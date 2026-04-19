Amedspor Wetzlar lässt TSV Bicken hinter sich

Auch wenn Bickens Berkan Koc (l.) in dieser Szene Süleyman Erdogan zu entwischen scheint, hat der FC Amedspor Wetzlar im Topspiel der Fußball-Kreisoberliga knapp die Nase vorn. © Isabel Althof

Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West hat Amedspor Wetzlar ein spektakuläres Spitzenspiel gegen den TSV Bicken knapp für sich entschieden und geht damit gestärkt in den Kracher beim RSV Büblingshausen am kommenden Sonntag. Während der SSV Frohnhausen das Verfolgerduell gegen den TuSpo Beilstein dominierte, rutschte die SG Oberbiel auf einen direkten Abstiegsrang. Für den SSV Sechshelden setzte es beim FC Burgsolms II die dritte Niederlage in Serie.