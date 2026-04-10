 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligavorschau

Amateure erwarten Inter, Neukölln reist nach Johannisthal

Der 22.Spieltag der Landesliga-Staffel 1 in der Vorschau

von far · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Arlinghaus

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Landesliga Berlin - 1
Johannisthal
Hilalspor
Berliner SC II
Empor Berlin II

Spitzenreiter 1. FC Internationale Berlin marschiert Richtung Berlinliga, während Sportfreunde Johannisthal und Berlin Hilalspor um die Relegation kämpfen. Dahinter lauert der Berliner SV 92 auf seine Chance. Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage zu: DJK Schwarz Weiß Neukölln, SV Empor Berlin II und SV BW Berolina Mitte 49 stehen massiv unter Druck. Brisante Duelle wie Johannisthal gegen Neukölln oder Berolina Mitte gegen Hilalspor versprechen Spannung pur – jeder Punkt kann jetzt entscheidend sein!

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Morgen, 14:15 Uhr
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
14:15

Pfeffersport steht im gesicherten Mittelfeld, zeigt aber immer wieder Schwankungen. Der Friedenauer TSC spielt eine stabile Saison und hat noch Chancen, die Top 4 anzugreifen. Die Gäste gehen leicht favorisiert ins Spiel, doch Pfeffersport ist zuhause unbequem.

Morgen, 14:30 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin II
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC II
14:30

Ein klassisches Kellerduell mit hoher Brisanz. Beide Teams stehen nur knapp über den Abstiegsrängen und brauchen dringend Punkte. Empor II hat den Heimvorteil, doch Berliner SC II wirkt zuletzt etwas stabiler. Hier zählt vor allem Nervenstärke.

So., 12.04.2026, 12:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen II
12:30

Schöneberg spielt eine solide Aufsteiger-Saison im gesicherten Mittelfeld. BFC Preussen II steckt dagegen tief im Abstiegskampf. Für die Gäste ist ein Punktgewinn fast Pflicht, während Schöneberg befreit aufspielen kann.

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
13:00

Charlottenburg-Wilmersdorf zeigt als Aufsteiger ordentliche Leistungen und steht stabil im Mittelfeld. Hürtürkel hingegen steckt mitten im Abstiegskampf. Die Gäste stehen unter Druck, während die Gastgeber die entspanntere Ausgangslage haben.

So., 12.04.2026, 13:30 Uhr
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter
13:30

Das Topspiel aus Sicht des Tabellenführers: Internationale Berlin will den nächsten Schritt Richtung Aufstieg machen. Die Berliner Amateure spielen eine gute Saison, sind aber klarer Außenseiter. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
14:00

Borsigwalde steht im gesicherten Mittelfeld, während der Berliner SV 92 noch Chancen auf Platz zwei hat. Die Gäste müssen gewinnen, um im Rennen um die Relegation zu bleiben. Es wird ein intensives Spiel mit Vorteilen für den BSV 92.

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
14:00

Johannisthal spielt eine starke Saison und hat die Relegation fest im Blick. Gegen den abstiegsbedrohten Gegner aus Neukölln ist ein Sieg Pflicht. Alles spricht für die Gastgeber – doch gerade solche Spiele bergen oft Überraschungen.

So., 12.04.2026, 14:10 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
14:10

Ein Duell mit klar verteilten Rollen: Schlusslicht Berolina Mitte braucht dringend Punkte, um überhaupt noch Hoffnung zu haben. Hilalspor dagegen kämpft um die Spitzenplätze und will Platz zwei angreifen. Die Gäste gehen als klarer Favorit ins Spiel.

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