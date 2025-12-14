Ambitionierte Ziele

Der VfB Eppingen bekommt ab sofort Unterstützung in Form eines beratenden Vereinsrates – das gab der Verein in einer einberufenen Pressekonferenz am Donnerstagabend, 10.12.2025, im Clubhaus bekannt.

Gemeint ist dabei die ganzheitliche Jugendförderung. Er verwies auf eine Pressekonferenz von Anpfiff ins Leben e.V. zur Vorstellung der 2. Runde "Anpfiff Jugendräume" vor einer Woche. Hierzu war er persönlich eingeladen, um den VfB als Best-Practice-Beispiel der 1. Runde im Bereich Schule und Beruf zu repräsentieren. Die von ihm übermittelten Ergebnisse wurden von den Beteiligten der Pressekonferenz, u.a. Frau Bauer von der "Dietmar Hopp Stiftung", mit großer Freude wahrgenommen:

"Unser Verein verbindet Menschen vom Verein mit Schulen und Unternehmen und bildet somit eine erfolgreiche Viererkette. So werden Mehrwerte geschaffen und Zukunft gestaltet - vor zwei Jahren haben wir an etwas geglaubt – heute wissen wir, dass wir es können", so die Worte des Koordinators Verein, Steffen Häffner.

Die Herausforderung besteht darin die Festanstellung des Koordinators im Verein zu gewährleisten – sie trägt bei der Umsetzung wesentlich zum Erfolg des Vereins bei. Weitere Herausforderungen und Ziele

Bis dato nahmen 32 Kinder und Jugendliche die Lernförderung wahr, 30 toben sich in der Fußballschule aus. 15 Jobs wurden in gut 1,5 Jahren an Unternehmen vermittelt, 250 Stunden wurden in Schul- und Sozialprojekten investiert und innerhalb von zweieinhalb Jahren ist die Zahl der Sponsoren von 38 auf 80 gestiegen. Nach zwei Jahren Projektarbeit möchte der Verein den ganzheitlichen Ansatz nun nachhaltig im Verein und der Region etablieren.

Weitere Herausforderungen im Verein liegen insbesondere im infrastrukturellen Bereich

und im Bereich Fuhrpark (weitere Kabinen für die Junioren, Gemeinschaftsraum für

Junioren und Eltern, Fitnessraum, Flutlicht HWH-Arena, weiterer Trainingsplatz, zweiter

Vereinsbus), überbrachte unser Vorstand Anlagen, Michael Berger.

Die Herausforderungen führen zu Zielen und diese hat der Vorstand des VfB festgelegt und

klar definiert.

Auch im Bereich Sport ist den Verantwortlichen klar, wo der Weg hingehen soll.

Hier stehen die Junioren im Fokus – bis 2028 sollen die Leistungs-Teams der U15, U17 und

U19 auf Verbandsebene spielen, danach darf es auch die Oberliga sein.

Im Aufbaubereich (U10 – U14) werden die Grundlagen dafür gelegt, im Grundlagenbereich

starten die Kleinkinder im Verein.

"Gut ausgebildete Trainer, Scouting-System, Wertevermittlung, Nachhilfe,

Berufsvermittlung und Berufsorientierung – hier schlägt der ganzheitliche Ansatz durch,

der unseren Juniorenspielern große Mehrwerte bietet, die in der Region einzigartig sind",

ist sich unser Vorstand-Sport, Oliver Späth sicher.

Im Seniorenbereich fühlt man sich in der Spitze der Verbandsliga und im Mittelfeld der

Kreisliga wohl – in der Kreisliga will man in den Spitzenbereich vorstoßen und bei der Ersten

lebt der Traum Oberliga. Jedoch gilt auch hier: das eine bedingt das andere – sportliche

Fortschritte gehen mit wirtschaftlichen Erfolgen einher.

David Pfeiffer, Cheftrainer der 1. Mannschaft und der Kapitän, Marc Zengerle, waren am

Abend gemeinsam vor Ort und haben die Worte interessiert aufgenommen.

Damit der Verein professioneller aufgestellt wird und Türen zu weiteren Unternehmen und

Unternehmern geöffnet werden können, wurde im November ein Vereinsrat installiert.

"Es freut uns ganz besonders, dass wir Größen mit wirtschaftlicher Kompetenz und einem

persönlichen Netzwerk, als auch einzelne Menschen, die dem Verein bisher nicht

näherstanden, dafür gewinnen konnten", erläutert Stefan Wild, Vorstand Verein.

Der Vereinsrat besteht aus den Personen:

➢ Jürgen Wild Geschäftsführer und Mitinhaber der Wild GmbH

➢ Klaus Jost ehemaliger Präsident der Intersport International, CEO Sport 2000

➢ Peter Kiehnle Steuerfachwirt und Mitinhaber des Sportparks Eppingen

➢ Mike Daub Regionaldirektor der Kreissparkasse Heilbronn

➢ Axel Muth Inhaber von Axel Muth Immobilien, Mitglied HGV Eppingen

Die einzelnen Mitglieder stellten sich der Presse und den Vereinsvertretern des VfB

persönlich vor und erläuterten, was ihre Motivation ist, als aktiver Vereinsrat den VfB

Eppingen zu unterstützen.

Jürgen Wild meint, dass der Weg des VfB noch lange nicht am Ende ist und in den letzten

Jahren unglaublich viel bewegt wurde. Das soll sich weiterentwickeln können.

Klaus Jost ist von der ganzheitlichen Ausrichtung des Vereins begeistert und sieht dies als

Hauptgrund seine Kontakte und Expertise einzubringen, Peter Kiehnle meinte, „ein Verein

ist nur so gut, wie sich seine Mitglieder dafür engagieren“ – er hat große Freude daran, was

hier heranwächst und möchte mit seinem Engagement für weitere Bewegung im Verein

sorgen.

Mike Daub sieht den Sinn hinter dem Ganzen als persönlichen Antrieb und möchte als

Vermittler auftreten, die Intention von Axel Muth sind Image, Netzwerk und Nachhaltigkeit

– der eingeschlagene Weg des Vereins soll fortgesetzt werden.

Am Ende der PK wurden von Eric Schmidt, Rhein-Neckar-Zeitung und den Vereinsvertretern

noch wertvolle Fragen gestellt, bevor Steffen Häffner sich bei allen Anwesenden – und

besonders bei Herrn Schmidt - bedankte und sich auf die weiteren Schritte des Vereins

freut.