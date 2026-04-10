Amateure erwarten Inter, Neukölln reist nach Johannisthal

– Foto: Frank Arlinghaus

Spitzenreiter 1. FC Internationale Berlin marschiert Richtung Berlinliga, während Sportfreunde Johannisthal und Berlin Hilalspor um die Relegation kämpfen. Dahinter lauert der Berliner SV 92 auf seine Chance. Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage zu: DJK Schwarz Weiß Neukölln, SV Empor Berlin II und SV BW Berolina Mitte 49 stehen massiv unter Druck. Brisante Duelle wie Johannisthal gegen Neukölln oder Berolina Mitte gegen Hilalspor versprechen Spannung pur – jeder Punkt kann jetzt entscheidend sein!

Morgen, 14:15 Uhr Pfeffersport Pfeffersport Friedenauer TSC Friedenau 14:15 PUSH

Pfeffersport steht im gesicherten Mittelfeld, zeigt aber immer wieder Schwankungen. Der Friedenauer TSC spielt eine stabile Saison und hat noch Chancen, die Top 4 anzugreifen. Die Gäste gehen leicht favorisiert ins Spiel, doch Pfeffersport ist zuhause unbequem.

Morgen, 14:30 Uhr SV Empor Berlin Empor Berlin II Berliner SC Berliner SC II 14:30 PUSH

Ein klassisches Kellerduell mit hoher Brisanz. Beide Teams stehen nur knapp über den Abstiegsrängen und brauchen dringend Punkte. Empor II hat den Heimvorteil, doch Berliner SC II wirkt zuletzt etwas stabiler. Hier zählt vor allem Nervenstärke.

Schöneberg spielt eine solide Aufsteiger-Saison im gesicherten Mittelfeld. BFC Preussen II steckt dagegen tief im Abstiegskampf. Für die Gäste ist ein Punktgewinn fast Pflicht, während Schöneberg befreit aufspielen kann.

Charlottenburg-Wilmersdorf zeigt als Aufsteiger ordentliche Leistungen und steht stabil im Mittelfeld. Hürtürkel hingegen steckt mitten im Abstiegskampf. Die Gäste stehen unter Druck, während die Gastgeber die entspanntere Ausgangslage haben.

Das Topspiel aus Sicht des Tabellenführers: Internationale Berlin will den nächsten Schritt Richtung Aufstieg machen. Die Berliner Amateure spielen eine gute Saison, sind aber klarer Außenseiter. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

Borsigwalde steht im gesicherten Mittelfeld, während der Berliner SV 92 noch Chancen auf Platz zwei hat. Die Gäste müssen gewinnen, um im Rennen um die Relegation zu bleiben. Es wird ein intensives Spiel mit Vorteilen für den BSV 92.

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr Sportfreunde Johannisthal Johannisthal DJK Schwarz Weiß Neukölln SW Neukölln 14:00 PUSH

Johannisthal spielt eine starke Saison und hat die Relegation fest im Blick. Gegen den abstiegsbedrohten Gegner aus Neukölln ist ein Sieg Pflicht. Alles spricht für die Gastgeber – doch gerade solche Spiele bergen oft Überraschungen.

So., 12.04.2026, 14:10 Uhr SV BW Berolina Mitte 49 Berolina Berlin Hilalspor Hilalspor 14:10 PUSH

Ein Duell mit klar verteilten Rollen: Schlusslicht Berolina Mitte braucht dringend Punkte, um überhaupt noch Hoffnung zu haben. Hilalspor dagegen kämpft um die Spitzenplätze und will Platz zwei angreifen. Die Gäste gehen als klarer Favorit ins Spiel.

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