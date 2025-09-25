Ambergau empfängt Neuhof im Topspiel - Kellerduell in Lamspringe

– Foto: Sascha Köppen, Marcel Eic

An der Spitze treffen Ambergau und Neuhof im Topspiel direkt aufeinander. Unten kämpfen Lamspringe und Einum im direkten Duell ums sportliche Überleben.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr SV Eintracht Afferde Etr Afferde TuSpo Schliekum Schliekum 15:30 PUSH

Zwei Mannschaften aus dem dicht gedrängten Mittelfeld eröffnen den Spieltag. Afferde überzeugte zuletzt mit Heimstärke, während Schliekum nach der klaren Niederlage gegen Almstedt Wiedergutmachung betreiben will. Kleinigkeiten könnten hier über den Ausgang entscheiden.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr MTV Almstedt MTV Almstedt TSV Giesen 1911 TSV Giesen 15:30 PUSH

Beide Teams sind gut in die Saison gestartet und liegen nur zwei Punkte auseinander. Almstedt will nach dem Auswärtserfolg in Schliekum den Schwung mitnehmen, während Giesen nach dem Kantersieg gegen Himmelsthür auf einer Erfolgswelle reitet. Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr FC Pyrmont Hagen FC Pyrmont SV Türk Gücü Hildesheim Türk Gücü Hi 15:00 PUSH

Für Pyrmont geht es darum, die Position im Spitzentrio zu festigen. Türk Gücü kommt mit Rückenwind vom Überraschungssieg gegen Tabellenführer Ambergau. Die Zuschauer dürfen sich auf ein Offensivspektakel zweier torhungriger Teams einstellen.

Das Topspiel des Spieltages: Tabellenführer Ambergau empfängt Verfolger Neuhof. Beide Teams haben ihre Offensivqualitäten bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Während Ambergau nach der herben Niederlage in Hildesheim eine Reaktion zeigen muss, reist Neuhof mit breiter Brust an.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr VfL Borsum VfL Borsum TuS Hasede 1928 TuS Hasede 15:00 PUSH

Aufsteiger Hasede ist die Überraschung der Saison und mischt ganz oben mit. In Borsum wartet allerdings ein unangenehmer Gegner, der zuletzt trotz Niederlagen immer wieder Nadelstiche setzen konnte. Gelingt es Hasede, die Favoritenrolle anzunehmen?

Für Schlusslicht Himmelsthür wird die Lage immer prekärer. Gegen das ambitionierte Alfeld, das noch in Schlagdistanz zur Spitze steht, hängen die Trauben hoch. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine große Überraschung.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SC Harsum SC Harsum TSV 1900 Lenne TSV Lenne 15:00 PUSH

Beide Teams stehen im Tabellenmittelfeld und suchen nach Konstanz. Harsum zeigte zuletzt defensiv gute Ansätze, Lenne punktete gegen Lamspringe und schöpft neuen Mut. Die Partie könnte richtungsweisend sein, um sich von den Abstiegsrängen abzusetzen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe SV Einum SV Einum 15:00 PUSH