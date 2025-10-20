 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
– Foto: Frank Arlinghaus

Amateure blamieren Johannisthal - Inter zerlegt Char.-Wilm.

Landesliga-Staffel 1: Preussen II zieht Kopf aus der Schlinge - Alle Begegnungen vom 7.Spieltag im Überblick

Verlinkte Inhalte

Landesliga Berlin - 1
Johannisthal
Hilalspor
Berliner SC II
Empor Berlin II

Die Berliner Landesliga Staffel 1 biegt auf die Zielgerade der Hinrunde ein – und der 7. Spieltag hält jede Menge Brisanz bereit. Von echten Gipfeltreffen bis zu richtungsweisenden Duellen im Tabellenkeller: Wer bleibt im Titelrennen, wer rutscht tiefer in die Krise? Wir blicken auf alle acht Partien und liefern die wichtigsten Infos zu Form, Trainern und Toptorschützen.

Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen II
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
4
2
Abpfiff

Timur schießt Preussen zum Sieg
Preussen II feiert einen wichtigen Dreier im Kellerduell.

Timur trifft früh doppelt, Abou-Chaker erhöht für die Gastgeber. Yüksek bringt Hürtürkel kurzzeitig zurück, doch Timur macht mit seinem dritten Treffer alles klar. Yüksek verkürzt kurz vor Schluss noch einmal, doch es bleibt beim Sieg für Preussen, die sich auf sechs Punkte verbessern.

Gestern, 12:30 Uhr
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
0
1
Abpfiff

1892 bleibt oben dran
Der BSV 1892 holt einen Arbeitssieg bei Pfeffersport und bleibt in der Spitzengruppe.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit drängen die Gäste immer stärker auf den Sieg. Kurz vor Schluss gelingt der entscheidende Treffer durch Yanar, der 1892 auf Rang drei hält. Pfeffersport bleibt mit sieben Punkten im unteren Drittel.

Sa., 18.10.2025, 14:30 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin II
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
3
0
Abpfiff

Empor feiert ungefährdeten Heimsieg
Empor II dominiert von Beginn an und siegt souverän gegen Schwarz-Weiß Neukölln.

Tuckerman trifft früh doppelt und stellt die Weichen auf Sieg. Hegenbarth erhöht nach dem Seitenwechsel und sorgt für klare Verhältnisse. Empor steht nun mit zwölf Punkten auf Platz sieben, während SW Neukölln mit Interimstrainer Pascal Maurice Stelter weiter unten festhängt.

Gestern, 12:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC II
6
1
Abpfiff

Schöneberg dreht nach der Pause auf
Der 1. FC Schöneberg feiert gegen den Berliner SC II einen Kantersieg und verbessert sich ins obere Mittelfeld.

Joseski bringt die Gäste zunächst in Führung, doch Sabahats Ausgleich noch vor der Pause bringt Schöneberg zurück. Danach übernehmen die Gastgeber das Kommando: Demir trifft, Uzun netzt gleich viermal und macht den deutlichen Heimsieg perfekt. Beide Teams stehen nun mit zwölf Punkten im Mittelfeld.

Gestern, 13:00 Uhr
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter
1
9
Abpfiff

Internationale überrollt Charlottenburg
Der FC Internationale gibt sich auch am 7. Spieltag keine Blöße und fertigt Charlottenburg-Wilmersdorf mit einer Demonstration der Stärke ab.

Nieto bringt die Gäste früh mit einem Doppelpack in Führung, Paya und Daus bauen den Vorsprung weiter aus. Stanley erhöht vor der Pause, ehe Kranz nach dem Seitenwechsel trifft. Dziadek gelingt zwar der Ehrentreffer für die Hausherren, doch Wörteler sorgt für den neunten Treffer. Internationale bleibt mit 21 Punkten aus sieben Spielen souveräner Spitzenreiter.

Gestern, 13:30 Uhr
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
5
0
Abpfiff

Amateure überraschen den Tabellenzweiten deutlich
Die Berliner Amateure feiern gegen Johannisthal ein Ausrufezeichen und fügen dem Verfolger eine empfindliche Niederlage zu.

Schulte-Holtey sorgt mit einem frühen Doppelpack für einen Traumstart. Nach der Pause erhöht Rosenberg mit zwei Treffern, ehe Werner den Schlusspunkt setzt. Johannisthal bleibt trotz der Pleite mit 15 Punkten Zweiter, während die Amateure auf 13 Zähler klettern und oben angreifen.

Gestern, 14:00 Uhr
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
1
1
Abpfiff

Hilalspor holt spät einen Punkt
Friedenau und Hilalspor trennen sich leistungsgerecht unentschieden.

Fuchs bringt die Gastgeber früh in Führung. Hilalspor gibt nicht auf und belohnt sich im Schlussdrittel: Neziroglu erzielt den Ausgleich. Friedenau bleibt mit 13 Punkten im oberen Mittelfeld, Hilalspor hält bei zehn Zählern.

Gestern, 14:00 Uhr
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
3
1
Abpfiff

Überragender Nzongo bringt Borsigwalde einen Dreier
Borsigwalde feiert einen wichtigen Heimsieg und hält Anschluss ans Mittelfeld.

Nzongo erzielt früh die Führung und legt kurz vor und nach der Pause doppelt nach. Wermer gelingt für Mitte nur noch der Ehrentreffer. Borsigwalde hat nun neun Punkte auf dem Konto, Mitte bleibt mit drei Zählern Tabellenletzter.

_____________________________________________________________________________________________

Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net

Hier alles über die Landesliga-Staffel 1

Aufrufe: 020.10.2025, 11:43 Uhr
farAutor