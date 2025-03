Amateure meistern die Heimspiele gg Croatia und Dinamo

Die Redaktion vertraut darauf, dass ihr Videomaterial zeitnah zugespielt wird, was die Berichterstattung enorm erleichtert. Und klar, man war selbst dabei und man hätte es auch aus dem Kopf machen können. Aber ihr meint wohl, dass die Bank nichts Besseres zu tun hat, als 90 Minuten euer Gestümpere anzuschauen. Zudem führt man da mit Leuten wie einem Anton Pfundstein angeregte Unterhaltungen, ein Coacheler hampelt in seiner Zone auf und ab und verdeckt einem die Sicht oder man muss Tee ausschenken u.v.m. … So verpasst man dann halt mal die ein oder andere Situation, wie zum Beispiel zwei von drei Toren. Deshalb ist man dann auf Videomaterial angewiesen. Und das kam reichlich spät.

Wie auch immer… Spiel Nr. 1.

Das Spiel gegen Croatia stand am 16.3. in unserer Meyerbeer-Kampfbahn an. Mit der ärgerlichen Derbyniederlage im Gnack fällt in der Kabinenansprache durch den Coach 853-mal das Wort „Bescheidenheit“ gegenüber den allseits bekannten grundlegenden Aufgaben jedes einzelnen Spielers für die Mannschaft. Und was soll man sagen, das erste Tor der Amateure war tatsächlich relativ „bescheiden“. In der zweiten Minute bricht Andor auf der linken Seite durch und klopft die Murmel flach in den 16er. Der Goalie will den Ball aufnehmen, aber der freche Effet der Hereingabe lässt den Ball von der Hand in Zeitlupe über die Linie kullern. Diese frühe Führung zum 1:0 nehmen die Amateure gerne mit.

Nach nicht sehr attraktiven Minuten ohne Torchancen beider Teams wird die Führung des SVW nochmals aufgestockt. Nach langem Einwurf von Mari dotzt der Ball einmal im Strafraum auf. Humbi mit dem Wampenklatscher auf Ellans, der sich den Ball schnappt, zweimal kurz vorlegt und trocken ins kurze Eck abschließt. Ein super Tor von unserem Torrero. Tja, aber wie’s in der Kreisklasse nun mal so ist, bekommt das Tor Jakob Weber gutgeschrieben. Glückwunsch an beide zum 2:0.

Die nächsten Minuten sind, Gesprächen mit dem Publikum nach dem Spiel zu urteilen, kein wirkliches Schmankerl. Ein Chancenplus beim SVW, jedoch mit einer Expected Goals von 0.0032. Hier mal ein dürftiger Kopfball, da mal ein wilder Freistoß, dort ein nicht ausgespielter Konter. Coacheler wirft Anton Pfundstein rein, um den Druck zu erhöhen, und tief in der zweiten Halbzeit zeigt das Wirkung. Ein knappes Abseitstor nach gutem Laufweg von eben diesem Toni Pfundstein läutet eine weitere Drangphase der Amateure ein. Die wird jedoch von einer Riesenchance von Croatia unterbrochen, die glücklicherweise von unserem zuvor selten geprüften Albinogorilla im Tor namens Figo in absoluter Weltklasse trotz Abfälschung überragend aus dem Winkel geprankt wird. Danach haben Pfundi und Furki Feierabend. Die fortwährenden Diskussionen auf dem Feld über die Eckenverteidigung haben dem Coacheler den sogenannten Geduldsfaden reißen lassen. Wachgerüttelt von diesen beiden Aktionen macht die Zwoate wieder ernst. Balleroberung auf der linken Seite von Leo Marthouret, gut aufgedreht von Andor, dann das für diese Liga übliche Gehampel vorm gegnerischen 16er. Aber diesmal schnappt sich Finn den Ball und schließt überlegt ins linke Eck zum 3:0 ab. Wichtig, wichtig! Wenn die 5 Minuten andersrum laufen, wird's nochmal ein knüppelharter Nusskuchen für die Amateure. Aber so ist es eher eine fluffige Biscuitrolle, die wir uns schmecken lassen und den Sieg nach Hause fahren.

Sprunggelenk der Nation Josh schreit aus und vergisst das „Silencium“… sonst gut!

Danke an alle Fans, die diesem nicht immer ansehnlichen Spiel beigewohnt haben.

MVPs der Redaktion:

Furkan Sanal (trotz Fasten sichert er den Duschbierkasten)

Andor Ferrero von Weitershausen (3-Tore-Fabelwesen)

Figorilla Zweier (holt mit uns den Dreier)

Spiel Nr. 2

Nur eine Woche später stand das nächste Heimspiel gegen NK Dinamo an.

Vor dem Spiel stehen die Amateure erstmal trikotlos da. Der Gegner spielt in schwarz/grau und unsere heiß geliebten neongrünen Getränke-City-Trikots sind auch vergriffen. Es werden schließlich die weißen Juniläumstrikots von unserer Ersten. Was für eine Ehre. Doch bei Furki macht sich Panik breit: Hat der Trikotsatz überhaupt eins in XL?! Schließlich wird er von der Nummer 25 erlöst und hört endlich auf zu zetern.

