Amedspor famos: Marankoz-Brüder zerlegen den SSV Allendorf
Teaser KOL WEST: +++ Aufsteiger FC Amedspor Wetzlar sorgt in der Fußball-Kreisoberliga West weiter für Furore und macht es beim SSV Allendorf zweistellig. Auch Ehringshausen/Dillheim jubelt auswärts +++
Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West thront mit dem FC Amedspor Wetzlar nach drei Spieltagen ein Aufsteiger an der Tabellenspitze – ein 10:2-Kantersieg beim zeitweise desolaten SSV Allendorf sei Dank. Zählbares gab es erstmals für den SSV Frohnhausen und die SG Ehringshausen/Dillheim, während für die SG Oberbiel ogar mehr als ein Punt möglich war.