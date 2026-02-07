Ambitioniertes Rosenberg zufrieden, Neuling Ursensollen überrascht

Punktgleich auf den Rängen 4 und 5 und mit nur wenig Rückstand mischen der TuS Rosenberg (in Weiß) und die DJK Ursensollen (in Rot-Schwarz) kräftig bei der Vergabe der ganz vorderen Plätze mit. – Foto: Anna Burger

In Teil 3 unserer Rückschau auf die bislang absolvierte Spielzeit in der Südstaffel der Kreisliga, beleuchten wir zwei Mannschaften, die zur Winterpause nur einen winzigen Punkt hinter dem Duo Königstein/Rieden rangieren und auch Platz 1 noch in Reichweite haben. Mit dem TuS Rosenberg (4./31) belegt eine Mannschaft den 4. Platz, die sich vor der Saison auch vorgenommen hatte, im "Konzert der Ambitionierten" mitzuspielen. Nicht unbedingt zu erwarten war, dass Aufsteiger DJK Ursensollen (5./31) eine Etage höher eine derartig scharfe Klinge schlagen würde. Die Elf von Spielertrainer Thomas Kotzbauer ist sicherlich die Überraschungsmannschaft des bisherigen Saisonabschnitts, schnuppert sie doch ebenfalls seit vielen Wochen Höhenluft und mischt im Kreis der Ligafavoriten kräftig mit.

Mitte März des letzten Jahres informierte Niko Becker die Verantwortlichen des TuS, dass er nun doch nicht bereit sei, in der nächsten Saison die Mannschaft zu coachen. Hauptgrund hierfür sind bisher ausgebliebene Neuzugänge sowie unterschiedliche Auffassungen im sportlichen Bereich. Die Verantwortlichen mussten schnellstens zu handeln, schließlich hing man drei Monate vor Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison plötzlich völlig in der Luft. Nach guten Gesprächen mit dem zweiten geplanten Spielertrainer Jonas Dotzler (30), stand fest, dass er den eingeschlagenen Weg zusammen mit der Mannschaft auf jeden Fall weiter bestreiten will. Nun fehlte noch der zweite Part im ursprünglich angedachten Trainerduo. Hier fiel die Wahl schnell und einstimmig auf Dennis Kramer (33). Mit dem jahrelangen Torjäger des FC Amberg und ehemaligen Spielertrainer des SV Hubertus Köfering führte man intensive und harmonische Gespräche. Schließlich war die Freude beim Kreisligisten groß, als man Vollzug melden konnte und das neue Top-Trainerduo Dotzler/Kramer feststand. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir damit unsere sportlichen Ziele weiter verfolgen können. Wir wollen auch in der nächsten Saison vorne mitspielen", so Spartenleiter Jörg Schlötter.

Es sollte allerdings anders kommen, als gewünscht: Hatte der TuS in den zwei Jahren zuvor sein Auftaktspiel zuhause jeweils hoch gewonnen, riß diese Siegesserie, setzten die Hüttenstädter doch ihr Heimspiel gegen den TSV Königstein mit 1:3 in den Sand. Die ganze Wut über den verpatzten Start bekam eine Woche später der ASV Haselmühl zu spüren. Der TuS legte fast mühelos bis zum Pausentee ein schon entscheidendes 4:0 vor, erhöhte noch auf ein hohes 6:0, ehe dem Gastgeber noch der Ehrentreffer gelang.

Nach Platz 4 in der vergangenen Saison war es nun keine Überraschung, dass die Verantwortlichen der Hüttenstädter auch vor der aktuell pausierenden Spielzeit die Meßlatte relativ hoch legten, man wollte also wieder im "Konzert der Ambitionierten" eine gute Rolle spielen. Mit vier Neuzugängen (darunter Dennis Kramer) und zwei Abgängen (darunter Niko Becker) startete man in die Vorbereitung, an deren Ende der neue Spielertrainer sehr zufrieden war und seine Mannschaft gut gerüstet sah: "Wir konnten unter guten Bedingungen arbeiten und sind jetzt fit für die Saison. Mit Königstein kommt gleich zum Auftakt ein guter Gegner, der uns mit Sicherheit fordern wird. Aber darauf sind wir vorbereitet und freuen uns, die Saison 25/26 in unserem Stadion eröffnen zu dürfen. Wir wollen optimal starten und die Punkte bei uns in Rosenberg behalten", so ein Optimismus verbreitender Dennis Kramer vor dem Saisonstart.

