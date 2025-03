Amateurkicker, echte Vorbilder: Lebensretter Josef Fisch & Flo Hien

Josef Fisch (li.) und Florian Hien. – Foto: Montage FuPa

Sie gehen beim TSV Bogen und bei der DJK SB Straubing ihrer Leidenschaft nach. Für die große Fußballkarriere im Rampenlicht wird`s aller Voraussicht nach zwar nicht mehr reichen, dennoch sind Josef Fisch und Florian Hien aus Bogen echte Vorbilder. Warum? Die beiden Hobbykicker haben erhebliche persönliche Einschränkungen in Kauf genommen, haben sich Stammzellen aus dem Körper entnehmen lassen - und werden damit zu Lebensrettern.

Aufmerksame Beobachter des Bogener Fußballs ist es nicht entgangen: Josef Fisch zuletzt zweimal nicht im Kader, was steckt dahinter? Ein guter Grund...



Der 21-Jährige hat sich 2021 bei einer Typisierungsaktion registrieren lassen - und bekam vor wenigen Wochen Post von der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei). Der Inhalt: Er käme tatsächlich als Spender in Frage. Für viele todkranke Menschen die letzte Hoffnung! Der BWL-Student zögerte nicht lange und signalisierte seine Bereitschaft, sich aus dem Beckenknochen Stammzellen entnehmen zu lassen - per operativem Eingriff! "Ich musste dafür zehn Tage vor dem OP-Termin zur Voruntersuchung nach Nürnberg. Die OP selbst war dann eigentlich keine große Sache. Einen Tag vor dem Eingriff musste ich wieder in Nürnberg sein, am nächsten Tag gleich am Morgen erfolgte der Eingriff am Beckenkamm unter Vollnarkose. Nach rund 15 Minuten war`s auch schon wieder vorbei. Dabei wurden rund 700 Milliliter Blut, in denen die Stammzellen sich befinden, entnommen. Die folgende Nacht musste ich zur Kontrolle im Klinikum bleiben, ehe ich wieder nach Hause konnte", erzählt Fisch. Das war vor zwei Wochen.

Josef Fisch (vorne) ist derzeit noch für den TSV Bogen am Ball, wechselt dann im Sommer zum TB Roding. – Foto: Stefan Ritzinger





Seine kostbare Spende ist in die Türkei gegangen an ein junges Schulmädchen. "Die DKMS hat mich informiert, wer die Person ist. In drei Monaten bekomme ich ein Update, wie es der Kleinen geht." Beschwerden oder Schmerzen hat er nach dem Eingriff keine. Drei bis vier Wochen lang soll er auf ärztliche Anweisung hin keinen Sport machen. "Ich fühle mich gut, vielleicht steige ich diese Woche daher schon wieder ins Training ein", lacht er. Freilich, die Lust fürs runde Leder will wieder gestillt werden. Was war sein Antrieb, das Ganze zu machen? "Es ist ein tolles Gefühl, schwerkranken Menschen helfen zu können. Noch schöner wäre es, wenn ich irgendwann in absehbarer Zeit davon hören würde, dass die Person, die meine Spende erhalten hat, wieder vollständig genesen ist." Eines ist ihm noch ganz wichtig zu erwähnen: "Ich kann nur zu Nachahmung aufrufen. Es ist wirklich keine große Sache - aber es kann Leben retten!"

Florian Hien ist für die DJK SB Straubing in der Kreisliga aktiv. – Foto: Maximilian Stahl