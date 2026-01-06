Ambitionierter Bezirksligist holt Oberliga-Spieler und A-Liga-Talent

Nachdem das Vorhaben im vergangenen Sommer erst im Halbfinale der Aufstiegsrelegation gescheitert war, will der SVE Heessen den ersehnten Aufstieg in die Landesliga in diesem Sommer endlich realisieren. Doch der Konkurrenzkampf in der Bezirksliga Staffel 7 ist groß: Nur zwei Punkte liegen zwischen Platz 1 (TuS Freckenhorst) und Platz 4, den der Hammer Stadtteilclub selbst inne hat. Dazwischen mischen auch noch Landesliga-Absteiger Beckumer SpVg und TuS SG Oestinghausen mit. Damit man am Ende im Optimalfall auch oben steht, hat der SVE nun unter anderem einen Mittelfeldmann mit Regional- und Oberliga-Erfahrung verpflichtet.

Vom Hammer Branchenprimus Westfalia Rhynern wechselt Justin Braun ins Marienstadion. Der 23-Jährige hatte sich vor einem Jahr dem Oberligisten angeschlossen, kam dort aber nie über die Rolle des Jokers hinaus und erzielte in 17 Einsätzen (zweimal von Beginn an) zwei Tore. Zuvor spielte der frühere Juniorenspieler der Hammer SpVg, des SC Paderborn und RW Ahlen dreieinhalb Jahre lang für Türkspor Dortmund und erlebte dort den Durchmarsch aus der Landes- bis in die Regionalliga, wo er einmal zum Einsatz kam. Für Türkspor bestritt Braun 27 Einsätze in der Landesliga (neun Tore), 24 in der Westfalenliga (drei Tore) und 15 in der Oberliga (ein Tor).

Darüber hinaus hat der SVE Heessen noch ein vielversprechendes Talent aus der Kreisliga A Soest verpflichtet. Leon Brokemper (19) kommt von der SpVg Möhnesee. Schon im vergangenen Sommer sollen die Heessener am jungen Mittelfeldspieler, damals noch in Diensten der U19 von Westfalia Soest, interessiert gewesen sein. Brokemper entschied sich damals aus beruflichen Gründen aber für die "Matrosen" von der Möhne. "Jetzt wurde ich noch einmal angesprochen, habe nach einem Probetraining Lob vom Trainer (Kevin Schulzki; Anm. d. Red.) bekommen", erklärt der 19-Jährige dem "Soester Anzeiger". "Daher will ich die Chance nutzen, will von den erfahrenen Spielern in Heessen viel lernen. Ich weiß, dass ich mich gegen harte Konkurrenz durchbeißen muss, freue mich aber auf diesen Druck." Die Sportvereinigung sei von dem Schritt überrascht gewesen, doch auch Trainer Marius Janus habe ihm geraten, die Chance zu nutzen.