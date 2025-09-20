 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
– Foto: Marcel Eichholz, Thomas Rinke

Ambergau will ungeschlagen bleiben - Verfolgerduell in Hasede

Spannung pur am 7. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4

Verlinkte Inhalte

BZL Hannover St. 4
TSV Lenne
Türk Gücü Hi
TuS Hasede
Etr Afferde

Tabellenführer Ambergau will seine makellose Serie auch bei Türk Gücü verteidigen, während Hasede und Afferde im direkten Duell um die Spitze kämpfen. Am Tabellenende hoffen Himmelsthür und Einum endlich auf Befreiungsschläge.

Morgen, 15:00 Uhr
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
15:00

Zwei Teams aus dem gesicherten Mittelfeld treffen aufeinander. Schliekum hat mit drei Siegen aus sechs Spielen bewiesen, dass es jederzeit gefährlich werden kann, Almstedt dagegen sucht noch nach Konstanz. Für beide Seiten könnte ein Erfolg den Anschluss an die oberen Ränge bedeuten.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
15:00

Im Kellerduell zwischen dem Vorletzten und dem Dreizehnten geht es um mehr als drei Punkte. Lenne kassierte bereits 21 Gegentore, Lamspringe hat offensiv noch nicht ins Rollen gefunden. Für beide gilt: Eine Niederlage würde den Druck im Tabellenkeller deutlich erhöhen.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
15:00

Alfeld ist mit vier Siegen aus sechs Spielen im Soll und schielt auf die Spitzenplätze. Gegen Harsum, das zuletzt in wechselhafter Form auftrat, geht die Krahl-Elf als Favorit ins Rennen. Die Gäste müssen defensiv stabiler auftreten, um eine Überraschung zu landen.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
15:00

Die Rollen sind klar verteilt: Giesen hat sich mit zehn Punkten im oberen Mittelfeld festgesetzt, während Himmelsthür noch immer auf den ersten Saisonsieg wartet. Für den Tabellenfünfzehnten wird es in Giesen erneut eine Mammutaufgabe.

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
15:00

Das Topspiel des Spieltags: Der Zweite empfängt den Sechsten. Hasede hat nach dem Aufstieg bereits beeindruckende 24 Tore erzielt, Afferde hingegen überzeugt durch defensive Stabilität. Beide Teams trennt nur zwei Punkte – ein richtungsweisendes Duell im Kampf um die vorderen Plätze.

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
15:00

Neuhof hat sich nach starkem Saisonstart in die Spitzengruppe gespielt, Borsum dagegen kassierte schon 21 Gegentore. Dennoch kann der VfL zu Hause unangenehm sein. Für Neuhof zählt nur ein Auswärtssieg, um den Druck auf die Topteams hochzuhalten.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
FC Ambergau-Volkersheim
FC Ambergau-VolkersheimAmbergau
15:00

Türk Gücü hat nach durchwachsenem Start zuletzt Stabilität gefunden, doch nun wartet der dickste Brocken: Tabellenführer Ambergau kommt mit sechs Siegen aus sechs Spielen und einer makellosen Serie. Alles spricht für den Spitzenreiter – doch Türk Gücü will den Favoriten zumindest ärgern.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Einum
SV EinumSV Einum
FC Pyrmont Hagen
FC Pyrmont HagenFC Pyrmont
15:00

Schlusslicht Einum wartet weiter auf den ersten Punkt und trifft ausgerechnet auf Pyrmont, das nach vier Siegen schon 20 Tore erzielt hat. Ein klassisches Duell David gegen Goliath – die Favoritenrolle ist klar verteilt. Pyrmont könnte mit einem weiteren Erfolg an Hasede und Ambergau dranbleiben.

Aufrufe: 020.9.2025, 08:00 Uhr
FDAutor