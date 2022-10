Vor großer Zuschauerkulisse stehen sich am Abend Gebenbach (Schwarz, hier im jüngsten Heimspiel gegen Neumarkt) und Ammerthal gegenüber. – Foto: Thomas Schneider

Amberger Derby wird zum Spitzenspiel Die DJK Gebenbach empfängt die DJK Ammerthal und könnte mit einem Sieg zumindest vorläufig die Tabellenführung der Bayernliga Nord übernehmen

Mit einem 4:1-Sieg gegen den ASV Neumarkt setzte die DJK Gebenbach am vergangenen Wochenende ihre unglaubliche Serie weiter fort: Seit mittlerweile acht Spielen siegt die Mannschaft von Trainer Kai Hempel in der Fußball-Bayernliga Nord sozusagen wie am Fließband und arbeitete sich durch diesen starken Lauf, in dem insbesondere die Offensive mit 34 Treffern glänzte, bis auf den zweiten Tabellenplatz vor – der Vorsprung zu Rang drei beträgt mittlerweile stattliche sechs Punkte, der Rückstand auf Tabellenführer Eintracht Bamberg zwei Punkte.

Gebenbach, von einigen schon vor dem Beginn der Saison 2022/23 als Geheimfavorit für die Meisterschaft gehandelt, könnte in dieser Spielzeit über sich hinaus wachsen. Eines der wohl entscheidenden Spiele, die über den weiteren Verlauf der Gebenbacher Saison entscheiden werden, steht an diesem Freitag (19 Uhr) an. Denn: Hempels Team empfängt die DJK Ammerthal zum Derby. Starker Ammerthaler Start Gebenbach ist dabei mit dem Selbstbewusstsein aus acht Siegen in Folge natürlich Favorit, doch auch Ammerthal zeigte sich gerade zu Beginn der Saison enorm stark, wenngleich es Jürgen Schmids Mannschaft zuletzt oftmals verpasste, ihre Leistung vollends abzurufen oder sich für das Engagement zu belohnen. Derzeit rangieren die Ammerthaler nichtsdestotrotz auf dem fünften Rang des Bayernliga-Tableaus – befinden sich somit also in Schlagdistanz zu Platz drei, haben aber gleichzeitig schon zehn Zähler Rückstand auf die DJK Gebenbach. Am vergangenen Wochenende setzte es zudem bei der überraschenden 2:4-Pleite beim TSV Großbardorf einen Dämpfer. Darin zeigte Ammerthal zwar erneut spielerisch starken Fußball, ließ am Ende aber vor allem die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor vermissen. Die Schmid-Elf ging früh in Führung, lag dann mit 1:2 zurück, glich erneut zum 2:2 aus und unterlag nach einem Platzverweis für Kobrowski schließlich mit 2:4. Gegen die direkten Konkurrenten legte Ammerthal dagegen ein anderes Gesicht an den Tag, denn sowohl gegen Feucht (3:3) als auch gegen Abtswind (1:1) erkämpfte sich die DJK wichtige Punkte.