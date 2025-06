Amateurfußball braucht Haltung, keine Honorare

wir sagen es laut und unmissverständlich: Der Amateurfußball wird kaputtgekauft.

Es ist ein Wahnsinn, was sich mittlerweile selbst in den untersten Ligen abspielt. Spieler, die in der ABC-Klasse mit Zahlungsforderungen aufschlagen. Vereine, die ohne mit der Wimper zu zucken mitziehen. Als ginge es um Profiverträge, statt um Amateur Fußball auf einem Sportplatz irgendwo in München.