Die Frühphase der neuen Spielzeit zeigte allerdings (2 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage), dass sich noch etwas Sand im Getriebe der "Maschinerie Rosenberg" befand, es lief noch nicht so rund, wie man sich das vorgestellt hatte. Das 3:1 beim bärenstarken Aufsteiger aus Ursensollen sollte den Bock dann umstossen, vier Dreier und ein Remis liessen die Männer des Trainergespanns Kramer/Dotzler in den "Aufzug nach oben" einsteigen. Dieser geriet durch zwei Niederlagen dann ins Stocken, ehe der Turnaround wieder gelang. Sieben Zähler aus drei Matches (dabei ein 1:1 beim Primus in Raigering) sorgten dafür, dass der TuS vor Beginn der Restrückrunde (die Reise geht am 15. März zum Nachholspiel nach Köfering) den Relegationsplatz 2 direkt vor der "Nase", aber auch Platz 1 noch in greifbarer Nähe hat.

Im folgenden Interview gibt sich Spielercoach Dennis Kramer optimistisch, bis zum Saisonende in den Höhen des Klassements mitmischen zu können:

Dennis, kurze Einschätzung des bisherigen Saisonverlaufs, seid ihr zufrieden?

Dennis Kramer (34): Im Grunde sind wir das, wir sind nur einen Zähler hinter Platz 2 und absolut in Reichweite von Platz 1. So weit, wenn man die Punkte betrachtet. Ich denke gerade unser Torverhältnis spricht für uns, sowohl offensiv als auch defensiv.

Was habt ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Wir wollen in der Tabelle oben dabei bleiben. Was am Ende dann rausspringt, wird sich zeigen. Außerdem wollen wir weiterhin den ein oder anderen jungen Spieler einbauen.

Wird es im Winter eventuell personelle Veränderungen geben?

Wir werden zum Winter einen Abgang haben, stand jetzt keinen Neuzugang im Winter. Was sich zur neuen Saison ergibt, wird sich zeigen, sehr glücklich sind wir über den Schwung an Nachwuchs, den wir aus unserer A-Jugend bekommen.

Wann beginnt die Vorbereitung auf die Restrückrunde und wie wird sie in groben Zügen verlaufen?

Wir sind bereits in die Vorbereitung gestartet, dabei liegt natürlich der Fokus darauf, die Grundlage für die restlichen Spiele zu legen. Wir waren vor der Pause absolut fit und das wollen wir beibehalten. Außerdem wollen wir die Extraeinheiten nutzen, um gewisse Aspekte zu verfeinern. Dafür hat man oft unter der Saison nicht unbedingt die Zeit.

Wo gibt´s nach deiner Meinung noch Verbesserungsbedarf im Spiel euerer Mannschaft?

Wir arbeiten in dieser Konstellation nun erst etwa ein halbes Jahr, dementsprechend sehen wir schon noch Potenzial in vielen Bereichen. Aber das darf und soll auch so sein. Wir zeigen viel Gutes und die Mannschaft arbeitet hart.

Welches Team in der Liga hat euerer Meinung nach bislang positiv, welches negativ überrascht?

Die einfache Antwort wären die Aufsteiger. Allerdings habe ich dazu schon vor der Saison gesagt, dass diese drei Teams in diesem Jahr eine gute Rolle spielen werden. Bislang tun sie das auch.

Werdet ihr euer vor der Saison formuliertes Saisonziel erreichen?

Wir wollten oben mitspielen, wenn man auf die Tabelle blickt, ist uns das bisher gut gelungen.

Wirst du zusammen mit Jonas Dotzler nach derzeitigem Stand auch in der kommenden Saison das Spielertrainerduo in Rosenberg bilden?

