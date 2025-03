Ambitonierter Bezirksligist schlägt zweimal in der Westfalenliga zu

Mit dem TuS Eichlinghofen hat der KSC aber einen nicht minder ambitionierten Dortmunder Rivalen, der in der laufenden Spielzeit wohl das Rennen in der Bezirksliga 6 machen wird. Tabellenführer Eichlinghofen schlug den Kirchhörder SC am Sonntag mit 2:0 und baute den Vorsprung auf acht Punkte aus. Kaum vorstellbar, dass sich der TuS, der erst einmal als Verlierer vom Platz gegangen ist, die Meisterschaft noch nehmen lässt. Klar ist, dass spätestens in der nächsten Saison ein neuer Anlauf des KSC geplant ist. Dafür wurden nun zwei Top-Transfers aus der Westfalenliga getätigt.

Kirchhördes Sportlicher Leiter Daniel Dukic sagt zur Verpflichtung: "Trawa ist ein außergewöhnlicher Spieler mit großer Durchschlagskraft. Er ist ein pfeilschneller Spieler, der gerne über die Außenpositionen kommt und immer den direkten Weg zum Tor sucht mit seinen Tempodribblings. Zudem ist er ein exzellenter Vorlagengeber und weiß wie er seine Mitspieler perfekt in Szene setzen kann. Unser Team wird von solchen Qualitäten enorm profitieren. Trawa ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft dieser Mannschaft und wir haben mit ihm jetzt die nächste Generation des KSC in unserem neuen Kader. Wir sind überzeugt, dass Trawa viele Ausrufezeichen setzen kann. Spieler wie er wünscht sich jeder Club: jung, extrem talentiert, hungrig und lernwillig. Diese Selbstverständlichkeit, wie er mit seinen 26 Jahren auf hohem Niveau spielt, ist etwas Besonderes. Wir wollen die richtige Mischung in unserem Kader, und hier spielt Trawa eine wichtige Rolle. Er ist einer dieser hakenschlagenden Hasen mit Pferdelunge, dessen Willenskraft auf ein Team schnell abfärben kann. Einer, der am Gegenspieler vorbeikommt, weil er unbedingt an ihnen vorbeikommen will. Zudem ist er ein absoluter Charmebolzen und Kabinenliebling, welcher schnell in den KSC-Herzen im Team und bei den Fans ankommen wird. Dieser Toptransfer macht uns sehr stolz."

Trawinski wurde beim Hombrucher SV ausgebildet und wechselte in der Saison 2019/2020 vom damaligen Bezirksligisten FC Nordkirchen zum FC Brünninghausen, bei dem er bis heute 94 Westfalenliga- und 25 Oberliga-Partien absolviert hat. Zudem stehen 26 Tore auf der Habenseite des schnellen Flügelspielers, der am Wochenende zu den Spielern gehörte, die beim FCB den "Streik" gebrochen haben und sich nach Querelen wieder zur Verfügung stellen.

Mönig wurde ebenfalls beim Hombrucher SV ausgebildet und hat seit 2014 fast seine gesamte Seniorenlaufbahn beim BSV Schüren verbracht. Lediglich in der Spielzeit 2021/22 war er für den damaligen Westfalenliga-Rivalen BV Westfalia Wickede am Ball. Insgesamt kann der defensive Linksfuß 91 Westfalenliga-Pariten vorweisen und gehört in der laufenden Spielzeit zum absoluten Stamm der Schürener.

Dukic sagt: "Es freut uns sehr, dass wir Marlon vom KSC überzeugen konnten mit der Gewissheit, dass wir eine Mannschaft haben, mit der er in den nächsten Jahren sehr erfolgreich sein kann. Er wird uns mit seiner Erfahrung helfen, weitere Stabilität in unser Spiel zu bekommen. Ich habe selten solch einen Spieler gesehen, der über all diese lange Zeit mit hoher Konstanz, Loyalität und Spielqualität glänzen konnte. Ich durfte Marlon als Spieler in meiner eigenen knapp fünfjährigen Tätigkeit beim BSV und in der Saison 2021/22 bei Westfalia Wickede in der Westfalenliga im Kader begrüßen. Wir dürfen uns auf einen Spieler freuen, welcher stets auf hohen Niveau gespielt hat und durch seine Art und Weise Fußball zu spielen, zu fühlen und vorzuleben, jeder Mannschaft hilft, die nächsten Schritte zu machen. Zudem ist er in der Abwehrkette flexibel einsetzbar und wird als absoluter Teamplayer schnell ins Kollektiv finden. Marlon überzeugt durch seine ruhige und abgeklärte Spielweise und sehr gute Zweikampfquoten sowohl in der Luft als auch am Boden. Er trifft bei uns im Team auch auf viele alte Weggefährten und dies erleichtert natürlich auch so seinen Einstieg beim KSC. Wir freuen uns riesig für unser Team über diesen nachhaltigen und außerordentlichen Transfer für unsere ambitionierten Ziele."