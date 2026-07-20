Amedspor Wetzlar gibt sich im Pokal bei Fortuna keine Blöße Teaser KREISPOKAL WETZLAR: +++ In der ersten Runde des Fußball-Kreispokals kann Fortuna Wetzlar dem Stadtrivalen vom FC Amedspor nichts anhaben. Ein Spieler des Favoriten schnürt dabei sogar einen Hattrick +++ von Redaktion · Heute, 10:32 Uhr · 0 Leser

So gar ins Stolpern kommen der der FC Amedspor Wetzlar und sein einen Doppelpack schnürender Neuzugang Konstantinos Gkampouris (l.), hier noch im Trikot der SG Naunheim/Niedergirmes, in der ersten Runde des Wetzlarer Fußball-Kreispokals. Beim FC Fortuna gelingt ein glatter 8:0-Sieg (Archivbild) © Jens Schmidt

Wetzlar. In der ersten Runde des Wetzlarer Fußball-Kreispokals hat sich sich Kreisoberligist FC Amedspor Wetzlar beim C-Ligisten FC Fortuna Wetzlar deutlich mit 8:0 (6:0) durchgesetzt. Vor 120 Zuschauern untermauerten die Gäste den Drei-Klassen-Unterschied zogen souverän in die nächste Runde ein.