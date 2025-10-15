Ambergau stürmt an die Spitze – Pyrmont stolpert, Himmelsthür jubelt

– Foto: BUYO

Der 10. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 bot alles, was der Amateurfußball zu bieten hat: späte Tore, Favoritenstürze und ein lang ersehnter Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Besonders Ambergau und Alfeld setzten deutliche Ausrufezeichen.

In Almstedt drehte der MTV eine frühe Schrecksekunde in späten Jubel um. Lennes Schmidt brachte die Gäste bereits nach vier Minuten in Führung, doch Almstedt fand schnell zurück ins Spiel. Abwehrmann Schach sorgte nach einem Standard für den Ausgleich, ehe Joker Käsler in der 81. Minute das Spiel entschied. Mit dem fünften Saisonsieg rückt Almstedt in die obere Tabellenhälfte vor, während Lenne weiter im Keller feststeckt.

Die Gäste aus Neuhof blieben ihrer Favoritenrolle gerecht und nahmen drei wichtige Punkte aus Lamspringe mit. Paczkowski traf früh, ein Eigentor von Karaxha erhöhte auf 0:2. Lamspringes Offensivbemühungen wurden nach der Pause zwar durch Karaxhas Treffer zum 1:2 belohnt, doch zum Ausgleich reichte es nicht. Während Neuhof damit weiter oben dran bleibt, steckt Lamspringe tief im Abstiegskampf.

In einem packenden Spitzenspiel setzte der Aufsteiger aus Hasede ein Ausrufezeichen. Pyrmont dominierte zwar über weite Strecken, verpasste aber mehrfach die Führung. Kurz vor Schluss schlug Hasede eiskalt zu: Müller traf in der 87. Minute zum entscheidenden 1:0. Damit überholt der TuS die Gastgeber nach Punkten, während Pyrmont den Platz an der Sonne an Ambergau abgeben muss.

Ein echter Fußballkrimi in Volkersheim: Nach einer komfortablen 2:0-Führung durch Sztyndera und Bremer schien Ambergau alles im Griff zu haben, ehe Afferde binnen sechs Minuten ausglich. Doch in der Nachspielzeit schlug Guder für den Tabellenführer zu und sicherte seinem Team den achten Saisonsieg – Ambergau übernimmt damit verdient die Tabellenspitze.

Schliekum zeigte beim Auswärtssieg in Borsum eine abgeklärte Leistung. Nach einer umkämpften ersten Hälfte entschieden Bothe und Masur die Partie binnen acht Minuten. Borsum agierte bemüht, fand aber keine Mittel gegen die stabile Defensive der Gäste. Während Schliekum im gesicherten Mittelfeld bleibt, spitzt sich die Lage beim VfL weiter zu.

Alfelds Angreifer Mauer avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Schon früh brachte er den SVA auf Kurs, nach der Pause legte er sehenswert nach. Giesen fand offensiv kaum Lösungen und musste im direkten Duell um Platz vier eine empfindliche Niederlage einstecken. Alfeld hingegen mischt nach dem dritten Sieg in Serie wieder voll im Aufstiegsrennen mit.

Der Bann ist gebrochen: Himmelsthür feierte gegen Schlusslicht Einum den ersten Saisonsieg. Westphal traf in der 23. Minute zur Führung, Akbari setzte kurz vor dem Abpfiff den Schlusspunkt. Damit schöpft der TuS neue Hoffnung im Abstiegskampf, während Einum mit der neunten Niederlage in zehn Spielen tief in der Krise steckt.