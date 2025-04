Ambergau-Volkersheim setzt Serie fort – Giesen brilliert auswärts

Lucas Sztyndera war dabei der überragende Mann auf dem Platz. Mit einem Doppelpack (22., 52.) brachte er die Gastgeber früh auf die Siegerstraße. Simon Lehmann stellte in der 67. Minute den Endstand her. Ambergau bleibt mit dem Sieg im oberen Tabellendrittel und bewahrt Anschluss an die Spitze.

Giesen mit Kantersieg – Sarstedt verpasst Dreier

Ein deutliches Ausrufezeichen setzte der TSV Giesen beim FC Concordia Hildesheim. Das Team von Trainer Laurin Paris gewann auswärts mit 5:1 und drehte nach zwischenzeitlichem Ausgleich durch Concordia mächtig auf. Erik Timmler, Lennart Fiech (2) und Marco Czauderna sorgten für die deutliche Entscheidung.

Im Duell zwischen dem 1. FC Sarstedt und dem SV Alfeld trennten sich beide Teams mit 1:1. Nach der Führung durch Tom Waselowsky (34.) gelang Jonathan Köps noch vor der Pause der Ausgleich (41.). In einer ausgeglichenen Partie konnte sich kein Team entscheidend durchsetzen.

Ochtersum und Pattensen II siegen deutlich

Der VfR Germania Ochtersum fuhr einen ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen TuSpo Schliekum ein. Schmedt, Klages und Timkov trafen für die Gastgeber, die ihre Position im Tabellenmittelfeld stabilisierten.

Auch die Zweite Mannschaft des TSV Pattensen feierte einen überzeugenden Sieg: Mit 4:2 setzte sich das Team gegen TuS Grün-Weiß Himmelsthür durch. Besonders im zweiten Durchgang präsentierte sich Pattensen offensiv stark – drei Treffer nach dem Seitenwechsel machten den Unterschied.

Holenberg gewinnt Krimi – Lamspringe jubelt spät

Ein abwechslungsreiches Spiel sahen die Zuschauer beim VfL Borsum gegen TSV Holenberg. Zwei Treffer von Maximilian Wolfinger reichten nicht für Borsum. Holenberg drehte die Partie durch Schiermeister, Joel Mély und den späten Siegtreffer von Marvin Wessel zum 3:2-Auswärtssieg.

Spannend war es auch in Lamspringe, wo TuSpo erst in der Schlussphase den 2:1-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Neuhof perfekt machte. Jan-Mika Bartetzko erzielte in der 88. Minute das entscheidende Tor, nachdem zuvor Oguzhan Dogan Neuhof zwischenzeitlich den Ausgleich beschert hatte.

Torreiche Begegnungen und ein torloses Duell

Das Spiel zwischen dem SC Harsum und dem SV Einum endete torlos 0:0. In einer umkämpften, aber chancenarmen Partie fanden beide Mannschaften kein Mittel zum Torerfolg.

Der Spieltag in der Bezirksliga 4 bot eine Vielzahl an Geschichten: Ein starker Auftritt von Giesen, ein spätes Tor in Lamspringe, ein souveräner Heimsieg für Ambergau – und ein einziges Spiel ohne Treffer. Die Tabelle bleibt in Bewegung, besonders im oberen Drittel ist weiterhin Spannung geboten.