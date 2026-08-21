Ambitionierter TSV Langquaid beim heimstarken DJK-FC Simbach zu Gast

Beim DJK-FC Simbach hat sich der TSV Langquaid in den letzten Jahren immer schwer getan und konnte nur beim letzten der drei Auftritte mit einem Punkt die Heimreise antreten. Der bisherige Saisonverlauf gibt den Gästen aber sicherlich Selbstvertrauen, da sie in ihren Auswärtspartien immer überzeugen und drei Punkte entführen konnten. Die Simbacher hingegen wussten vor allem bei ihren drei Heimspielen zu gefallen, wobei sie dem Liga-Favoriten FC Ergolding bei der 1:2-Niederlage bis zum Schluss Paroli boten und einem Punkt - wie beim Remis beim Tabellenführer FSV Landau - nahe waren.

Allein diese beiden Ergebnisse dokumentieren, dass auch Neu-Trainer Tobias Biermeier - vom Landesligisten TSV Seebach gekommen - gute Arbeit leistet und das Ziel "Klassenerhalt" mehr als realistisch sein sollte. Mit dazu beitragen sollen die Neuzugänge Florian Sommersberger (SpVgg Hankofen) und Raphael Siegerstetter (TSV Pilsting), die die Offensive um Top-Torjäger Tobias Lieb (3 Tore / 2 Assists) noch unberechenbarer werden lassen. Durchschnittlich zwei Treffer gelangen der Offensive der Labertaler bisher, die sich offensichtlich auf fremdem Terrain wohler fühlen als im heimischen Waldstadion, zumindest was die Punktausbeute und die Toreanzahl betrifft. Zu schwankend präsentieren sich die Offensivkräfte um die unverwüstliche "Speerspitze" Aaron Bice, die jedoch in den beiden letzten Partien zu nächlässig mit der Verwertung ihrer guten und zahlreichen Torchancen umgegangen sind.

Trainer Matthias Eisenschenk kann aller Voraussicht nach wieder auf zusätzliche Angreifer setzen, da Jonas Brunner und Markus Weiherer sich genauso wieder in den Kader einreihen wie Abwehrcrack Thomas Blabl. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Liridon Haljimi. Von den zwei Langzeit-Verletzten könnte Michael Pinzinger ab September wieder zur Debatte stehen, während Oliver Janek frühestens im zweiten Quartal 2027 die ersten Schritte unternehmen kann. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wer von den beiden Teams die letzte Schlappe besser wegsteckt: die Simbacher das 0:4 in Kelheim oder die Langquaider das 0:3 gegen Adlkofen. Für die Langquaider ist das der Auftakt zu einer "Englischen Woche", denn bereits am Mittwoch, 26. August, 18.15 Uhr, steht das Achtelfinal-Totopokalspiel bei der SG Rottenburg/Oberhatzkofen in Oberhatzkofen an. Spielbeginn ist am Samstag, 22. August, um 14.00 Uhr auf der Simbacher Sportanlage. Die Leitung hat Schiedsrichter Timo Mühlbauer (FC Otterskirchen) inne. TSV Langquaid: David Meißner, Jannik Möller - Christoph Blabl, Thomas Blabl, Noah Langner, Christian Ludwig, Leon Schlegel, Patrick Slodarz - Aaron Bice, Florian Brunner (C), Jonas Brunner, Chris Gräßlin, Liridon Haljimi (?), Kevin Kandsperger, Alex Santander Muñoz, Tim Schultes, Timo Sterl, Maximilian Stummer, Markus Weiherer

SG Adlhausen/Langquaid in Eggmühl

Nach einer Spielpause greifen die beiden SG-Teams wieder in das Punktspielgeschehen ein. Bereits um 14.00 Uhr misst sich am Samstag, 22. August, die "Dritte" mit der Reservemannschaft des SV Eggmühl und würde gerne mit einem Punkt zurückkehren. Die auch von Raphael Niedermeier / Sam Telaku betreute "Zweite" gilt beim Tabellenvierten SV Eggmühl anschließend ab 16.00 Uhr als Außenseiter, zumal die Hausherren wohl im Titelkampf in der A-Klasse Mallersdorf mitmischen können. Auch hier wäre ein Punktgewinn der jungen hungrigen Mannschaft aus Adlhausen-Langquaid eine Überraschung.