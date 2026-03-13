Amberg im Derby-Rausch – Topspiel in Weiden – Devrilens Einstand

Beim Hinrunden-Derby zwischen dem FC Amberg und Inter Bergsteig wurde der Zuschauerrekord der bisherigen Bezirksliga-Saison aufgestellt. – Foto: Pohsygraphix

Startschuss in der Bezirksliga Nord! Im Blickpunkt des anstehenden 21. Spieltags steht allen voran das Amberger Stadtderby. „Kellerkind“ SV Inter Bergsteig ist Gastgeber für Spitzenreiter FCA. Daneben gehen vier weitere Partien bereits am Samstag über die Bühne – unter anderem das Topspiel zwischen dem Zweiten SpVgg SV Weiden II und dem Vierten FC Wernberg sowie das Chamer Landkreisderby DJK Arnschwang gegen FC Raindorf. Am Sonntag steigen interessante Vergleiche zwischen Pfreimd und Weiden-Ost sowie Hahnbach und Vohenstrauß.

Samstag





Morgen, 15:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden II FC Wernberg FC Wernberg



Hinspiel: 2:2. „Zum Start der Restrunde geht es gleich in die Vollen“: Bastian Lobinger, Spielertrainer beim FC Wernberg (4., 38) bringt es auf den Punkt. Lobingers Wernberger gastieren am Samstag bei der zweitgereihten U23 der SpVgg SV Weiden (2., 41). Austragen wird das Topspiel des Wochenendes auf Kunstrasen. Wer kommt besser aus den Startlöchern, wer holt sich Big Points im Rennen um die vordersten Plätze? „Die junge und technisch starke Weidener Mannschaft ist vor allem zu Hause auf dem Kunstrasen ein schweres Unterfangen. Dem FC ist es jedoch in der letzten Saison gelungen, dort zu gewinnen und das wollen wir am Samstag wiederholen. Wir wollen eine gute Leistung zeigen, gleich gut starten und zeigen, dass mit uns zu rechnen ist“, gibt sich Lobinger kämpferisch.







Hinspiel: 4:1. Bereits die ersten Punkte in neuen Jahr hat der 1. FC Schlicht (9., 27) eingesackt. Ein frühes Tor reichte der Ellmaier-Elf zum 1:0-Sieg in Arnschwang. Es war ein typisches Kampfspiel auf schwierigem Untergrund. Ähnliches dürfte Schlicht am Wochenende blühen. Da geht es zum Tabellennachbarn aus Ursulapoppenricht (10., 26). Bei den Sportfreunden könnte der frisch verpflichtete Max Baierl sein Debüt im Tor geben. Ein Heimdreier würde für Upo einem Befreiungsschlag gleichkommen. Dieses Vorhaben möchten die Gäste verhindern und selbst gleich nachlegen.







Hinspiel: 1:1. Seinen Pflichtspiel-Einstand hat Ibrahim Devrilen schon hinter sich gebracht. Allerdings fand dieser kein erfolgreiches Ende. Stattdessen sah der neue Übungsleiter des TSV Tännesberg (11., 22), wie sein Team letzte Woche gegen Schwarzhofen aus dem Kreispokal flog. Auf bittere Weise via Elfmeterschießen. Nun wird es in der Liga ernst für den TSV – und es geht sogleich um ganz wichtige Punkte. Verliert man beim fast gleichgestellten FC Furth im Wald (12., 21), droht das Abrutschen in die Relegationszone. Dementsprechend ist ein Punkt das Tännesberger Mindestziel. Derweil belohnten sich die Hausherren im bisherigen Saisonverlauf zu selten für meist ordentliche Auftritte. Das soll sich ändern.











Morgen, 16:00 Uhr SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg FC Amberg FC Amberg



Hinspiel: 3:3. Vergangenen August wollten 700 Leute das Amberger Stadtderby sehen Bisherige Rekordkulisse in dieser Bezirksliga-Saison! Und auch am Samstag dürfte es auf der Pater-Karl-Küting-Sportanlage des SV Inter Bergsteig (14., 15) rappelvoll werden. Der „große Nachbar“ kommt und das als Tabellenführer. Auf dem Papier ist der FC Amberg (45) klarer Favorit gegen den abstiegsbedrohten Gastgeber. Mehrere Punkte sprechen trotzdem für ein enges Match. Klar: Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze. Dazu kommt der Zeitpunkt unmittelbar nach der Vorbereitung, zu dem noch kein Team genau weiß, wo er steht. Außerdem liegt der Druck beim FCA, für den alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung wäre. Und: Im Hinspiel knöpfte ein frecher Inter dem Primus einen Punkt ab beim wilden 3:3. Die Heimmannschaft legt ihren Fokus, wie Coach Markus Kipry erklärt, auf die Eindämmung der vielen Gegentore (60). Was die Vorbereitung gebracht hat, wird sich gleich mal gegen den Tabellenersten zeigen.





