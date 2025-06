Amed verlässt den Platz - Aufstiegszittern geht weiter

Der Nachholspieltag am Sonntag, offiziell der 17. Spieltag, hatte es in sich. Es war der wahre Schlusspunkt dieser hochspannenden Bezirksliga-Saison. Während der Weißenseer FC zum Zuschauen verdammt war, trafen mit dem FC Amed und Union 06 zwei der drei Aufstiegskandidaten direkt aufeinander. Beim Stande von 2:1 für die 06er kommt es zum Spielabbruch. Es soll einen Elfmeter für Union 06 geben, mit dem ein Amed Offizieller nicht einverstanden ist. Er fordert sein Team auf den Platz zu verlassen. FuPa Berlin berichtete So stehen für Union 06 die Zeichen auf Landesliga. Das Spiel gegen Wilhelmsruh wird am grünen Tisch entschieden. Zu 90 Prozent (Aussage Spielausschuss) sollen die drei Punkte 06 zugesprochen werden. Das gleiche gilt für das Amed Spiel. Das würde nachträglich die Meisterschaft für Union bedeuten. Charlottenburg-Wilmersdorf profitiert vom Nichtantritt von Brandenburg 03 und steht als erster Aufsteiger fest. Weißensee muss weiter zittern. Im Tabellenkeller ging es zwischen SFC Friedrichshain und Makkabi II um die nackte Existenz. Eine Entscheidung ist gefallen. Alle Spiele, alle Szenarien – die große Nachschau zum letzten Akt der Saison 2024/25

