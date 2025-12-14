Ambitionierte Ziele

Der VfB Eppingen bekommt ab sofort Unterstützung in Form eines beratenden Vereinsrates
– das gab der Verein in einer einberufenen Pressekonferenz am Donnerstagabend,
10.12.2025, im Clubhaus bekannt.
"Unser Verein verbindet Menschen vom Verein mit Schulen und Unternehmen und bildet
somit eine erfolgreiche Viererkette. So werden Mehrwerte geschaffen und Zukunft gestaltet
- vor zwei Jahren haben wir an etwas geglaubt – heute wissen wir, dass wir es können", so
die Worte des Koordinators Verein, Steffen Häffner.
Gemeint ist dabei die ganzheitliche Jugendförderung. Er verwies auf eine Pressekonferenz
von Anpfiff ins Leben e.V. zur Vorstellung der 2. Runde "Anpfiff Jugendräume" vor einer
Woche. Hierzu war er persönlich eingeladen, um den VfB als Best-Practice-Beispiel der 1.
Runde im Bereich Schule und Beruf zu repräsentieren. Die von ihm übermittelten Ergebnisse
wurden von den Beteiligten der Pressekonferenz, u.a. Frau Bauer von der "Dietmar Hopp
Stiftung", mit großer Freude wahrgenommen:
Bis dato nahmen 32 Kinder und Jugendliche die Lernförderung wahr, 30 toben sich in der
Fußballschule aus. 15 Jobs wurden in gut 1,5 Jahren an Unternehmen vermittelt, 250
Stunden wurden in Schul- und Sozialprojekten investiert und innerhalb von zweieinhalb
Jahren ist die Zahl der Sponsoren von 38 auf 80 gestiegen. Nach zwei Jahren Projektarbeit möchte der Verein den ganzheitlichen Ansatz nun nachhaltig
im Verein und der Region etablieren.
Die Herausforderung besteht darin die Festanstellung des Koordinators im Verein zu
gewährleisten – sie trägt bei der Umsetzung wesentlich zum Erfolg des Vereins bei.
Weitere Herausforderungen und Ziele
Weitere Herausforderungen im Verein liegen insbesondere im infrastrukturellen Bereich
und im Bereich Fuhrpark (weitere Kabinen für die Junioren, Gemeinschaftsraum für
Junioren und Eltern, Fitnessraum, Flutlicht HWH-Arena, weiterer Trainingsplatz, zweiter
Vereinsbus), überbrachte unser Vorstand Anlagen, Michael Berger.
Die Herausforderungen führen zu Zielen und diese hat der Vorstand des VfB festgelegt und
klar definiert.
Auch im Bereich Sport ist den Verantwortlichen klar, wo der Weg hingehen soll.
Hier stehen die Junioren im Fokus – bis 2028 sollen die Leistungs-Teams der U15, U17 und
U19 auf Verbandsebene spielen, danach darf es auch die Oberliga sein.
Im Aufbaubereich (U10 – U14) werden die Grundlagen dafür gelegt, im Grundlagenbereich
starten die Kleinkinder im Verein.
"Gut ausgebildete Trainer, Scouting-System, Wertevermittlung, Nachhilfe,
Berufsvermittlung und Berufsorientierung – hier schlägt der ganzheitliche Ansatz durch,
der unseren Juniorenspielern große Mehrwerte bietet, die in der Region einzigartig sind",
ist sich unser Vorstand-Sport, Oliver Späth sicher.
Im Seniorenbereich fühlt man sich in der Spitze der Verbandsliga und im Mittelfeld der
Kreisliga wohl – in der Kreisliga will man in den Spitzenbereich vorstoßen und bei der Ersten
lebt der Traum Oberliga. Jedoch gilt auch hier: das eine bedingt das andere – sportliche
Fortschritte gehen mit wirtschaftlichen Erfolgen einher.
David Pfeiffer, Cheftrainer der 1. Mannschaft und der Kapitän, Marc Zengerle, waren am
Abend gemeinsam vor Ort und haben die Worte interessiert aufgenommen.
Damit der Verein professioneller aufgestellt wird und Türen zu weiteren Unternehmen und
Unternehmern geöffnet werden können, wurde im November ein Vereinsrat installiert.
"Es freut uns ganz besonders, dass wir Größen mit wirtschaftlicher Kompetenz und einem
persönlichen Netzwerk, als auch einzelne Menschen, die dem Verein bisher nicht
näherstanden, dafür gewinnen konnten", erläutert Stefan Wild, Vorstand Verein.
Der Vereinsrat besteht aus den Personen:
➢ Jürgen Wild Geschäftsführer und Mitinhaber der Wild GmbH
➢ Klaus Jost ehemaliger Präsident der Intersport International, CEO Sport 2000
➢ Peter Kiehnle Steuerfachwirt und Mitinhaber des Sportparks Eppingen
➢ Mike Daub Regionaldirektor der Kreissparkasse Heilbronn
➢ Axel Muth Inhaber von Axel Muth Immobilien, Mitglied HGV Eppingen
Die einzelnen Mitglieder stellten sich der Presse und den Vereinsvertretern des VfB
persönlich vor und erläuterten, was ihre Motivation ist, als aktiver Vereinsrat den VfB
Eppingen zu unterstützen.
Jürgen Wild meint, dass der Weg des VfB noch lange nicht am Ende ist und in den letzten
Jahren unglaublich viel bewegt wurde. Das soll sich weiterentwickeln können.
Klaus Jost ist von der ganzheitlichen Ausrichtung des Vereins begeistert und sieht dies als
Hauptgrund seine Kontakte und Expertise einzubringen, Peter Kiehnle meinte, „ein Verein
ist nur so gut, wie sich seine Mitglieder dafür engagieren“ – er hat große Freude daran, was
hier heranwächst und möchte mit seinem Engagement für weitere Bewegung im Verein
sorgen.
Mike Daub sieht den Sinn hinter dem Ganzen als persönlichen Antrieb und möchte als
Vermittler auftreten, die Intention von Axel Muth sind Image, Netzwerk und Nachhaltigkeit
– der eingeschlagene Weg des Vereins soll fortgesetzt werden.
Am Ende der PK wurden von Eric Schmidt, Rhein-Neckar-Zeitung und den Vereinsvertretern
noch wertvolle Fragen gestellt, bevor Steffen Häffner sich bei allen Anwesenden – und
besonders bei Herrn Schmidt - bedankte und sich auf die weiteren Schritte des Vereins
freut.