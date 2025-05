Amaury Bischoff wird zur kommenden Saison Cheftrainer beim VfR Hausen

Amaury Bischoff war bereits in der vergangenen Spielzeit kurzfristig als Interimslösung eingesprungen. Der 38-Jährige spielte unter anderem für den SV Werder Bremen, den FC Arsenal und Racing Straßburg. Bischoff stand in einem U21-Länderspiel für Portugal auf dem Feld und lief auch ein einziges Mal in der Premier League auf. Dort spielte Bischoff am 2. Mai 2009, als er am 35. Spieltag beim 3:0-Sieg gegen den FC Portsmouth in der 64. Minute für Theo Walcott eingewechselt wurde. "Das komplette Trainiert Team geben wir zeitnah bekannt", sagte Sebastian Wiesler, der sportliche Leiter des VfR Hausen. Am Sonntag steht für die Möhlin-Kicker das wichtige Spiel um den Ligaerhalt in der Verbandsliga gegen den SC Durbachtal an.