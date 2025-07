Ambitionen in Besigheim: "Einen besseren Platz als Platz fünf belegen"

Auch im Sommer 2025 bleibt die Weiterentwicklung der Mannschaft das zentrale Ziel. Besonderes Highlight in der Saisonvorbereitung ist ein mehrtägiger Aufenthalt im Ausland. „Ein Highlight ist sicher unser Trainingslager in Schladming, Österreich. Das ist für das ganze Team etwas Besonderes“, sagt Herbst. Solche Maßnahmen stärken nicht nur die körperliche Verfassung, sondern vor allem den Teamzusammenhalt – ein nicht zu unterschätzender Faktor für eine lange Saison.

Fußballerische Entwicklung im Fokus

Neben den Ergebnissen betont Herbst vor allem die spielerische Entwicklung seines Teams. Insbesondere in der Rückrunde zeigte sich die Handschrift des Trainerstabs deutlich. „Wir haben uns als Team in der Rückrunde der vergangenen Saison sowohl taktisch als auch fußballerisch weiterentwickelt“, berichtet er. Die Besigheimer setzen auf einen mutigen Spielstil: „Wir spielen mutig von hinten raus und sind von unserer Spielidee überzeugt.“ Diese Überzeugung soll auch in der kommenden Saison das Fundament für weitere Erfolge bilden.

Ambitionierter Blick nach oben

Nach Platz fünf in der Vorsaison gibt sich die SpVgg Besigheim für die kommende Runde nicht mit dem Erreichten zufrieden. „Wir wollen in der neuen Saison an die Leistung der zurückliegenden Monate anknüpfen und einen besseren Platz als Platz fünf belegen“, formuliert Simon Herbst die Zielsetzung klar. In einer ausgeglichenen Liga kann das auch bedeuten, sich näher an die Aufstiegsränge heranzuschieben – ohne jedoch den Druck unnötig zu erhöhen.

Erfahrene Konkurrenz im Titelrennen

Im Rennen um die Meisterschaft sieht Herbst andere Teams vorne. „Die Favoriten sind für mich der TV Aldingen, SV Germania Bietigheim und der TASV Hessigheim“, nennt der Besigheimer Trainer. Seine Einschätzung gründet sich auf die Kaderqualität und die Routine dieser Mannschaften: „Weil sie aus meiner Sicht viel Erfahrung und fußballerische Qualität mitbringen.“

Stabiler Kader als Erfolgsfaktor

Bei der Kaderplanung herrscht in Besigheim Kontinuität. „Aktuell sind keine weiteren Transfers geplant – wir sind von unserem zukünftigen Kader absolut überzeugt“, so Herbst. Die personelle Stabilität ist für ihn kein Stillstand, sondern ein Ausdruck von Vertrauen in die bestehende Struktur. Mit eingespielten Abläufen und einem festen Gerüst aus erfahrenen und entwicklungsfähigen Spielern geht der Verein in die neue Spielzeit.

Relegation sorgt für Spannung und Gerechtigkeit

Auch zur Relegation am Saisonende hat der Trainer eine klare Meinung – und spricht sich für deren Erhalt aus. „Aus meiner Sicht sollte die Systematik beibehalten werden“, sagt Herbst. Er begründet dies mit dem Reiz und der emotionalen Wirkung solcher Spiele: „Sport lebt von Spannung, Emotionen und Hoffnung auf Erfolg – das erleben die Teams und Zuschauer bei Relegationsspielen. Wenn man als Sieger hervorgeht, ist es umso schöner.“