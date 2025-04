Amed will Aufstiegschancen gegen Brandenburg 03 wahren

Mit 44 Punkten rangieren die Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf auf dem 2. Platz, zwei Punkte hinter Spitzenreiter Brandenburg. Der klare 4:0-Sieg gegen VfB Berlin am letzten Spieltag war ein Statement. Doch Achtung: Das Hinspiel ging 3:4 gegen Anadoluspor verloren. Trainer Stefan Wirkus wird seine Elf entsprechend einstellen. Engin Korkuts Anadoluspor (Platz 8, 31 Punkte) zeigte zuletzt beim 3:3 gegen Blau-Gelb Moral, hat mit Volkan Neziroglu (20 Tore) einen der gefährlichsten Stürmer der Liga und will erneut für eine Überraschung sorgen.

FC Spandau 06 steckt nach der 0:3-Pleite gegen Tabellenführer Brandenburg 03 tief im Abstiegssumpf. Mit nur 26 Punkten auf Platz 11 trennt sie nur ein Hauch von den Abstiegsrängen. Trainer Thomas „Icke“ Häßler muss dringend eine Reaktion seines Teams provozieren. Auf der anderen Seite will der Weißenseer FC den Ausrutscher vom letzten Spieltag (0:2 gegen SC Union 06) vergessen machen und als Tabellenvierter (42 Punkte) weiter im Aufstiegsrennen bleiben. Im Hinspiel setzte sich Weißensee souverän mit 5:1 durch – ein klares Zeichen. Und mit Top-Torjäger Jan Geis (26 Tore in 13 Spielen) in Topform ist alles möglich.

Aufstieg im Blick – Brandenburg will Revanche gegen Amed

Der Tabellenführer ist zurück in der Spur: 3:0 gegen Spandau 06 am letzten Spieltag, Platz 1 mit 46 Punkten. Doch Achtung: Das Hinspiel verlor Brandenburg 03 mit 3:5 gegen Amed – eine der wenigen Niederlagen. Volkan Güney wird sein Team wachrütteln, denn mit Cenk Atabas (19 Tore) hat man Qualität. Amed (Platz 5, 40 Punkte) schnupperte durch das 1:0 gegen Makkabi zuletzt wieder an den Top 3. Trainer Fikret Akbulut weiß, dass seine Elf für Überraschungen gut ist. Ein Spiel mit Aufstiegspotential – in beide Richtungen.