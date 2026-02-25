Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Amedspor Wetzlar II bestraft: Sportgericht fällt Urteil
Teaser KLC WETZLAR: +++ Bei der Partie gegen Türk Ataspor II war es in der Fußball-C-Liga zum Polizeieinsatz gekommen, die Staatsanwaltschaft ermittelte. Nun hat das Kreissportgericht entschieden +++
Wetzlar. Nach dem Spielabbruch zwischen Türk Ataspor Wetzlar II und dem FC Amedspor Wetzlar II in der Fußball-C-Liga hat das Kreissportgericht Wetzlar ein Urteil gefällt. Diese Redaktion klärt, worum es ging und wie das Gremium unter Vorsitz von Julian Stroh in Werdorf entschied.