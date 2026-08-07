Ambitionierter Auftakt für Schloß Holte und Avenwedde In der Fußball-Landesliga 1 tritt der VfB Schloß Holte beim FC Bad Oeynhausen an, während der SV Avenwedde in der Partie bei Aufsteiger TuS Lipperreihe seiner Favoritenrolle gerecht werden will. von Tobias Röring · Gestern, 16:06 Uhr · 0 Leser

Coach Kevin Kröger möchte mit seiner Mannschaft gern an die Erfolge der Vorsaison anknüpfen. – Foto: Philipp Bülter

Zum Start der neuen Saison 2026/2027 in der Fußball-Landesliga 1 geht es für beide Teams aus dem Kreis Gütersloh darum, gut in die neue Spielzeit zu starten. Der VfB Schloß Holte, der zuletzt nur knapp am Westfalenliga-Aufstieg gescheitert war, muss auswärts beim FC Bad Oeynhausen, einem etablierten Landesligisten, ran. Der SV Avenwedde misst sich zum Auftakt mit Aufsteiger TuS Lipperreihe. TuS Lipperreihe – SV Avenwedde. Die Vorfreude auf die neue Spielzeit ist bei den Blau-Weißen riesig. Trainer Miron Tadic, der vermutlich am Sonntag an der Seitenlinie durch Edin Mujala vertreten wird, spricht von einer guten Vorbereitung und einem Spiel, das für „Bonewie“ von großer Bedeutung sei. Es kommt ein Gegner, der in der letztjährigen Bezirksliga-Saison auf beeindruckendende Art und Weise den Aufstieg in die Landesliga erreicht hat. „Die haben in ihren Reihen viele gute Jungs, die mit dem Ball etwas anfangen können. Sie sind als Team eine geschlossene Einheit – da müssen wir wachsam sein und dürfen sie nicht in ihr Spiel kommen lassen“, erklärt Tadic.

Er sieht seine Mannschaft für das Spiel aber trotz der personellen Sorgen, die urlaubsbedingt entstehen, gut aufgestellt. „Wir wollen am Sonntag alles versuchen, um das Spiel erfolgreich für uns zu gestalten. Das bedeutet, aggressiv gegen den Ball zu sein sowie mutig und schnell im Umschaltspiel nach vorne zu spielen“, so Tadic. Anstoß der Partie ist um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in der Stadtwerke-Arena in Oerlinghausen-Lipperreihe. FC Bad Oeynhausen – VfB Schloß Holte. Die Holter Löwen, die in der vergangenen Saison noch knapp am Aufstieg in die Westfalenliga gescheitert sind, treffen am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in der Sparkassen-Arena in Bad Oeynhausen auf den FCO. Es ist ein Gegner, der viel Qualität mitbringt und nicht einfach zu bespielen ist. „Die haben einige gute Fußballer in ihren Reihen, die sehr gut mit dem Ball umgehen können, aber auch im Gegenpressing sehr gut aufgestellt sind. Sie sind nicht umsonst in dieser Liga seit Jahren total etabliert“, betont Kevin Kröger, Trainer des VfB Schloß Holte.