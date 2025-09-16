Ambergau marschiert weiter – Verfolgerduell geht an Hasede

– Foto: Philipp Reichelt

Der sechste Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 brachte klare Siege, knappe Entscheidungen und ein torloses Spitzenspiel. Während Tabellenführer Ambergau weiter ungeschlagen bleibt, rückte Aufsteiger Hasede in der Verfolgerrolle auf Platz zwei vor.

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe SV Alfeld (Leine) SV Alfeld 0 2 Abpfiff Der SV Alfeld untermauerte seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel mit einem souveränen 2:0-Auswärtssieg. Köps brachte die Gäste früh in Führung (21.), Mauer legte direkt nach der Pause nach (46.). Lamspringe wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und bleibt im Tabellenkeller.

Ein Offensivspektakel erlebten die Zuschauer in Pyrmont. Der Gastgeber legte mit drei Treffern binnen 15 Minuten den Grundstein, musste aber nach Lenner Aufholjagd (2:4, 3:4) noch einmal zittern. In der Nachspielzeit entschieden Dittrichs Doppelschlag (90.+1, 90.+3) die Partie endgültig. Pyrmont bleibt mit 13 Punkten oben dran, während Aufsteiger Lenne weiter im Abstiegskampf steckt.

Tabellenführer Ambergau setzte seine makellose Serie fort, hatte gegen den Tabellenletzten Einum aber Mühe. Die Gäste führten zweimal, ehe Ambergau die Partie drehte. Bremer, Sztyndera und Weder sorgten am Ende für den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Einum wartet hingegen weiter auf die ersten Punkte.

Türk Gücü Hildesheim meldete sich mit einem Auswärtssieg zurück. Alpagut traf doppelt (24., 43.), Güneri erhöhte auf 3:0 (62.). Borsum kam durch einen Heesmann-Doppelpack (75., 78.) noch einmal heran, doch der Ausgleich blieb aus. Beide Teams stecken weiter im Tabellenmittelfeld fest.

Das Verfolgerduell entschied Aufsteiger Hasede für sich. Schröder (7.) und Utermöhle (37.) brachten die Gastgeber komfortabel in Front, ehe Jaber verkürzte (73.). Hasede verteidigte den knappen Vorsprung und springt mit 13 Punkten auf Platz zwei. Schliekum rutscht dagegen ins Mittelfeld ab.

Im Kellerduell zog Himmelsthür erneut den Kürzeren. Ein Eigentor von Dotzauer (46.) leitete die Niederlage ein, Rasche sorgte für die Entscheidung (77.). Während Almstedt sich ins Mittelfeld schiebt, bleibt Himmelsthür mit nur einem Punkt Vorletzter.

Der TSV Giesen gewann das Duell zweier Mittelfeldteams knapp. Budde (48.) und Eike (71.) trafen für die Gäste, Schulze konnte nur noch verkürzen (85.). Mit dem Auswärtssieg klettert Giesen auf Platz sieben, während Harsum weiter stagniert.