Amateursport leben: Leidenschaft, Respekt und Fairplay

Amateursport ist weit mehr als der reine Wettkampf. Er verbindet Menschen in Nachbarschaft und Region, schafft Gemeinschaft und schenkt Freude am gemeinsamen Tun. Gerade hier zeigt sich, was Sport im Kern ausmacht: Teamgeist, Fairness und gegenseitiger Respekt.

„Fairness beginnt mit Respekt – auf dem Platz, am Spielfeldrand und in den Herzen unserer Fans.“

Auf dem Sportplatz kochen Emotionen hoch – Jubel, Spannung und das gemeinsame Erleben machen jeden Moment wertvoll. Diese Energie beflügelt Spielerinnen und Spieler, Trainer und Fans gleichermaßen. Sie sorgt dafür, dass Niederlagen nicht entmutigen und Siege mit Herz gefeiert werden.

Schiedsrichter als Herzstück

Regeln brauchen eine neutrale Instanz, die sie wahrt und für Chancengleichheit sorgt. Schiedsrichter übernehmen diese Verantwortung und treffen oft in Bruchteilen von Sekunden weitreichende Entscheidungen. Auch, wenn man nicht immer mit jeder Entscheidungen einverstanden ist, sichert ein respektvoller Umgang mit ihnen den reibungslosen Ablauf und erhält die Freude am Spiel.

Gegenseitiger Respekt auf und neben dem Platz

Gegner sind keine Hindernisse, sondern wertvolle Herausforderung. Ein hart, aber fair geführtes Duell stärkt die eigene Leistung und fördert das Gemeinschaftsgefühl im Sportverein. Ein Handschlag nach Abpfiff, eine Entschuldigung nach einem Foulspiel, ehrlicher Respekt für gezeigte Leistungen und ein würdevoller Umgang in Sieg und Niederlage prägen das Miteinander nachhaltig.

Willkommen heißen statt Ausgrenzen

Auch Gästefans und Besucherinnen und Besucher tragen mit ihrer Stimmung zur Atmosphäre bei. Ein freundlicher Empfang, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme schaffen ein sicheres und offenes Umfeld. Wer auf den Zugmantel kommt, ist unser geschätzter Gast! Und Provokationen und Schmähgesänge haben in einem respektvollen Miteinander keinen Platz.

Die Werte der SG Orlen: Daran wollen wir uns messen lassen

Als Sportgemeinschaft Orlen leiten wir aus diesen Grundsätzen unsere eigenen Werte ab. Bei uns stehen Fairness, Zusammenhalt und Freude im Mittelpunkt:

Fairness gegenüber Schiedsrichtern

Respektvoller Umgang mit Gegnern

Offene Gastfreundschaft für alle Fans

Diesen Werten versuchen wir in jedem Training, bei jedem Spiel und darüber hinaus im Vereinsalltag gerecht zu werden. Und auch, wenn einmal etwas nicht, wie angestrebt abläuft, werden wir nicht aufgeben und weiter daran arbeiten unsere Werte sichtbar zu machen. So gestalten wir gemeinsam Amateursport, der lange in Erinnerung bleibt – positiv, verbindend und ehrlich.