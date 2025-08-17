Amedspor famos: Marankoz-Brüder zerlegen den SSV Allendorf

Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West thront mit dem FC Amedspor Wetzlar nach drei Spieltagen ein Aufsteiger an der Tabellenspitze – ein 10:2-Kantersieg beim zeitweise desolaten SSV Allendorf sei Dank. Zählbares gab es erstmals für den SSV Frohnhausen und die SG Ehringshausen/Dillheim, während für die SG Oberbiel ogar mehr als ein Punt möglich war.