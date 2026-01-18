Ambitionierter Bezirksligist hält Westfalens Top-Torjäger

Der Kirchhörder SC kann auch in der Spielzeit 2026/27 auf die Dienste von Jonas Telschow setzen. Der Stürmer erzielte in der Hinrunde 37 Tore in 15 Einsätzen und führt damit das überkreisliche Torjäger-Ranking Westfalens an. Dem in die Landesliga strebenden Dortmunder Verein hat der 25-Jährige ligaunabhängig zugesagt.

Ob es diese Saison zum Aufstieg langt, bleibt spannend. In der Vorsaison reichten 41 Tore des früheren Oberliga-Stürmers nur zu Platz 2 in der Bezirksliga 6 hinter dem TuS Eichlinghofen. Auch aktuell überwintert der KSC auf Platz 2 hinter Überraschungs-Mannschaft SV Ararat Gevelsberg. Der Aufsteiger hat drei Punkte Vorsprung, aber das deutlich schlechtere Torverhältnis.

Telschow war nach seiner Jugendzeit beim Hombrucher SV und dem SV Lippstadt 08 (u. a. U17-Bundesliga) drei Jahre beim Westfalenligisten FC Brünninghausen. In der Folge spielte er bei den Oberligisten TuS Bövinghausen und SV Westfalia Rhynern, bevor er ab Sommer 2024 beabsichtigte, aus beruflichen Gründen kürzerzutreten und sich Kirchhörde anschloss. Dort dürfte neben dem Aufstieg das Ziel sein, die 100-Tore-Marke innerhalb von zwei Jahren zu knacken. Aktuell sind es 78 Treffer für Kirchhörde.