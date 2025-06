Ambergs Kader nimmt Form an: Abdihodzic bleibt, De Luca startet durch

Der FC Amberg kann in der neuen Bezirksliga-Saison weiterhin auf Routinier Jasmin „Jasko“ Abdihodzic zählen. Der 29-jährige Bosnier kam im Winter an den Schanzl und bestritt in der Frühjahrsrunde elf Landesliga-Spiele – alle von Beginn an. Auch weil der Ex-Spieler des SV Donaustauf und der SpVgg SV Weiden im zentralen Mittelfeld – von der Zehn bis zu Innenverteidigung – flexibel einsetzbar ist, entwickelte er sich schnell zu einem wichtigen Baustein im Team. „Jasi überzeugt mit Spielintelligenz, technischer Sauberkeit und ruhigem Aufbauspiel. Als echter Allrounder bringt er die nötige Übersicht mit, um das Spiel zu lenken, und ist auch unter Druck kaum aus der Ruhe zu bringen. Abseits des Platzes ist er für seine freundliche und hilfsbereite Art bekannt – ein absoluter Teamplayer, der sportlich wie menschlich bestens zum FCA passt“, freut sich der Verein in einer Pressemitteilung über den Verbleib von Abdihodzic.



Ebenfalls gab man die Verlängerung von Banding Drammeh bekannt. Bereits seit der U15 trägt der 27-jährige das gelbschwarze Trikot. Nach einer kurzen Zwischenstation bei Inter Bergsteig Amberg kehrte der zentrale Mittelfeldspieler im Winter zurück. Trotz verletzungsbedingter Rückschläge will der Linksfuß in der neuen Saison wieder voll angreifen. „Mit seiner Technik, Übersicht und Ruhe am Ball ist er eine starke Option fürs Zentrum“, so die Verantwortlichen.



Als Quasi-Neuzugang darf Elias De Luca gesehen werden. Schon im vergangenen Jahr war der 21-jährige Defensivmann vom SV Raigering zum FCA gewechselt. Gleich beim ersten Training musste De Luca allerdings einen herben Rückschlag verkraften: Kreuzbandriss – monatelange Pause. Bis dato absolvierte er kein Spiel für den neuen Klub. Jetzt ist er wieder fit und greift nach überstandener Reha erstmals voll an. Mit De Luca nimmt ein weiterer junger Spieler beim FC Amberg Kurs auf die kommende Bezirksliga-Saison. „Elias bringt Ruhe, Übersicht und Einsatzfreude in die Defensive und passt mit seiner Mentalität perfekt ins Teamprofil des FCA“, freut man sich an der Vils über die zukünftige Verstärkung.