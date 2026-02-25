 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Amedspor Wetzlar II bestraft: Sportgericht fällt Urteil

Teaser KLC WETZLAR: +++ Bei der Partie gegen Türk Ataspor II war es in der Fußball-C-Liga zum Polizeieinsatz gekommen, die Staatsanwaltschaft ermittelte. Nun hat das Kreissportgericht entschieden +++

Nach dem Spielabbruch in der Fußball-C-Liga (Gruppe 2) zwischen Türk Ataspor Wetzlar II und dem FC Amedspor Wetzlar II hat das Kreissportgericht ein Urteil gefällt. © BCFC - stock.adobe.com
Wetzlar. Nach dem Spielabbruch zwischen Türk Ataspor Wetzlar II und dem FC Amedspor Wetzlar II in der Fußball-C-Liga hat das Kreissportgericht Wetzlar ein Urteil gefällt. Diese Redaktion klärt, worum es ging und wie das Gremium unter Vorsitz von Julian Stroh in Werdorf entschied.

