Bezirksligist Vohenstrauß (in Rot) gehört zum Favoritenkreis, während Titelverteidiger SpVgg SV Weiden (in Weiß) erst gar nicht antritt. – Foto: Dagmar Nachtigall/Archiv

Amberg/Weiden: Interesse am Futsal-Titel hält sich in Grenzen Lediglich 15 Teilnehmer bedeuten auch im Kreis zwei einen neuen Negativrekord – So läuft die Hallenrunde

Der Fußballverband sucht endlich wieder seine Futsal-Kreismeister! So recht vom Hocker reißt das jedoch niemanden. Ein Paradebeispiel ist der Fußballkreis Amberg/Weiden, dessen Kreisfinale am Sonntag, den 8. Januar 2023 in Vohenstrauß über die Bühne geht. Es wetteifern gerade einmal 15 Mannschaften um zwei Tickets für die Bezirksmeisterschaft am 22. Januar in Maxhütte-Haidhof – womit der oberpfälzer Kreis zwei nach der Corona-Hallenpause im bayernweiten Trend liegt. Aufgrund des geringen Interesses der Vereine entschloss man sich, den Kreismeister an einem einzigen großen Turniertag zu küren.