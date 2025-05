Amern feiert nach turbulentem Sieg den Ligaverbleib

Mit der ersten Halbzeit seiner Mannschaft war Kehrberg zunächst nicht einverstanden. Seine Spieler seien zu nervös gewesen, das Spiel insgesamt sehr zerfahren. In der 25. Minute ging Cronenberg durch Daniel Lopez Hakimi in Führung. „Für das Schiedsrichtergespann war es heute im Abstiegskampf ein schwieriges Spiel. Aber der erste Treffer war ein Abseitstor“, sagte Kehrberg.

Nach der Halbzeit bekam Cronenberg zudem schnell einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Amerns Torhüter Christoph Sikowski und Cronenbergs Lukas Trier im Sechzehner kollidiert waren. Dass Sikowski den für Kehrberg „unberechtigten“ Foulelfmeter danach hielt, war für den Trainer die erste „Schlüsselszene“ der Partie. In der 51. Minute erzielte Kouki Ozawa den 1:1-Ausgleich. Die zweite Schlüsselszene: Maik Lambertz behinderte in der 55. Minute Cronenbergs Torhüter Yannik Radojewski beim Abschlag, beide gingen daraufhin zu Boden – und Radojewski ließ sich laut Kehrberg zu einem Tritt verleiten. Konsequenz: Gelb-Rot für Lambertz wegen des Verhinderns des Abschlages, glatt Rot für den Torhüter. „Bis dahin war der Torhüter sehr stark. Für Cronenberg kommt dann ein kalter Torwart ins Spiel, das hat ihnen geschadet“, sagte Kehrberg.

Amern bringt den Dreier ins Ziel

In der 64. Minute brachte Yuta Sakamaki Amern nach Vorarbeit von Lamin Fuchs mit 2:1 in Führung. Sechs Minuten später erhöhte der frisch eingewechselte Dominik Kleinen nach einem Eckball auf 3:1. „Im Anschluss war es reine Nervensache. Cronenberg hat alles nach vorne geworfen und wir haben auf Konter gelauert“, sagte Kehrberg. In der fünf-minütigen Nachspielzeit kam Cronenberg noch auf 2:3 heran, dann war jedoch Schluss – und der Klassenverbleib für Amern fix. Eine ausgelassene Feier? „Davon kann man ausgehen“, so Kehrberg.

Durch eine starke Rückrunde hat sich inzwischen auch Mennrath den Ligaverbleib gesichert. Gegen den nun feststehenden Meister Jüchen gab es am Sonntag eine 3:5-Niederlage. Paul Szymanski und Noah Kubawitz verkürzten kurz vor der Halbzeit auf 2:3, Vasiko Gogolidze traf in der 79. Minute zum 3:5-Endstand.

Fortuna Dilkrath verlor gegen den FC Remscheid mit 2:4. Niklas Mülders und Philipp Wiegers trafen zweimal zum Dilkrather Ausgleich, ehe Remscheid die Partie mit Treffern in der 90. Minute und in der Nachspielzeit noch gewann.