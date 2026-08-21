Ambitionierte geben sich in Tremmersdorf und Trabitz ein Stelldichein

Mit der SpVgg Trabitz (in Weiß-Rot) und dem TSV Erbendorf (in Schwarz) prallen am 5. Spieltag zwei Teams aufeinander, die bei der Vergabe der ganz vorderen Plätze ein gewichtiges Wort mitreden wollen. – Foto: Jenny Stemmer

Am fünften Spieltag der Kreisliga Nord geniesst der eine unbefleckte, weiße Weste besitzende Ligaprimus SV Grafenwöhr (1./12) Heimrecht gegen den Neuling SV Altenstadt/WN (9./4) und ist klar favorisiert. Die auf den Rängen 3 bis 6 platzierten Verfolger geben sich schon am Freitagabend ein Stelldichein und prallen in direkten Duellen aufeinander. Da empfängt die SpVgg Trabitz (3./10) um 19 Uhr auf eigenem Terrain den TSV Erbendorf (5./9), bereits eine halbe Stunde vorher wird das Match des FC Tremmersdorf (4./9) gegen den TSV Eslarn (6./6) angepfiffen. In beiden Partien wollen die Beteiligten ihren Ambitionen, vorne mitzumischen, Nahrung geben und damit auch den Abstand zum Ligaprimus aus der Garnisonsstadt nicht größer werden zu lassen. Bleibt noch der aktuelle "Vize", die U23 des FC Weiden-Ost (2./10), für sie gilt im Heimspiel gegen das Tabellenschlußlicht SC Eschenbach (14./0) natürlich das Gleiche.

Blicken wir noch auf die sorgenbehafteten Teams im Tabellenkeller: Der noch punktlose SC Eschenbach also vor einer Riesenaufgabe beim Zweiten, die beiden Mitstreiter auf den Abstiegsplätzen - der FC Vorbach (13./1 - gegen Pleystein) und der FC Dießfurt (12./2 - gegen Kulmain) - spielen hingegen zuhause und wollen endlich den ersten Dreier auf die Habenseite verbuchen. In Folge die Vorschau auf die Paarungen der Runde 5:

Die Favoritenrolle vor dieser Partie ist klar vergeben. Hier der Tabellenzweite, der auf einen nahezu perfekten Saisonstart zurückblickt, dort die Gäste aus der Rußweiherstadt, die bislang noch nichts Zählbares ergattern konnten und die "Rote Laterne" ihr Eigen nennen. Dass die Heimelf über nichts anderes spricht, als einen Heimsieg, ist verständlich. Die Gäste allerdings sehen sich nichts chancenlos und hoffen, dass ihen als "Underdog" eine Überraschung gelingt.

FC-Coach Tim Schlesinger: "Unsere Personalsituation erholt sich für dieses Wochenende wieder. Dementsprechend unser klares Ziel, die drei Punkte in Weiden zu behalten." Gästespielertrainer Benny Scheidler äußert sich sehr ausführlich: "Am Samstag steht für uns mit dem Auswärtsspiel beim FC Weiden-Ost II die nächste schwierige Aufgabe auf dem Programm. Die Ausgangslage ist klar: Weiden-Ost ist mit zehn Punkten aus vier Spielen sehr gut in die Saison gestartet und stellt mit 14 erzielten Treffern eine der offensivstärksten Mannschaften der Liga. Wir wissen daher ganz genau was auf uns zukommt. Gerade in der Defensive müssen wir viel stabiler werden und einfach besser verteidigen. Gleichzeitig wollen wir uns aber nicht verstecken und auch mutig auftreten. Auch wenn die ersten Spiele für uns nicht nach Wunsch gelaufen sind, haben wir abermals die Möglichkeit den Bock endlich umzustoßen. Unsere bisherige Punktausbeute entspricht natürlich nicht unseren Vorstellungen. Trotzdem gilt es jetzt ruhig zu bleiben und den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Wir müssen aus den vergangenen Spielen unsere Lehren ziehen und werden auch einige Dinge in unserem Spiel ändern um auch endlich die nötigen Punkte zu holen. Weiden-Ost geht aufgrund der bisherigen Ergebnisse als klarer Favorit in die Partie. Aber gerade gegen einen starken Gegner können wir zeigen, dass wir als Mannschaft zusammenstehen und bereit sind, über unsere Grenzen hinauszugehen. Für uns wird entscheidend sein, dass wir defensiv alles weg verteidigen, die Zweikämpfe annehmen und unsere Chancen konsequent nutzen. Wir fahren mit Respekt, aber keinesfalls mit Angst nach Weiden-Ost. Wir werden alles probieren und eventuell gelingt uns ja die Überraschung und der lang ersehnte Befreiungsschlag!"

