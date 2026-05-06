Amateurfußball in der Region: Trainerbank als Wechselstube

Der eine bleibt, der andere ging: Im vergangenen Jahr standen Alemannia-Coach Elvir Melunovic (links) und sein damaliger Gegenüber bei der SG Hüffelsheim, André Weingärtner, noch gemeinsam beim Verbandsliga-Derby auf dem Rasen. – Foto: Mario Luge

RHEINHESSEN/NAHE. Was Mainz 05 kann, ist auch bei den höherklassigem Amateurfußballern ein gern gesehenes Mittel in Zeiten sportlicher Krisen. Der Trainerwechsel. So hatte Urs Fischer die Nullfünfer bekanntlich auf dem letzten Tabellenplatz übernommen und bis dato auf Rang zehn der Bundesliga geführt. Doch taugt diese Personalmaßnahme tatsächlich als Allheilmittel gegen den Abstieg oder für den Aufstieg? Wir haben die in dieser Saison umfangreiche Tauschbörse der regionalen Spitzenklubs zusammengefasst und ein wenig unter die Lupe genommen.

Achtung Spoiler: Von den acht Trainerwechseln an der Nahe und in Rheinhessen brachten nur drei tatsächlich eine tabellarische Verbesserung. Gleich viermal stehen die Klubs aktuell schlechter da als vor der Veränderung, einmal bleibt die Platzierung gleich.

Die ausführliche Analyse lest ihr im plus-Artikel bei der Allgemeinen Zeitung.