schlägt. von RP / Heiko Van der Velden · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Amern feiert das Weiterkommen im Kreispokal – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Die VSF Amern haben im Kreispokal einen souveränen 4:1-Erfolg beim SuS Schaag gefeiert. Mit dem Sieg zogen die Amerner nicht nur ins Halbfinale ein, sondern sicherten sich zugleich die Teilnahme an der ersten Runde des Niederrheinpokals 2026/27.

Dorsch eröffnet die Partie Die Gäste übernahmen von Beginn an die Kontrolle. Bereits in der 8. Minute brachte Luca Dorsch den VSF in Führung, als er eine Hereingabe von außen freistehend zum 1:0 verwertete. Amern blieb tonangebend und legte in der 21. Minute nach: Nach einer Flanke von rechts vollendete Adam El Edghiri per Direktabnahme zum 2:0. Schaag zeigte sich jedoch kämpferisch und kam in der 36. Minute durch Dominik Schmitz überraschend zum Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause bot sich den Gastgebern sogar die große Chance auf den Ausgleich, doch Amerns Schlussmann parierte stark. So ging es mit einer 2:1-Führung für die Gäste in die Halbzeit.

Direkt nach Wiederanpfiff stellte Amern die Weichen auf Sieg. In der 53. Minute traf erneut Adam El Edghiri: Nach einer Flanke kam er per Kopf zum Abschluss, Schaags Torhüter Nikolai Höfer parierte zunächst, doch im Nachsetzen landete der Ball im Netz – 3:1. Nur eine Minute später erhöhte Toya Okada auf 4:1 und sorgte früh für die Entscheidung. In der Folge kontrollierte Amern das Spiel und ließ defensiv nichts mehr anbrennen. Schaag kam zwar noch zu einzelnen Aktionen, zwingende Chancen blieben jedoch aus. Schwung mit in die Liga nehmen „Wir hatten alles im Griff, bis wir durch ein unnötiges Gegentor wieder Spannung reingebracht haben“, sagte Amerns Trainer Willi Kehrberg. „Nach der Pause machen wir schnell die Tore, dann war das Spiel entschieden. Wichtig war für uns vor allem, wieder Selbstvertrauen zu tanken und eine Runde weiterzukommen.“