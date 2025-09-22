 2025-09-22T14:30:02.114Z

Allgemeines
– Foto: Rocco Bartsch

Ambergau patzt überraschend - Einum bleibt punktlos

Auch Himmelsthür verliert so langsam den Anschluss

Verlinkte Inhalte

BZL Hannover St. 4
TSV Lenne
Türk Gücü Hi
TuS Hasede
Etr Afferde

Die Top-Teams gaben sich kaum eine Blöße, einzig Tabellenführer Ambergau stolperte überraschend. Himmelsthür und Einum kassieren beide 6 Gegentore und bleiben am Tabellenende. Hasede gewinnt ein wildes Duell.

Gestern, 15:00 Uhr
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
1
5
Abpfiff

Almstedt setzte ein deutliches Ausrufezeichen und überrollte Schliekum nach Belieben. Besonders Röbbelen und Probst drückten der Partie ihren Stempel auf. Während Schliekum den Anschluss nach oben verpasste, rückt Almstedt mit elf Punkten in Reichweite der Spitzengruppe.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
2
0
Abpfiff

Mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause entschied Lenne das Kellerduell binnen weniger Minuten. Lamspringe blieb erneut offensiv blass und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Für Lenne sind die drei Punkte Gold wert, um sich ein wenig Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
1
1
Abpfiff

Alfeld und Harsum trennten sich in einem umkämpften Duell leistungsgerecht. Nach der Harsumer Führung zeigte Alfeld Moral und kam durch Mauer zurück ins Spiel. Für beide Seiten bedeutet das Remis ein kleiner Rückschlag im Rennen um die vorderen Plätze.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
6
1
Abpfiff

Giesen ließ Himmelsthür keine Chance und fuhr einen Kantersieg ein. Nach frühem Rückstand drehte der TSV die Partie eindrucksvoll und erzielte sechs Treffer. Himmelsthür dagegen steckt mit nur einem Punkt tief im Tabellenkeller fest.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
6
3
Abpfiff

Spektakel in Hasede: Der Aufsteiger setzte sich in einem torreichen Schlagabtausch durch und bleibt oben dran. Trotz Unterzahl nach einer roten Karte zeigte die Werner-Elf beeindruckende Offensivstärke. Afferde hielt phasenweise mit, musste sich aber der Haseder Wucht geschlagen geben.

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
2
4
Abpfiff

Borsum schnupperte gegen Neuhof an der Überraschung, doch am Ende sorgte Hunhoff mit einem Dreierpack für klare Verhältnisse. Während Borsum in der Defensive weiter anfällig bleibt, festigte Neuhof mit dem Sieg seinen Platz im Spitzenquartett.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
FC Ambergau-Volkersheim
FC Ambergau-VolkersheimAmbergau
4
0
Abpfiff

Die Überraschung des Spieltags: Türk Gücü fegte Tabellenführer Ambergau mit 4:0 vom Platz. Vor allem Kital war mit drei Treffern der überragende Mann des Spiels. Ambergau kassierte die erste Niederlage der Saison, bleibt aber knapp an der Spitze.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Einum
SV EinumSV Einum
FC Pyrmont Hagen
FC Pyrmont HagenFC Pyrmont
0
6
Abpfiff

Einum erlebte gegen Pyrmont einen rabenschwarzen Tag. Die Gäste kombinierten nach Belieben und bauten ihr Torverhältnis mit sechs Treffern aus. Pyrmont hält damit Anschluss an die Tabellenspitze, während Einum weiter punktloses Schlusslicht bleibt.

Aufrufe: 022.9.2025, 19:58 Uhr
FDAutor