Morgen, 16:00 Uhr DJK Arnschwang Arnschwang FC Raindorf FC Raindorf



Hinspiel: 2:1. Parallel steigt auch im Landkreis Cham ein Lokalduell. Die DJK Arnschwang (13., 20) hat den acht Plätze besser postierten FC Raindorf (5., 36) zu Gast. Wollen die Gastgeber was reißen, müssen sie sich gegenüber der Vorwoche enorm steigern. „Das war ein furchtbar schlechtes Spiel von uns“, fand DJK-Trainer Erich Hartl klare Worte nach der 0:1-Heimniederlage gegen Schlicht. In Raindorf kann man zufrieden auf die bisherige Saison blicken. Schmerzhaft war jedoch die 0:5-Klatsche im letzten Spiel vor der Pause bei Weiden II. Nun möchten die Mannen von Karl-Heinz Pittoni erfolgreich ins neue Jahr starten.





Sonntag





So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SV Hahnbach SV Hahnbach SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß



Hinspiel: 0:3. „Wir sind zufrieden mit dem Ablauf der Vorbereitung“, blickt Martin Schuster, Trainer der SpVgg Vohenstrauß (7., 33) auf die anspruchsvollen letzten Wochen zurück. „Wir konnten die körperlichen Grundlagen legen und natürlich lag ein Fokus unserer Arbeit auf der Verbesserung des Defensivverhaltens. Hier bin ich zuversichtlich: In den letzten beiden Testspielen mussten wir nur ein Gegentor hinnehmen.“ Dementsprechend optimistisch geht die SpVgg in die restlichen Partien. Mit dem Auswärtsspiel beim SV Hahnbach (3., 40) wartet gleich ein echter Gradmesser. Die Favoritenrolle liegt beim Gastgeber, trotzdem rechnet sich die Schuster-Elf durchaus eine Überraschung aus. Im Vohenstraußer Kader ergaben sich in der Winterpause einige Veränderungen, dennoch steckt viel Qualität in der Truppe, welche durch die erfahrenen Neuzugänge um Stürmer Benny Werner (40) nochmals aufgewertet werden konnte. (mwr)







Hinspiel: 2:2. Auf eine wetterbedingt komplizierte, aber dennoch zufriedenstellende Vorbereitung blickt die SpVgg Pfreimd (6., 35) zurück. Eine erste Reifeprüfung ist das Heimduell mit dem FC Weiden-Ost (8., 28). Will sich Pfreimd eine Restchance auf ein Eingreifen in die vordersten Plätze bewahren, sollte zum Jahresauftakt ein Dreier her. Jenes Vorhaben wollen die „Ostler“ ihrerseits natürlich verhindern. „Weiden-Ost wird ein schwerer Gegner. Wichtig wird sein, dass wir uns schnell wieder an den Rasenplatz gewöhnen und dass wir gegen eine robuste Mannschaft die Zweikämpfe annehmen und gewinnen wollen. Das ist unser Ziel, und dann werden wir auch den ersten Dreier in diesem Jahr einfahren“, lässt Pfreimds Chefanweiser Mike Hartlich vorab verlauten.





So., 15.03.2026, 15:30 Uhr SpVgg Schirmitz Schirmitz SG Chambtal SG Chambtal



Hinspiel: 0:2. Auf Abschiedstour aus der Bezirksliga geht die SpVgg Schirmitz. Damit der abgeschlagene und noch sieglose Tabellenletzte (1) doch nochmal ranschnuppert an die Relegationsplätze, müsste schon ein kleines Fußballwunder passieren. Nichtsdestotrotz will sich die Hirmer-/Peetz-Truppe ganz sicher nicht abschlachten lassen in der restlichen Saison. Und zumindest ein Spiel gewinnen. Der große Druck ist weg und entsprechend befreit geht die SpVgg ab sofort zu Werke. Im Falle einer Heimniederlage gegen den Vorletzten SG Chambtal (15., 1) wäre es das aber wohl endgültig. Die Gäste stehen unter Zugzwang, beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer doch sieben Zähler. Demzufolge zählt in Schirmitz nur ein Sieg!