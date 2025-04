»Amateurhaft«: Neudrossenfeld mit Lucky Punch in Gebenbach

Einen bitteren, weil späten Nackenschlag musste die DJK Gebenbach im Mittwoch-Nachholspiel der Bayernliga Nord einstecken. Anstatt eines wichtigen Punktgewinns im Abstiegskampf bezog die Kipry-Elf im Heimspiel gegen den TSV Neudrossenfeld eine 1:2 (0:0)-Niederlage. Grundsätzlich ging der Erfolg für die Oberfranken aufgrund der zweiten Halbzeit in Ordnung. Die Hausherren stemmten sich nach dem späten Ausgleichstreffer durch eine Standardsituation dagegen, pochten in den Schlussminuten auf den Siegtreffer. Stattdessen traf Gäste-Akteur Kilian Schwabe vom Strafraumeck sehenswert per Linksschuss ins lange Eck, zum späten Lucky Punch für den TSV.