Der FC hat auf die Niederlage in Kulmain mit zuletzt zwei hohen Siegen gegen Aufsteiger geantwortet und liegt im Soll. Mit dem vierten Saisondreier könnte man sich nun einmal im oberen Drittel einnisten und zudem einen Mitstreiter erst einmal auf sechs Punkte distanzieren. Anders die Lage beim Gast, der nach prächtigem Auftakt mit zwei Dreiern auf zwei Einbußen in den letzten beiden Partien zurückschaut. Um auf der Tabellenleiter nicht noch weiter nach unten steigen zu müssen, sollte die Grenzlandelf nicht leer ausgehen. Auf der anderen Seite würde ein voller Ertrag die Rückkehr in die Spitzengruppe nach sich ziehen. FC-Coach Robert Schäffler: "Am heutigen Freitag erwartet uns mit dem TSV Eslarn eine absolute Topmannschaft der Kreisliga. Eslarn hat sich in den vergangenen Jahren zu einer echten Größe in der Liga entwickelt und verfügt über zahlreiche starke Einzelspieler. Vor allem offensiv verfügt die Mannschaft mit Striegl, der in der vergangenen Saison beeindruckende 31 Treffer erzielt hat, über einen brandgefährlichen Angreifer. Wir wissen daher genau, was auf uns zukommt und worauf wir besonders achten müssen. Personell wird es auch diesmal wieder zu einigen Veränderungen kommen. Aufgrund von Verletzungen und Urlaub wird es erneut eine gewisse Rotation geben. Während einige Spieler zurückkehren, fallen andere aus. Gerade im August ist das allerdings völlig normal und gehört in dieser Phase der Saison dazu. Wir freuen uns auf ein spannendes Heimspiel am Freitag und hoffen natürlich auf zahlreiche Zuschauer, die uns von außen unterstützen!" FC-Coach Robert Schäffler: "Am heutigen Freitag erwartet uns mit dem TSV Eslarn eine absolute Topmannschaft der Kreisliga. Eslarn hat sich in den vergangenen Jahren zu einer echten Größe in der Liga entwickelt und verfügt über zahlreiche starke Einzelspieler. Vor allem offensiv verfügt die Mannschaft mit Striegl, der in der vergangenen Saison beeindruckende 31 Treffer erzielt hat, über einen brandgefährlichen Angreifer. Wir wissen daher genau, was auf uns zukommt und worauf wir besonders achten müssen. Personell wird es auch diesmal wieder zu einigen Veränderungen kommen. Aufgrund von Verletzungen und Urlaub wird es erneut eine gewisse Rotation geben. Während einige Spieler zurückkehren, fallen andere aus. Gerade im August ist das allerdings völlig normal und gehört in dieser Phase der Saison dazu. Wir freuen uns auf ein spannendes Heimspiel am Freitag und hoffen natürlich auf zahlreiche Zuschauer, die uns von außen unterstützen!"

Gästespielertrainer Peter Rackl: "Nach der bitteren Last-Minute-Niederlage gegen Trabitz wartet ein weiteres schweres Auswärtsspiel auf uns. Kampfgeist, Wille und Chancenverwertung haben am Sonntag gepasst. Wenn wir diese Tugenden in Tremmersdorf auf den Platz bringen, könnte für uns was drin sein. Personaltechnisch wird die Verletzten- und Urlaubsliste immer länger."

