Amateurfußball: Die Spielpläne sind raus – mit Krachern zum Auftakt

Zwei Teams, die sich gut kennen und am ersten Spieltag mit neuen Gesichtern aufeinandertreffen: Die Landesligisten Germania Lich-Steinstraß und Kurdistan Düren. – Foto: Manfred Heyne

Der FVM veröffentlicht die Spielpläne. Drei Dürener Derbys in einer Bezirksliga-Staffel, interessante Aufgaben für die Auf- und Absteiger in der Landesliga und ein besonderes Auftaktspiel in der Mittelrheinliga.

Vergangene Woche hatte der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) das Auftaktspiel in der Mittelrheinliga bekanntgegeben: Am Freitag, 28. August, empfängt der VfL Vichttal um 19.30 Uhr auf dem Dörenberg den 1. FC Düren zum Duell zweier Teams aus unserer Region.

Nun sind beim offiziellen Portal fussball.de die Spielpläne für die Mittelrhein-, Landes- und Bezirksliga der Männer im FVM-Gebiet einzusehen. Nicht nur das Auftaktspiel hat es in sich.

Mittelrheinliga

Neben Vichttal und dem FCD ist der FC Wegberg-Beeck der dritte Verein aus unserer Region in der höchsten Amateurklasse der Männer. Am ersten Spieltag steht für das Team von Neu-Trainer Danny Fäuster ein Duell zweier Ex-Regionalligisten an: Die Beecker treten am Sonntag, 30. August (15.30 Uhr), bei Eintracht Hohkeppel an.

Am fünften Spieltag kommt es dann zum zweiten Duell zweier Teams aus unserer Region: Beeck empfängt am 27. September (15 Uhr) die von Neu-Trainer Philipp Simon gecoachten Dürener. Am Nikolaustag (14.30 Uhr) sind dann die Vichttaler zu Gast im Waldstadion.

Ein Derby gibt es auch bei den Frauen: Aufsteiger Burtscheider TV empfängt am Sonntag, 13. September, um 15.30 Uhr Alemannia Aachen. Um 13 Uhr ist der TuS Jüngersdorf-Stütgerloch bei Deutz 05 zu Gast. Alemannia Straß trifft auf Rot-Weiß Merl (15 Uhr). Viktoria Waldenrath/Straeten ist spielfrei.

Landesliga

Der Auftakt in der Staffel 2 hat es in sich: Mittelrheinliga-Absteiger Sportfreunde Düren ist am 30. August (15 Uhr) beim SV Eilendorf zu Gast. In Düren gibt es gleich zwei interessante Spiele: Der SV Kurdistan empfängt Germania Lich-Steinstraß; Aufsteiger Türkischer SV Düren hat den Vorjahresdritten SV Breinig zu Gast.

Mitaufsteiger Germania Eicherscheid empfängt den SV Helpenstein; der dritte Aufsteiger SC Elsdorf ist bei den Sportfreunden Uevekoven zu Gast. Mittelrheinliga-Absteiger Teutonia Weiden tritt bei Union Schafhausen an (15.15 Uhr).

Bei den Frauen trifft die Zweitvertretung der Sportfreunde Hörn in der Staffel 1 auswärts am 13. September (15 Uhr) auf Deutz 05 II. Hörns „Erste“ ist in der Staffel 2 um 15.15 Uhr beim Bedburger SV zu Gast. Der SC Selfkant empfängt den SV Weiden; Eintracht Kornelimünster startet zu Hause gegen den SSV Merten (beide 13 Uhr).

Bezirksliga 3

Da haben sich die Planer etwas ganz Besonderes ausgedacht: Sechs Teams aus dem Fußballkreis Düren spielen in der Staffel 3 der Männer – alle treffen am ersten Spieltag in direkten Duellen aufeinander: Landesliga-Absteiger Viktoria Arnoldsweiler hat am 30. August (15 Uhr) den TuS Langerwehe zu Gast. Der SC Kreuzau empfängt Alemannia Lendersdorf. Aufsteiger VfVuJ Winden ist bei Viktoria Birkesdorf ab 15.15 Uhr gefordert.

Bei den Frauen kommen in der Staffel 3 elf von zwölf Teams aus unserer Region. Besonders interessant: Die Zweitvertretungen des Burtscheider TV und Alemannia Aachen duellieren sich zum Auftakt am 13. September um 13.15 Uhr – bevor die „Ersten“ knapp zwei Stunden später in der Mittelrheinliga aufeinandertreffen.

Bezirksliga 4

Alle 16 Teams der Staffel 4 kommen aus unserer Region. Dementsprechend gibt es auch hier spannende Duelle zum Auftakt: Aufsteiger FC Eschweiler fordert am 30. August (15.30 Uhr) Falke Bergrath zum Stadtduell heraus. Der ambitionierte Aufsteiger Dynamo Erkelenz empfängt um 15 Uhr Alemannia Mariadorf. Zu einem Aachener Duell kommt es zwischen DJK FV Haaren und Rhenania Richterich.

Die vollständigen Spielpläne gibt es hier.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de