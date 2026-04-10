Ambitionierter Landesligist verpflichtet 47-fachen Hessenliga-Spieler

Julian Lang bejubelt seinen ersten und einzigen Hessenliga-Treffer in seiner Karriere. Gegner war die U21 des SV Darmstadt 98. – Foto: Mara Wolf

Besonders bei zwei Arnsberger Landesligisten laufen die Kaderplanungen für die kommende Saison auf Hochtouren: Während der SC Neheim vor allem mit Transfers vom abstiegsbedrohten Westfalenligisten SV Westfalia Soest und zwei Oberliga-Spielern für Aufsehen sorgt, steckt auch der Aufsteiger SuS Langscheid/Enkhausen nicht mit ambitionierten Neuzugängen zurück.

Nun hat der Tabellensiebte einmal mehr auf dem Markt zugeschlagen und sich im hessischen Amateur-Oberhaus bedient, wie am Freitagmittag (10. April) offiziell bekannt wurde: Vom VfB Marburg, dem Tabellenzwölften der Hessenliga, wechselt Julian Lang an den Sorpesee. Der 21-Jährige stammt selbst aus Arnsberg und wurde unter anderem in der Jugend des FC Iserlohn und des SC Paderborn 07 ausgebildet, für Letzteren spielte er in der U17-Bundesliga. Im Winter 2023 nahm Lang schließlich ein Studium in Gießen auf und schloss sich dem Regionalliga-Absteiger FC Gießen an. Im Sommer 2024 feierte Lang dort die Hessenliga-Meisterschaft und die Rückkehr in die Regionalliga, auch wenn er im Saisonverlauf nur zu sieben Kurzeinsätzen kam.

Anschließend zog Lang zum bisherigen Ligakonkurrenten VfB Marburg weiter, wo er sich auf Anhieb als Stammspieler etablierte, nur zwei Ligaspiele verpasste und einen Treffer erzielte. An der Lahn erlebte Lang allerdings eine turbulente Saison, die bis zum Schluss vom Abstiegskampf geprägt war. Ganze sechs Mannschaften stiegen in der Saison 2024/25 direkt ab, der VfB schloss auf Relegationsplatz 14 ab. Dort setzten sich die Marburger gegen vier Mitstreiter letztlich durch und feierten den Klassenerhalt.

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Nach drei Jahren im hessischen Fußball kehrt Lang nun in seiner Sauerländer Heimat zurück. Bereits im Januar hat sich der 21-Jährige aus Marburg verabschiedet und kommt für den VfB im restlichen Saisonverlauf nicht mehr zum Einsatz, sondern erst in der kommenden Spielzeit für seinen neuen Verein.

Langscheids Trainer Alexander Bruchhage sagt über den Neuzugang bei "match-day.de": "Julian Lang ist fußballerisch sehr gut ausgebildet worden und war dann studienbedingt ein

paar Jahre in Gießen und Marburg unterwegs. Dort hat er auf Oberliga-Niveau gespielt und

kehrt nun wieder in seine Heimat zurück. Wir freuen uns, dass wir ihn für die kommende

Saison für uns gewinnen konnten. Er ist ein variabel einsetzbarer Spieler, der unser

Mittelfeld mit Sicherheit verstärken wird."

Die Transfers des SuS Langscheid/Enkhausen zur neuen Saison:

Zugänge: Malsor Blakaj (SV Hüsten 09), Ahkas Ketheswaran (SV 20 Brilon), Tuna Balcan (Fatih Türkgücü Meschede), Fabio Huckschlag (BSV Menden), Arne Krick (SV Westfalia Soest), Julian Lang (VfB Marburg)

Abgänge: Till Hagen, Marcus Brüll, Henry Heinemann, Patrick Kaminski (alle TuS Langenholthausen)