Heute, 19:00 Uhr SpVgg Trabitz SpVggTrabitz TSV Erbendorf Erbendorf 19:00 live PUSH

Großkampftag in Trabitz, mit der Steinwaldelf gastiert ein Konkurrent um die ganz vorderen Plätze bei der Liermann-Truppe. Während der Gastgeber nichts anderes, als den nächsten vollen Ertrag auf der Agenda hat, dürften der Gast mit einer Punkteteilung leben können. Ein spannendes Spiel darf erwartet werden, in dem die Tagesform eine Rolle spielen könnte. Erinnern wir uns an die letzte Spielzeit, da gewann die SpVgg das Heimspiel gegen den TSV durch ein Tor in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit 2:1. Auch am heutigen Abend könnte es eine "enge Kiste" werden. Trabitz-Teammanager Christian Recht: "Am kommenden Freitag wartet auf die SpVgg Trabitz mit dem TSV Erbendorf eine echte Standortbestimmung. Die Steinwaldelf zählt für uns zum engsten Kreis der Mannschaften, die in dieser Saison um die Spitzenplätze mitspielen werden. Insbesondere die enorme offensive Qualität mit zwei spielstarken und torgefährlichen Stürmern ist uns bewusst. Entsprechend konzentriert müssen wir diese Aufgabe angehen. Nach zwei Siegen in Folge, jeweils mit dem entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit, stimmt vor allem die Mentalität innerhalb der Mannschaft. Natürlich gehört bei solchen späten Entscheidungen auch das nötige Quäntchen Glück dazu. Gleichzeitig zeigt es aber auch Qualität, Charakter und den unbedingten Willen, ein Spiel bis zum Abpfiff gewinnen zu wollen. Am Ende des Tages ist Fußball Ergebnissport – und momentan ziehen wir diese Ergebnisse. Spielerisch wissen wir aber auch, dass noch Luft nach oben ist. Wir haben viele Neuzugänge integriert, bei denen die Abläufe und Automatismen innerhalb der Mannschaft erst wachsen und funktionieren müssen. Hinzu kommt, dass wir aufgrund immer wieder neuer Verletzungen bislang kaum die Möglichkeit hatten, zwei Spiele hintereinander mit der gleichen Aufstellung zu bestreiten. Das macht die Entwicklung natürlich nicht einfacher. Umso wichtiger ist es, dass wir trotzdem unsere Ergebnisse holen und kontinuierlich weiterarbeiten. Verbesserungsbedarf besteht vor allem in der defensiven Stabilität. Fünf Gegentore in den vergangenen beiden Partien sind für unseren eigenen Anspruch zu viel. Dabei geht es nicht allein um unsere Abwehr, sondern um die Arbeit der gesamten Mannschaft gegen den Ball. Gerade gegen die Offensivstärke des TSV Erbendorf müssen wir kompakter, wacher und konsequenter auftreten. Personell bleibt die Situation aufgrund der längerfristigen Verletzungen weiterhin angespannt. Besonders bitter hat es nun Jonas Ertl getroffen. Nach seinem Kreuzbandriss im März war Jonas gerade auf dem Weg zurück und hatte in seiner Reha bereits große Fortschritte gemacht. Nun hat er sich erneut das Kreuzband gerissen. Das ist für ihn persönlich ein extrem harter Rückschlag. Wir als Mannschaft und als gesamter Verein stehen geschlossen hinter Jonas und werden ihn auf seinem erneuten Weg zurück bestmöglich unterstützen. Neben unseren weiteren verletzten Spielern fehlt uns am Freitag definitiv auch der rotgesperrte René Wächter. Wir werden bei keinem angeschlagenen Spieler unnötiges Risiko eingehen. Gleichzeitig verfügen wir über genügend Qualität im Kader und können auch auf unseren momentan sehr erfolgreichen Unterbau zurückgreifen. Wir wissen, welche Qualität am Freitag nach Trabitz kommt. Aber wir wissen genauso, was wir selbst auf den Platz bringen können. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die drei Punkte in Trabitz behalten und gleichzeitig in der Liga weiterhin ungeschlagen bleiben. Dafür müssen wir über 90 Minuten alles investieren und unsere Heimstärke auf den Platz bringen." Gästetrainer Roland Lang: "Am Freitag führt uns die Reise nach Trabitz zu einem der Aufstiegsfavoriten. Eine schwere Aufgabe bei einer Mannschaft mit vielen sehr guten Einzelspielern. Für uns gilt es, das Gesicht der letzten Heimspiele zu zeigen, weil in der Fremde war unsere Leistung bislang weniger toll. Unser Ziel ist es, dem Favoriten Paroli zu bieten, auch wenn wir urlaubs- und verletzungsbedingt einige Ausfälle haben, werden wir eine schlagkräftige Truppe stellen können. Vielleicht können wir ja ein Pünktchen ergattern."