Jonas und ich fühlen uns sehr wohl und sind sehr gerne in Rosenberg. Wir haben beide verlängert, ja.

=============================================================

DJK Ursensollen (5. Platz, 31 Punkte, 10-1-6, 35:28 Tore)

24. Spieltag der Saison 2024/25: Nach der 2:3-Niederlage des schärfsten Wiedersachers Germania Amberg gegen die SG Mipo/Traßlberg war der Weg für die nach einer beeindruckend absolvierten Spielzeit die Tabelle anführende Kotzbauer-Elf aus Ursensollen frei, die so ersehnte Meisterschaft vorzeitig einzutüten. Nach einem am Ende fast schon standesgemässen 6:0 gegen den SV Schmidmühlen II ging die "Post" ab, die Feierlichkeiten sollten kein Ende mehr nehmen. Es war vollbracht, nach neun Jahren Abstinenz war die DJK wieder zurück in der Kreisliga. "Die Meisterschaft ist ein verdienter Erfolg und ich bin echt sehr stolz auf mein Team", so ein überglücklicher DJK-Spielertrainer Thomas Kotzbauer, der seit der Saison 2017/18 ununterbrochen als Coach des frischgebackenen Kreisligisten fungierte, kurz nach Spielende.

Nach dem Meistertitel und dem damit verbundene Sprung in die Kreisliga blieb der komplette Aufstiegskader zusammen, was ohne Zweifel für die gute Stimmung und den Zusammenhalt in der Mannschaft sprach. Doch nicht nur die Kontinuität war ein Trumpf der DJK, auch mehrere Neuzugänge sorgten für frischen Wind. Gleich sechs neue Spieler konnten von Extern gewonnen werden, zusätzlich rückten drei Youngsters aus dem eigenen "Stall" in den Herrenbereich auf. „Nicht nur die externen Verstärkungen, sondern auch unsere Jugendspieler sind für uns ein großer Gewinn. Wir wollen sie behutsam integrieren und fördern. Die Weiterentwicklung des Teams steht ganz klar im Fokus“, betonte Thomas Kotzbauer, der in seine achte Saison nacheinander als Spielertrainer bei den Schwarz-Roten vom Rängberg gehen sollte. „Wir gehen mit Respekt, aber auch mit großer Vorfreude in die Kreisliga. Unser primäres Ziel ist der Klassenerhalt“, so der Spielertrainer und Torjäger in Personalunion weiter. Mit einem eingespielten Kader, viel Potenzial und dem nötigen Ehrgeiz blickte die DJK Ursensollen also einer spannenden Saison entgegen.

Nach dem Saisonauftaktspiel - die DJK verlor beim amtierenden Vizemeister der letzten Spielzeit 1. FC Rieden mit 0:2 - war noch nicht vorherzusehen, dass die Kotzbauer-Crew keine Zeit zur Eingewöhnung in der neuen Umgebung benötigen, sondern gleich für mächtig Furore sorgen würde. Die folgenden fünf Partien behielt der Aufsteiger den vollen Ertrag, hievte sich auf der Tabellenleiter nach oben, ehe der TuS Rosenberg den Siegeszug stoppte und in Ursensollen gewann. Doch diese Einbuße warf die Mannen um Kapitän Sven Weizer nicht aus der Bahn, ein 7:0 gegen Freudenberg war die Reaktion auf die Heimniederlage eine Woche zuvor. Ein Unentschieden in Hirschau, ein Heimdreier gegen die direkte Konkurrenz aus Königstein folgten, ehe man als eine von drei punktgleichen Teams an der Tabellenspitze zum "Knaller" nach Raigering reiste. Das 2:6 - zur Halbzeit lag man schon mit 1:4 im Rückstand - war vom Ergebnis her ernüchternd, die Welt ging deshalb aber nicht unter bei der DJK: "Wir wissen, wo wir herkommen, die bislang eingefahrenen Punkte kann uns keiner mehr nehmen. Wir spielen bislang einer hevorragende Saison als Aufsteiger, daran wird auch dieses hohe Ergebnis heute nichts ändern", sagte Gästespielertrainer Thomas Kotzbauer unmittelbar nach Spielende noch auf dem Spielfeld des Pandurenparks zu FuPa.

