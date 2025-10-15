 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Ambergau stürmt an die Spitze – Pyrmont stolpert, Himmelsthür jubelt

Für Himmelsthür war es der erste Sieg in der laufenden Bezirksliga Saison

Der 10. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 bot alles, was der Amateurfußball zu bieten hat: späte Tore, Favoritenstürze und ein lang ersehnter Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Besonders Ambergau und Alfeld setzten deutliche Ausrufezeichen.

Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
2
1
Abpfiff

In Almstedt drehte der MTV eine frühe Schrecksekunde in späten Jubel um. Lennes Schmidt brachte die Gäste bereits nach vier Minuten in Führung, doch Almstedt fand schnell zurück ins Spiel. Abwehrmann Schach sorgte nach einem Standard für den Ausgleich, ehe Joker Käsler in der 81. Minute das Spiel entschied. Mit dem fünften Saisonsieg rückt Almstedt in die obere Tabellenhälfte vor, während Lenne weiter im Keller feststeckt.

Sa., 11.10.2025, 16:00 Uhr
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
1
2
Abpfiff

Die Gäste aus Neuhof blieben ihrer Favoritenrolle gerecht und nahmen drei wichtige Punkte aus Lamspringe mit. Paczkowski traf früh, ein Eigentor von Karaxha erhöhte auf 0:2. Lamspringes Offensivbemühungen wurden nach der Pause zwar durch Karaxhas Treffer zum 1:2 belohnt, doch zum Ausgleich reichte es nicht. Während Neuhof damit weiter oben dran bleibt, steckt Lamspringe tief im Abstiegskampf.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FC Pyrmont Hagen
FC Pyrmont HagenFC Pyrmont
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
0
1
Abpfiff

In einem packenden Spitzenspiel setzte der Aufsteiger aus Hasede ein Ausrufezeichen. Pyrmont dominierte zwar über weite Strecken, verpasste aber mehrfach die Führung. Kurz vor Schluss schlug Hasede eiskalt zu: Müller traf in der 87. Minute zum entscheidenden 1:0. Damit überholt der TuS die Gastgeber nach Punkten, während Pyrmont den Platz an der Sonne an Ambergau abgeben muss.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FC Ambergau-Volkersheim
FC Ambergau-VolkersheimAmbergau
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
3
2
Abpfiff

Ein echter Fußballkrimi in Volkersheim: Nach einer komfortablen 2:0-Führung durch Sztyndera und Bremer schien Ambergau alles im Griff zu haben, ehe Afferde binnen sechs Minuten ausglich. Doch in der Nachspielzeit schlug Guder für den Tabellenführer zu und sicherte seinem Team den achten Saisonsieg – Ambergau übernimmt damit verdient die Tabellenspitze.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
0
2
Abpfiff

Schliekum zeigte beim Auswärtssieg in Borsum eine abgeklärte Leistung. Nach einer umkämpften ersten Hälfte entschieden Bothe und Masur die Partie binnen acht Minuten. Borsum agierte bemüht, fand aber keine Mittel gegen die stabile Defensive der Gäste. Während Schliekum im gesicherten Mittelfeld bleibt, spitzt sich die Lage beim VfL weiter zu.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
0
2
Abpfiff

Alfelds Angreifer Mauer avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Schon früh brachte er den SVA auf Kurs, nach der Pause legte er sehenswert nach. Giesen fand offensiv kaum Lösungen und musste im direkten Duell um Platz vier eine empfindliche Niederlage einstecken. Alfeld hingegen mischt nach dem dritten Sieg in Serie wieder voll im Aufstiegsrennen mit.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
SV Einum
SV EinumSV Einum
2
0
Abpfiff

Der Bann ist gebrochen: Himmelsthür feierte gegen Schlusslicht Einum den ersten Saisonsieg. Westphal traf in der 23. Minute zur Führung, Akbari setzte kurz vor dem Abpfiff den Schlusspunkt. Damit schöpft der TuS neue Hoffnung im Abstiegskampf, während Einum mit der neunten Niederlage in zehn Spielen tief in der Krise steckt.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
2
1
Abpfiff

In einem intensiven Duell behielt Harsum knapp die Oberhand. Schulze brachte die Hausherren in Führung, Nazifi glich kurz vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang drückte Harsum auf den Sieg – erneut Schulze sorgte in der 74. Minute für den umjubelten Dreier. Der SCH festigt damit Platz sieben, Türk Gücü bleibt im unteren Tabellendrittel.

