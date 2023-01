Amateurmannschaften treffen auf den Profi-Nachwuchs: Gegen „Große“ extra motiviert Internationales Hallenturnier beim TSV Ebersberg

Das internationale Hallenturnier in Ebersberg ist für die Nachwuchsfußballer ein Highlight. Dort treten die regionalen Teams gegen die Mannschaften der Profi-Vereine an.

Ebersberg – Wie viel Überraschungspotenzial in den Landkreisteams steckt, wurde bereits am Vorrundenspieltag des Ebersberger Hallencups an zwei Beispielen deutlich. So schnappte der TSV Ebersberg dem FK Austria Wien rotzfrech wie verdient den Gruppensieg weg. Und auch der TSV Grafing konnte sich mit 3:2 gegen Wacker Innsbruck behaupten und kam als Zweiter hinter der Red Bull Fußball Akademie weiter.

„Wir haben durch die Bank eine gute Leistung gezeigt“, schwärmte Matthias Erhard, Trainer der Ebersberger E-Jugend, nach der Vorrunde. In der Zwischenrunde zogen die Ausrichter gegen Unterhaching und Augsburg den Kürzeren, trotzten dem späteren Turniersieger aus Salzburg jedoch ein beachtliches 1:1-Remis ab. „Normalerweise sind die Jungs gegen Gegner mit großen Namen auch immer ein wenig ängstlich. Bei diesem Turnier haben sie aber sehr mutig gespielt und es war eher eine extra Motivation“, fand Erhard auch, „dass alle Mannschaften aus dem Landkreis gut mitspielen können und das freut uns natürlich sehr.“

TSV Steinhöring holt gegen den FC Wacker Innsbruck den neunten Platz