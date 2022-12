Hier gibt es die Informationen zum Spieltag am 4. Dezember 2022 am Niederrhein. – Foto: Graff

Amateure vor der Winterpause: Ergebnisse und mehr am 4. Dezember im Fußballverband Niederrhein steht jetzt nach und nach die Winterpause an. Hier gibt es erstmal alle Informationen zum Spieltag am 4. Dezember 2022.

Im Dezember endet der Amateurfußball am Niederrhein stückweise, immerhin steht die Winterpause an. Während die Oberliga Niederrhein beispielsweise noch drei Spieltage hat, ist in anderen Klassen mitunter nach dem Spieltag am 4. Dezember Schluss. Hier gibt es für diesen Sonntag alle Informationen: Spiele, Ergebnisse und mehr!

VfB 03 Hilden - TuRU Düsseldorf 15:30

SG Unterrath - Rather SV 15:30

TuRa Brüggen II - DJK Fortuna Dilkrath II 12:00

TuRa Brüggen - DJK Fortuna Dilkrath 14:30

SpVg Schonnebeck - SC Velbert 10:30