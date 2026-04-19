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Ligabericht
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Amedspor Wetzlar lässt TSV Bicken hinter sich
Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West hat Amedspor Wetzlar seine Ambitionen untermauert. Am anderen Ende der Tabelle wird die SG Oberbiel zum Verlierer des Spieltags +++
Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West hat Amedspor Wetzlar ein spektakuläres Spitzenspiel gegen den TSV Bicken knapp für sich entschieden und geht damit gestärkt in den Kracher beim RSV Büblingshausen am kommenden Sonntag. Während der SSV Frohnhausen das Verfolgerduell gegen den TuSpo Beilstein dominierte, rutschte die SG Oberbiel auf einen direkten Abstiegsrang. Für den SSV Sechshelden setzte es beim FC Burgsolms II die dritte Niederlage in Serie.