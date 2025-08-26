 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Ambergau bleibt makellos – Alfeld jubelt, Einum weiter sieglos

Auch Borsum weiter ohne Sieg

Der dritte Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 brachte packende Duelle, klare Siege und späte Ausgleiche. An der Tabellenspitze marschiert Ambergau unaufhaltsam, während Einum und Borsum weiter auf den ersten Punkt warten.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
5
3
Abpfiff

Ein wildes Offensivspektakel sahen die Zuschauer in Schliekum. Nach einer Viertelstunde lag Harsum bereits mit 0:3 in Front, doch Schliekum drehte die Partie mit enormer Moral und großem Offensivdruck. Masur avancierte mit zwei Treffern zum Matchwinner, ehe Sayon in der Schlussphase den Deckel auf die Partie setzte.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
0
1
Abpfiff

Ein früher Treffer von Heinzelmann entschied das ausgeglichene Duell in Lenne. Afferde verteidigte die Führung mit viel Disziplin und feierte damit den ersten Saisonsieg. Lenne dagegen verpasste es, aus seiner Überlegenheit im zweiten Durchgang Kapital zu schlagen.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
7
0
Abpfiff

Alfeld spielte sich gegen überforderte Borsumer in einen Rausch. Dreifach-Torschütze König sowie Weiß mit einem Doppelpack sorgten für einen Kantersieg, der Alfelds Ambitionen im oberen Tabellendrittel untermauerte. Borsum bleibt dagegen punkt- und chancenlos Tabellenletzter.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
FC Ambergau-Volkersheim
FC Ambergau-VolkersheimAmbergau
0
1
Abpfiff

Das Spitzenspiel hielt, was es versprach. Beide Teams agierten auf hohem Niveau, ehe Bremers Treffer eine Viertelstunde vor Schluss den Ausschlag gab. Ambergau bleibt damit die einzige Mannschaft mit makelloser Bilanz und grüßt verdient von der Tabellenspitze.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
FC Pyrmont Hagen
FC Pyrmont HagenFC Pyrmont
2
2
Abpfiff

Drama in Almstedt: Nach frühem Rückstand drehte Pyrmont die Partie und sah bis in die Nachspielzeit wie der sichere Sieger aus. Doch in der siebten Minute der Nachspielzeit traf Van-Ditzhuyzen für Almstedt zum umjubelten Ausgleich. Pyrmont verliert damit erstmals Punkte, bleibt aber ungeschlagen.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
1
1
Abpfiff

Das Kellerduell endete leistungsgerecht unentschieden. Akbari brachte Himmelsthür in Führung, doch ein unglückliches Eigentor von Thau brachte Lamspringe zurück ins Spiel. Beide Teams warten weiter auf den ersten Saisonsieg.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
3
4
Abpfiff

Ein turbulentes Spiel erlebte das Publikum in Hildesheim. Vier Führungswechsel, sieben Tore und ein später Siegtreffer durch Lotze für die Gäste aus Neuhof – die Zuschauer bekamen beste Unterhaltung geboten. Neuhof festigte mit diesem Auswärtssieg seine Position im vorderen Tabellenfeld.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Einum
SV EinumSV Einum
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
1
3
Abpfiff

Hasede stellte die Weichen früh auf Sieg: Bereits in der ersten Minute traf Steinmeyer zur Führung. Zwar glich Einum kurz vor der Pause durch Lange aus, doch Karkoß und Utermöhle entschieden die Partie nach der Halbzeit zugunsten der Gäste. Hasede bleibt damit ungeschlagen, während Einum auch nach drei Spielen ohne Punkt am Tabellenende steht.

