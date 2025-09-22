Ambergau patzt überraschend - Einum bleibt punktlos

– Foto: Rocco Bartsch

Die Top-Teams gaben sich kaum eine Blöße, einzig Tabellenführer Ambergau stolperte überraschend. Himmelsthür und Einum kassieren beide 6 Gegentore und bleiben am Tabellenende. Hasede gewinnt ein wildes Duell.

Almstedt setzte ein deutliches Ausrufezeichen und überrollte Schliekum nach Belieben. Besonders Röbbelen und Probst drückten der Partie ihren Stempel auf. Während Schliekum den Anschluss nach oben verpasste, rückt Almstedt mit elf Punkten in Reichweite der Spitzengruppe.

Mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause entschied Lenne das Kellerduell binnen weniger Minuten. Lamspringe blieb erneut offensiv blass und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Für Lenne sind die drei Punkte Gold wert, um sich ein wenig Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

Alfeld und Harsum trennten sich in einem umkämpften Duell leistungsgerecht. Nach der Harsumer Führung zeigte Alfeld Moral und kam durch Mauer zurück ins Spiel. Für beide Seiten bedeutet das Remis ein kleiner Rückschlag im Rennen um die vorderen Plätze.

Giesen ließ Himmelsthür keine Chance und fuhr einen Kantersieg ein. Nach frühem Rückstand drehte der TSV die Partie eindrucksvoll und erzielte sechs Treffer. Himmelsthür dagegen steckt mit nur einem Punkt tief im Tabellenkeller fest.

Spektakel in Hasede: Der Aufsteiger setzte sich in einem torreichen Schlagabtausch durch und bleibt oben dran. Trotz Unterzahl nach einer roten Karte zeigte die Werner-Elf beeindruckende Offensivstärke. Afferde hielt phasenweise mit, musste sich aber der Haseder Wucht geschlagen geben.

Borsum schnupperte gegen Neuhof an der Überraschung, doch am Ende sorgte Hunhoff mit einem Dreierpack für klare Verhältnisse. Während Borsum in der Defensive weiter anfällig bleibt, festigte Neuhof mit dem Sieg seinen Platz im Spitzenquartett.

Die Überraschung des Spieltags: Türk Gücü fegte Tabellenführer Ambergau mit 4:0 vom Platz. Vor allem Kital war mit drei Treffern der überragende Mann des Spiels. Ambergau kassierte die erste Niederlage der Saison, bleibt aber knapp an der Spitze.