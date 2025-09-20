Ambergau will ungeschlagen bleiben - Verfolgerduell in Hasede

– Foto: Marcel Eichholz, Thomas Rinke

Tabellenführer Ambergau will seine makellose Serie auch bei Türk Gücü verteidigen, während Hasede und Afferde im direkten Duell um die Spitze kämpfen. Am Tabellenende hoffen Himmelsthür und Einum endlich auf Befreiungsschläge.

Morgen, 15:00 Uhr TuSpo Schliekum Schliekum MTV Almstedt MTV Almstedt 15:00

Zwei Teams aus dem gesicherten Mittelfeld treffen aufeinander. Schliekum hat mit drei Siegen aus sechs Spielen bewiesen, dass es jederzeit gefährlich werden kann, Almstedt dagegen sucht noch nach Konstanz. Für beide Seiten könnte ein Erfolg den Anschluss an die oberen Ränge bedeuten.

Morgen, 15:00 Uhr TSV 1900 Lenne TSV Lenne TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe 15:00

Im Kellerduell zwischen dem Vorletzten und dem Dreizehnten geht es um mehr als drei Punkte. Lenne kassierte bereits 21 Gegentore, Lamspringe hat offensiv noch nicht ins Rollen gefunden. Für beide gilt: Eine Niederlage würde den Druck im Tabellenkeller deutlich erhöhen.

Alfeld ist mit vier Siegen aus sechs Spielen im Soll und schielt auf die Spitzenplätze. Gegen Harsum, das zuletzt in wechselhafter Form auftrat, geht die Krahl-Elf als Favorit ins Rennen. Die Gäste müssen defensiv stabiler auftreten, um eine Überraschung zu landen.

Die Rollen sind klar verteilt: Giesen hat sich mit zehn Punkten im oberen Mittelfeld festgesetzt, während Himmelsthür noch immer auf den ersten Saisonsieg wartet. Für den Tabellenfünfzehnten wird es in Giesen erneut eine Mammutaufgabe.

Morgen, 15:00 Uhr TuS Hasede 1928 TuS Hasede SV Eintracht Afferde Etr Afferde 15:00

Das Topspiel des Spieltags: Der Zweite empfängt den Sechsten. Hasede hat nach dem Aufstieg bereits beeindruckende 24 Tore erzielt, Afferde hingegen überzeugt durch defensive Stabilität. Beide Teams trennt nur zwei Punkte – ein richtungsweisendes Duell im Kampf um die vorderen Plätze.

Neuhof hat sich nach starkem Saisonstart in die Spitzengruppe gespielt, Borsum dagegen kassierte schon 21 Gegentore. Dennoch kann der VfL zu Hause unangenehm sein. Für Neuhof zählt nur ein Auswärtssieg, um den Druck auf die Topteams hochzuhalten.

Türk Gücü hat nach durchwachsenem Start zuletzt Stabilität gefunden, doch nun wartet der dickste Brocken: Tabellenführer Ambergau kommt mit sechs Siegen aus sechs Spielen und einer makellosen Serie. Alles spricht für den Spitzenreiter – doch Türk Gücü will den Favoriten zumindest ärgern.

Morgen, 15:00 Uhr SV Einum SV Einum FC Pyrmont Hagen FC Pyrmont 15:00