Die verbleibenden fünf Matches bis zur Winterpause mit zwei Siegen und drei Niederlagen zeigten dann, dass der bis dahin beeindruckende Auftritt des Liganewcomers "Körner" gekostet hatte. Mit einem vor dem Re-Start im März (die DJK reist dabei nach Vilseck) fünften Tabellenplatz kann man in Ursensollen dennoch sehr gut leben, wie Spielertrainer Tom Kotzbauer im Interview auch bestätigt. Immerhin verlieh man vor der Saison dem Erreichen des Klassenerhalts oberste Priorität und der dürfte wohl schon eingefahren sein.

Tom, wie bewertest du den bisherigen Saisonverlauf, seid ihr zufrieden?

Thomas Kotzbauer (35): Wir sind absolut zufrieden mit unserem bisherigen Saisonverlauf. Als Aufsteiger direkt in den vorderen Regionen mitzuspielen, ist alles andere als selbstverständlich. Natürlich haben wir einige Spiele glücklich für uns entschieden, aber genauso haben wir Partien gehabt, in denen wir unglücklich ohne Punkte geblieben sind. Gegen Ende Richtung Winter ist uns ein bisschen die Luft ausgegangen - das ist für uns aber kein Beinbruch. Wir haben das sauber analysiert und wissen genau, woran wir weiterarbeiten müssen.

Was habt ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Für die Rückrunde haben wir uns vorgenommen, weiterhin geschlossen als Mannschaft und als Verein aufzutreten - das ist die Basis für alles. Wir wollen erfolgreich und mit Freude Fußball spielen, denn genau dieser Mix hat uns bislang stark gemacht. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir verletzungsfrei bleiben.

Hat es im Winter personelle Veränderungen gegeben?

Nein, es gab weder Zu- noch Abgänge.

Wann begann die Vorbereitung auf die Restrückrunde und wie sieht sie in groben Zügen aus?

Wir starteten am 1. Februar in die Vorbereitung. Da wir gegen Haselmühl ein Nachholspiel haben, das eine Woche vor dem Rückrundenstart angesetzt ist, gestalten wir die Vorbereitung kompakt und zielgerichtet: Erst gilt es, die Grundlagen aufzufrischen, dann den Fokus auf das Nachholspiel und den Rückrundenauftakt zu legen.

Wo gibt´s noch Verbesserungsbedarf im Spiel euerer Mannschaft?

Verbesserungsbedarf gibt es immer - wichtig ist, dass wir die Dinge, die noch nicht optimal laufen, gemeinsam als Team anpacken. Unsere Stärken wollen wir bestätigen und weiter vertiefen, damit wir diese Tugenden als komplette Mannschaft verinnerlichen. Luft nach oben haben wir vor allem bei der Konstanz: Wir müssen in allen Spielphasen zu hundert Prozent da sein und unser Spiel noch konsequenter durchziehen.

Welches Team in der Liga hat deiner Meinung nach bislang positiv, welches negativ überrascht?

Richtig positiv überrascht bin ich nicht, denn die Vereine, die aktuell oben stehen, hatte ich auch in meiner Einschätzung als stärkste Teams auf dem Zettel. Zu negativ überrascht möchte ich mich nicht äußern, da mir dies auch nicht zusteht und jeder Verein seine eigenen Ziele verfolgt, sowie daran arbeitet, diese zu erreichen.

Werdet ihr euer vor der Saison formuliertes Saisonziel erreichen?

Unser Saisonziel als Aufsteiger war der Klassenerhalt. Wenn man die Tabelle betrachtet, stehen die Chancen derzeit sehr gut. Dennoch dürfen wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen oder einen Gang zurückschalten - die Liga ist sehr eng zusammengerückt. Wir versuchen in jedem Spiel unser Maximum zu geben und wollen in jedem Spiel erfolgreich auftreten.

Wirst du nach derzeitigem Stand auch in der kommenden Saison Spielertrainer bei der DJK bleiben?

Wir werden in den kommenden Wochen Gespräche führen und dann wird sich es zeigen.