Auch wenn die Tabellenplätze beider Teams vermeintlich für sich sprechen, kann in dieser Liga jedes Spiel gefährlich werden.

Entsprechend pflichtbewusst gehen die Amateure ins Spiel, sind direkt dominant und erarbeiten sich direkt Chancen.

Nach hohem Ballgewinn und feiner Passstafette steht nach 15 Minuten plötzlich Paule mutterseelenallein vor dem Gästekeeper: Großchance vergeigt. Nur die Mannschaftskasse freut sich auf Seiten der Heimmannschaft. Und natürlich bekommt kurz danach Dinamo die Chance, durch einen langen Ball, den wir nicht verteidigt bekommen. Der Stürmer wackelt unseren Verteidiger, den wir hier nicht nennen (Datenschutz), relativ simpel aus und schließt kalt ins rechte Eck ab zum 0:1. Machst du deine Chancen nicht, wird's bestraft. Das ist so Fußball…

Danach ist etwas der Wurm drin, aber die Amateure bleiben stabil und fangen sich schließlich wieder und kontrollieren das Spiel.

In der 38. Minute hoher Ball aus dem Halbfeld von Furki auf Anton, der es mit einem aus dieser Position recht unkonventionellen Kopfball aus 12m probiert. Flanke und Abschluss aus diesen Positionen eher ungewöhnlich, aber der Erfolg gibt den beiden Schreihälsen vom letzten Wochenende recht: Langsam aber präzise hüpft der Ball ins lange Eck zum wichtigen 1:1 vor der Halbzeit.

Mit ordentlich Dampf kommen die Amateure aus der Kabine in den zweiten Durchgang und fahren 3 Minuten nach Wiederanpfiff einen Bilderbuchangriff. Anton kommt tief, dreht auf, spielt ein Steckerle auf den durchgelaufenen Finn, der ist an der Grundlinie durch, scharfe flache Hereingabe und Weißer hält aus 5m nur noch den schlappen hin. Da flattern die Schmetterlinge im Bauch jedes Trainers. 2:1 für die Zwoate!! Kurz danach geht’s schon wieder rund im Strafraum von Dinamo. Einwurf in den 16er, der Gegner versucht, den Ball zu kontrollieren, aber Paule spitzelt diebisch wie eine Elster dazwischen und wird gefällt, Strafstoß!

Klarer Fall für unseren Mann mit der Kane-Quote. Humbinator bleibt gewohnt frostig vom Punkt und erhöht auf 3:1. Es folgen 10 Minuten Dominanz der Amateure mit zwei Lattenschepperern von Pfundi (Großchance) und Weißer. Dann wackelt das Netz wieder.

Ein hoher Ball im Strafraum wird vom herausgeeiltem Keeper der Gegner etwas zu kurz weggefaustet und Wueepppaaa!… Max Weißer nimmt den Ball zirkusreif mit Bein in schwindelerregender Höhe Volley und der fliegt in schönem Bogen unaufhaltsam über Freund und Feind ins Tor zum 4:1. Bravissimo!

Der Spielstand bietet sich zum Wechseln an. Da kann man mal paar Hochkaräter mit Molle (ok, aber Großchance vergeigt), Mo Shams (ok, aber Großchance vergeigt) und Lena Manz (solides Spiel) reinbringen. Ohne große Wackler bringt die Truppe das Spiel nach Hause. Seppi, leider vor dem Spiel mit Leistungszerrung kurzfristig ausgefallen, übernimmt beim Ausschreien Verantwortung und liefert souverän ab. Kleiner Schönheitsfehler: Er vergisst das Ausrufezeichen beim Humba. Das wird ihm prompt vom Kassenwart Teflon Toni angelastet und eingetragen. Sehr undankbar, wir wünschen Seppi gute Besserung, auch für die Leiste.

Finn kam übrigens zu spät zum Ausschreien wegen Fan-Unterhaltungen. Wir bitten an dieser Stelle unsere Spieler nicht vom Ausschreien nach dem Spiel abzuhalten. Längere Konversationen bitte zu den Sprechzeiten am Donnerstag ab 22 Uhr oder Sonntag 15 Uhr bei Luigi.

An unsere Spieler bitte merken: die folgenden Halbsätze wirken Wunder beim abwürgen von Konversationen.

- Naja…

- Es ist wies ist…

- Wie auch immer…

- Mag sein…

- Muss man wohl dabei gewesen sein…



Für die kommenden Spiele muss man an der heutigen Chancenverwertung kritisieren. Die wird wichtig werden, denn gegen TSG Pasing und Anadolu müssen wir in der Tabelle mal wieder nach oben schauen. Aber der härteste Gegner am Wochenende ist erstmal der eigene Durst am wohlverdienten Mannschaftsabend. Kenner wissen, wo’s hingeht und Fans sind immer herzlichst eingeladen und gern gesehen.

GaLiGrü in Schwarz und Weiß!

Nur der SVW!

MVPs der Redaktion:

Max (Schwarz-)Weißer

Anton Polster

Paukob Webmann (1 auf der Doppel 6 / Doppel 6 auf die 1)

Alle, die unsere Jungs und Mädels in die 11 der Woche wählen! Weiter so!