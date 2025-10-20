Amateure blamieren Johannisthal - Inter zerlegt Char.-Wilm.

Timur trifft früh doppelt, Abou-Chaker erhöht für die Gastgeber. Yüksek bringt Hürtürkel kurzzeitig zurück, doch Timur macht mit seinem dritten Treffer alles klar. Yüksek verkürzt kurz vor Schluss noch einmal, doch es bleibt beim Sieg für Preussen, die sich auf sechs Punkte verbessern.

1892 bleibt oben dran

Der BSV 1892 holt einen Arbeitssieg bei Pfeffersport und bleibt in der Spitzengruppe.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit drängen die Gäste immer stärker auf den Sieg. Kurz vor Schluss gelingt der entscheidende Treffer durch Yanar, der 1892 auf Rang drei hält. Pfeffersport bleibt mit sieben Punkten im unteren Drittel.