Während der ASV in Erbendorf zuletzt nach einem bescheidenen ersten Spielabschnitt am Ende verdient kleinbei geben musste, stieß der TSV mit dem Heimsieg gegen Eschenbach den berühmten "Bock" um und landete den ersten Dreier. Nun will man bei den Oberfranken natürlich schleunigst zurück in die Erfolgsspur, gegen den sicher mit gesteigertem Selbstbewußtsein anreisenden Gegner muss aber - trotz weiterhin großer personeller Probleme - eine Leistungssteigerung her. Die Mannen von Martin Bächer hoffen nach dem Turnaround und den ersten Zählern auch in Haidenaab Zählbares ins Heimgepäck schnüren zu können. ASV-Übungsleiter Michael Kaufmann: "Leider konnten wir die Leistung aus dem Eslarn-Spiel in Erbendorf nicht bestätigen und haben eine ganz schlechte erste Hälfte gespielt. Mut können wir aus den letzten 25 Minuten schöpfen, wo wir klar am Drücker waren, wenngleich der Gegner natürlich auch zurückgeschalten hat. Dieser Rückschlag war schon enttäuschend, aber jede Woche gibt es eine neue Chance. Rieß, Walter, Winde, Böhmer, Veigl, Holl, Reichenberger, Reiß und Özkan - neun Ausfälle letzten Sonntag, die sind für uns einfach in dieser Form nicht zu kompensieren. Nun kommt noch Andreas Hübner dazu, zwei oder drei der Genannten könnten dafür Sonntag evtentuell wieder an Bord sein, das würde die Lage auf jeden Fall etwas entschärfen. Wir müssen aber schon ein anderes Gesicht zeigen, wenn wir die Punkte hierbehalten wollen. Eine Leistung wie Sonntag in den ersten 60 Minuten reicht halt gegen keinen Gegner in dieser Liga." Gästespielertrainer Martin Bächer: "Am Sonntag wollen wir an die Leistung vom letzten Spiel anknüpfen und weiterhin versuchen, eigene Fehler zu reduzieren. Haidenaab verfügt über eine starke Offensive. Es bedarf einer konzentrierten Leistung, um weiter erfolgreich zu bleiben."

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr FC Dießfurt FC Dießfurt SV Kulmain SV Kulmain 15:15 PUSH

