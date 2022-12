Ambitionierte Offenbacher Kickers zu Gast in Hoffenheim Vorschau auf den 19. Spieltag

Am zweiten Rückrundenspieltag kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen der TSG Hoffenheim und den Offenbacher Kickers. Der OFC konnte sich mit drei Siegen in Folge bis auf Platz drei vorarbeiten. Zuletzt setzen sich dich Hessen zu Hause mit 3:0 gegen den Aufsteiger aus Worms durch.

Mit 34 Zählern herrscht nun Punktgleichheit mit dem Zweitplatzierten TSV Steinbach Haiger. Der Abstand auf Spitzenreiter SSV Ulm ist mit sieben Punkte nun auch in einer greifbaren Distanz. Vor der Winterpause sollen also möglichst noch sechs Punkte her, um im Meisterschaftskampf noch eine bessere Rolle spielen zu können. Auswärts konnten die nun seit vier Spielen ungeschlagenen Offenbacher jedoch erst magere elf Punkte ergattern. Diese Bilanz gilt es nun in der Rückrunde auszubauen um ähnlich zu punkten wie vor heimischem Publikum. Da stehen die Offenbacher mit 23 Zählern auf Platz eins der Heimtabelle. Ein Dreier am Wochenende soll der Startpunkt dafür sein!

Mit der TSG Hoffenheim II hat man am Samstagmittag jedoch einen sehr guten Gegner vor der Brust. Die TSG steht momentan auf dem sechsten Tabellenplatz und hat fünf Punkte weniger als der OFC. Dabei sollte aber erwähnt werden, dass die Hoffenheimer zwei Spiele weniger ausgetragen haben. Sollten sie also beide Nachholspiele gewinnen, würde die TSG sogar einen Punkt vor den Offenbachern und damit ganz weit oben in der Tabelle stehen.

Das letzte Spiel der Kraichgauer ist nun schon über zwei Wochen her, als die Serie von fünf Siegen in Folge gegen die TSG Balingen riss (0:2). Ob die lange Pause ein Vorteil ist oder ob der fehlende Spielrhythmus als Nachteil gesehen werden kann bleibt abzuwarten. Die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner brennt jedoch darauf, die Niederlage gegen die Balinger vergessen zu machen und mit einem Heimsieg gegen den OFC an die zuletzt starke Form anzuknüpfen. Zudem wollen sich die Hoffenheimer für die deutliche 2:5-Auswärtsniederlage vom zweiten Spieltag revanchieren und die Punkte in Hoffenheim behalten. Die Bilanz aus den vorhergehenden Jahren spricht jedoch für die Kickers. In den letzten zwölf Aufeinandertreffen konnte „Hoffe Zwo“ nicht eines davon gewinnen.

Spitzenreiter SSV Ulm zu Gast beim Bahlinger SC

Der Bahlinger SC konnte nach vier Niederlagen in Folge endlich wieder Punkte sammeln. Nach dem Remis in Walldorf (1:1) folgte am Wochenende der erlösende Dreier gegen die zuletzt stark aufspielenden Stuttgarter (0:1). In der Tabelle steht der BSC nun mit 25 Punkten auf dem elften Tabellenrang. Mit einem Sieg am Wochenende, ohne die gesperrten Laurin Tost (Gelb-Rot-Sperre) und Mihailo Trkulja (Rot-Sperre bei der 2. Mannschaft), könnten also wieder einige Plätze in der Tabelle gutgemacht werden.

Mit dem SSV Ulm ist am Samstag jedoch der unangefochtene Spitzenreiter zu Gast. Der SSV konnte mit dem 4:1-Sieg in der vergangenen Woche den Abstand auf Platz zwei auf sieben Punkte ausbauen. Mit einem Auswärtssieg in Bahlingen wollen die Ulmer ihren Sieben-Punkte-Puffer mindestens beibehalten und möglichst ohne Punktverlust aus den letzten beiden Spielen sich in die Winterpause verabschieden. Ein Dreier am Wochenende wäre bereits der 13 Sieg der „Spatzen“. Das Hinspiel (1:0) sowie die sechs letzten Aufeinandertreffen konnte der SSV Ulm gegen den Bahlinger SC für sich entscheiden.

Eintracht Trier unter Zugzwang gegen den VfB Stuttgart II

Seit neun Spielen wartet die Eintracht nun auf einen Sieg. Drei Niederlagen in Folge stehen in der jüngsten Bilanz. Die schlechte Form zeigt sich nun auch in der Tabelle wieder. Da steht Trier mit lediglich drei Siegen und 13 Punkten auf dem zweitletzten Tabellenrang. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt zwar nur drei Punkte, sollte der SVE am Samstag jedoch verlieren, könnten es bereits sechs Punkte sein. Mit einem Sieg vor heimischer Kulisse gegen den VfB II wollen die Moselstädter nun diesen Negativtrend beenden und sich bestenfalls vor der Winterpause noch aus der roten Zone retten. Eine schwere Aufgabe gegen die ,,Jungen Wilden“, die zuletzt in guter Form glänzten. Gegen Ulm und Steinbach holten die Stuttgarter jeweils ein Unentschieden, gegen Mainz konnten sie mit 4:1 deutlich gewinnen. Letzten Spieltag zogen die Schwaben vor heimischer Kulisse jedoch den Kürzeren gegen den Bahlinger SC (0:1). Diese Niederlage will der VfB schnellstmöglich abhaken und mit einem Auswärtserfolg zurück in die Erfolgsspur finden. Das Hinspiel konnten die Stuttgarter nach einem 0:2-Rückstand in einen 4:2-Sieg drehen.

Worms will Negativtrend gegen Walldorf beenden

Keins der vergangenen sechs Partien konnte die Wormatia für sich entscheiden. Nur einen Punkt aus den letzten vier Spielen sowie zehn Gegentreffer bestätigt die aktuell schwache Form des Aufsteigers. Zuletzt verlor der VfR deutlich mit 0:3 in Offenbach. Eine Niederlage am Wochenende könnte bereits ein Abrutschen auf einen Abstiegsplatz bedeuten. Gegen Walldorf soll vor heimischen Publikum also unbedingt ein Dreier her, sodass man nicht in der roten Zone überwintern muss. Gegen die aufstrebenden Walldorfer wird das aber sicher keine leichte Aufgabe. Die Mannschaft von Matthias Born ist nun seit drei Spielen ungeschlagen und holte hier sieben Punkte. Zuletzt gab es einen 2:1-Sieg zu Hause gegen den SV Eintracht Trier. Darauf wollen die Walldorfer mit einem Erfolg in Worms nun aufbauen und sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle etablieren. Der Abstand zur gefährlichen Zone beträgt mittlerweile schon sieben Punkte. Diesen will der FC-A nun weiter ausbauen und die dürftige Auswärtsbilanz mit nur vier Punkten ausbessern. Das Hinspiel konnte die Astoria mit 1:0 für sich entscheiden.

Kellerduell in Koblenz: Kassel zu Gast bei der „Elf vom deutschen Eck“