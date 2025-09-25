 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Ambergau empfängt Neuhof im Topspiel - Kellerduell in Lamspringe

Der 8. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 im Überblick

An der Spitze treffen Ambergau und Neuhof im Topspiel direkt aufeinander. Unten kämpfen Lamspringe und Einum im direkten Duell ums sportliche Überleben.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
15:30

Zwei Mannschaften aus dem dicht gedrängten Mittelfeld eröffnen den Spieltag. Afferde überzeugte zuletzt mit Heimstärke, während Schliekum nach der klaren Niederlage gegen Almstedt Wiedergutmachung betreiben will. Kleinigkeiten könnten hier über den Ausgang entscheiden.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
15:30

Beide Teams sind gut in die Saison gestartet und liegen nur zwei Punkte auseinander. Almstedt will nach dem Auswärtserfolg in Schliekum den Schwung mitnehmen, während Giesen nach dem Kantersieg gegen Himmelsthür auf einer Erfolgswelle reitet. Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FC Pyrmont Hagen
FC Pyrmont HagenFC Pyrmont
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
15:00

Für Pyrmont geht es darum, die Position im Spitzentrio zu festigen. Türk Gücü kommt mit Rückenwind vom Überraschungssieg gegen Tabellenführer Ambergau. Die Zuschauer dürfen sich auf ein Offensivspektakel zweier torhungriger Teams einstellen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FC Ambergau-Volkersheim
FC Ambergau-VolkersheimAmbergau
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
15:00

Das Topspiel des Spieltages: Tabellenführer Ambergau empfängt Verfolger Neuhof. Beide Teams haben ihre Offensivqualitäten bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Während Ambergau nach der herben Niederlage in Hildesheim eine Reaktion zeigen muss, reist Neuhof mit breiter Brust an.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
15:00

Aufsteiger Hasede ist die Überraschung der Saison und mischt ganz oben mit. In Borsum wartet allerdings ein unangenehmer Gegner, der zuletzt trotz Niederlagen immer wieder Nadelstiche setzen konnte. Gelingt es Hasede, die Favoritenrolle anzunehmen?

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
15:00

Für Schlusslicht Himmelsthür wird die Lage immer prekärer. Gegen das ambitionierte Alfeld, das noch in Schlagdistanz zur Spitze steht, hängen die Trauben hoch. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine große Überraschung.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
15:00

Beide Teams stehen im Tabellenmittelfeld und suchen nach Konstanz. Harsum zeigte zuletzt defensiv gute Ansätze, Lenne punktete gegen Lamspringe und schöpft neuen Mut. Die Partie könnte richtungsweisend sein, um sich von den Abstiegsrängen abzusetzen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
SV Einum
SV EinumSV Einum
15:00

Das Kellerduell des Spieltages: Lamspringe empfängt den noch punktlosen Tabellenletzten aus Einum. Für beide ist es ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf. Während Lamspringe mit vier Zählern zumindest einen kleinen Vorsprung hat, steht Einum mit dem Rücken zur Wand.

