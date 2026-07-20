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Pokal
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Amedspor Wetzlar gibt sich im Pokal bei Fortuna keine Blöße
Teaser KREISPOKAL WETZLAR: +++ In der ersten Runde des Fußball-Kreispokals kann Fortuna Wetzlar dem Stadtrivalen vom FC Amedspor nichts anhaben. Ein Spieler des Favoriten schnürt dabei sogar einen Hattrick +++
Wetzlar. In der ersten Runde des Wetzlarer Fußball-Kreispokals hat sich sich Kreisoberligist FC Amedspor Wetzlar beim C-Ligisten FC Fortuna Wetzlar deutlich mit 8:0 (6:0) durchgesetzt. Vor 120 Zuschauern untermauerten die Gäste den Drei-Klassen-Unterschied zogen souverän in die nächste Runde ein.