Auch wenn es wieder nicht zum ersten Dreier gereicht hat, die Leistungskurve beim FCD zeigt sichtlich nach oben, am Wochenende soll es nun endlich klappen mit dem ersten Erfolgserlebnis in neuer Umgebung. Mit den Gästen kreuzt allerdings eine harte Nuß auf, die nur mit einem erneut kollektiv starken Auftritt zu knacken sein wird. Nach dem knappen Heimsieg gegen Vorbach reisen die Männer des Trainerduos Schäffler/Sokol guten Mutes zum Aufsteiger und wollen dort ihren Punktesack erneut mit Zählbarem bestücken, ein Punkt soll mindestens mit in den Landkreis Tirschenreuth genommen werden. Henry Schraml, Spartenleiter des FCD: "Unsere Mannschaft hat im letzten Spiel gezeigt, dass man in der Kreisliga angekommen ist. Im Heimspiel gegen Kulmain muss das Ziel sein, einen Sieg einzufahren. Drei Punkte wären wichtig, um den Anschluss an das Mittelfeld zu gewinnen. Auch wenn der Kader personell durch Verletzte und Urlauber noch nicht optimal besetzt ist, muss und kann man das Ziel erreichen. Der Gast hat mit zwei 1:0-Siegen 6 Punkte erreicht und steht damit auf Platz 7 der Tabelle. Es gilt also, die starke Abwehr des routinierten Gegners zu knacken. Mit einer geschlossenen Mannschaftleistung wie zuletzt gegen Weiden-Ost II ist das möglich." Florian Greger, Sportlicher Leiter der Gäste: "Am Wochenende wartet auf den SV Kulmain eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe beim FC Dießfurt. Auch wenn der Gastgeber bislang noch ohne Sieg dasteht, ist eines klar: Dießfurt verfügt über eine starke und vor allem robuste Mannschaft, gegen die unsere SVK-Truppe von der ersten Minute an dagegenhalten muss. Nach dem Sieg gegen Vorbach am vergangenen Freitag gilt es nun, diesen positiven Schwung mitzunehmen und in Dießfurt auf den Platz zu bringen. Die Mannschaft ist aktuell gut drauf und will direkt nachlegen. Unsere jungen Spieler sind hungrig und wollen weiter zeigen, was in ihnen steckt. Viel motivieren muss man die Jungs derzeit ohnehin nicht – Einstellung und Wille stimmen. Mit viel Einsatz, Leidenschaft und einer geschlossenen Mannschaftsleistung wollen wir alles daransetzen, diese Einstellung auch am Wochenende auf den Platz zu bringen und etwas Zählbares mit nach Kulmain zu nehmen."

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr FC Vorbach FC Vorbach TSV Pleystein TSV Pleystein 15:00 PUSH

Nur ein Punkt aus den ersten vier Partien, die Zeit ist reif beim FC, endlich den Knoten platzen zu lassen und den ersten vollen Ertrag einzufahren. Gegen einen kampfstarken Gegner gilt es, alles in die Waagschale zu werfen und vor allem in der Offensive (erst zwei Treffer) Durchsetzungsvermögen und Entschlossenheit im Abschluß zu zeigen. Nach perfektem Start mit vier Punkten ist der TSV nach zwei hohen Einbußen in Folge - allerdings gegen Spitzenmannschaften - auf den harten Boden der Realität gelandet. Kein Grund allerdings, den Kopf in den Sand zu stecken, trotz eines personellen Engpasses soll beim Mitstreiter um den Klassenerhalt aus Vorbach ein Punkt mit auf den Heimweg genommen werden. FC-Chefanweiser Manuel Lautner: "Unser Gegner ist sehr gut in die Runde gestartet, auch wenn die letzten Spiele weniger erfolgreich waren müssen wir auf der Hut sein, wir wissen, was auf uns zukommt. Für uns muss es ohne Wenn und Aber das Ziel sein, vor heimischem Publikum den ersten Dreier zu landen. Alles andere darf nicht zählen!" TSV-Coach Alex Schön: "Wenn man zwei Mal nacheinander sechs Gegentore bekommt, muss man sich erst einmal schütteln, man erst einmal darüber sprechen und analysieren, wie es dazu gekommen ist. Das haben wir in dieser Woche gemacht. Leider ist unsere Verletztenliste weiter angewachsen, zwei Urlauber kommen noch dazu, nicht nur deshalb wird es schwer, in Vorbach etwas zu holen. Aber wir werden dennoch unser Bestes geben. Da ich in Urlaub bin, wird mein Co-Trainer Stefan Schneider die Mannschaft betreuen, in ihn und die Jungs setzte ich vollstes Vertrauen, einen Punkt aus Vorbach entführen zu können."