Ambergau bleibt makellos – Alfeld jubelt, Einum weiter sieglos

– Foto: Marcel Eichholz

Der dritte Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 brachte packende Duelle, klare Siege und späte Ausgleiche. An der Tabellenspitze marschiert Ambergau unaufhaltsam, während Einum und Borsum weiter auf den ersten Punkt warten.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr TuSpo Schliekum Schliekum SC Harsum SC Harsum 5 3 Abpfiff Ein wildes Offensivspektakel sahen die Zuschauer in Schliekum. Nach einer Viertelstunde lag Harsum bereits mit 0:3 in Front, doch Schliekum drehte die Partie mit enormer Moral und großem Offensivdruck. Masur avancierte mit zwei Treffern zum Matchwinner, ehe Sayon in der Schlussphase den Deckel auf die Partie setzte.

Ein früher Treffer von Heinzelmann entschied das ausgeglichene Duell in Lenne. Afferde verteidigte die Führung mit viel Disziplin und feierte damit den ersten Saisonsieg. Lenne dagegen verpasste es, aus seiner Überlegenheit im zweiten Durchgang Kapital zu schlagen.

Alfeld spielte sich gegen überforderte Borsumer in einen Rausch. Dreifach-Torschütze König sowie Weiß mit einem Doppelpack sorgten für einen Kantersieg, der Alfelds Ambitionen im oberen Tabellendrittel untermauerte. Borsum bleibt dagegen punkt- und chancenlos Tabellenletzter.

Das Spitzenspiel hielt, was es versprach. Beide Teams agierten auf hohem Niveau, ehe Bremers Treffer eine Viertelstunde vor Schluss den Ausschlag gab. Ambergau bleibt damit die einzige Mannschaft mit makelloser Bilanz und grüßt verdient von der Tabellenspitze.

Drama in Almstedt: Nach frühem Rückstand drehte Pyrmont die Partie und sah bis in die Nachspielzeit wie der sichere Sieger aus. Doch in der siebten Minute der Nachspielzeit traf Van-Ditzhuyzen für Almstedt zum umjubelten Ausgleich. Pyrmont verliert damit erstmals Punkte, bleibt aber ungeschlagen.

Das Kellerduell endete leistungsgerecht unentschieden. Akbari brachte Himmelsthür in Führung, doch ein unglückliches Eigentor von Thau brachte Lamspringe zurück ins Spiel. Beide Teams warten weiter auf den ersten Saisonsieg.

Ein turbulentes Spiel erlebte das Publikum in Hildesheim. Vier Führungswechsel, sieben Tore und ein später Siegtreffer durch Lotze für die Gäste aus Neuhof – die Zuschauer bekamen beste Unterhaltung geboten. Neuhof festigte mit diesem Auswärtssieg seine Position im vorderen Tabellenfeld.