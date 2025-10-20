Amateure blamieren Johannisthal - Inter zerlegt Char.-Wilm.

Die Berliner Landesliga Staffel 1 biegt auf die Zielgerade der Hinrunde ein – und der 7. Spieltag hält jede Menge Brisanz bereit. Von echten Gipfeltreffen bis zu richtungsweisenden Duellen im Tabellenkeller: Wer bleibt im Titelrennen, wer rutscht tiefer in die Krise? Wir blicken auf alle acht Partien und liefern die wichtigsten Infos zu Form, Trainern und Toptorschützen.
Timur schießt Preussen zum Sieg
Preussen II feiert einen wichtigen Dreier im Kellerduell.
Timur trifft früh doppelt, Abou-Chaker erhöht für die Gastgeber. Yüksek bringt Hürtürkel kurzzeitig zurück, doch Timur macht mit seinem dritten Treffer alles klar. Yüksek verkürzt kurz vor Schluss noch einmal, doch es bleibt beim Sieg für Preussen, die sich auf sechs Punkte verbessern.
1892 bleibt oben dran
Der BSV 1892 holt einen Arbeitssieg bei Pfeffersport und bleibt in der Spitzengruppe.
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit drängen die Gäste immer stärker auf den Sieg. Kurz vor Schluss gelingt der entscheidende Treffer durch Yanar, der 1892 auf Rang drei hält. Pfeffersport bleibt mit sieben Punkten im unteren Drittel.
Empor feiert ungefährdeten Heimsieg
Empor II dominiert von Beginn an und siegt souverän gegen Schwarz-Weiß Neukölln.
Tuckerman trifft früh doppelt und stellt die Weichen auf Sieg. Hegenbarth erhöht nach dem Seitenwechsel und sorgt für klare Verhältnisse. Empor steht nun mit zwölf Punkten auf Platz sieben, während SW Neukölln mit Interimstrainer Pascal Maurice Stelter weiter unten festhängt.
Schöneberg dreht nach der Pause auf
Der 1. FC Schöneberg feiert gegen den Berliner SC II einen Kantersieg und verbessert sich ins obere Mittelfeld.
Joseski bringt die Gäste zunächst in Führung, doch Sabahats Ausgleich noch vor der Pause bringt Schöneberg zurück. Danach übernehmen die Gastgeber das Kommando: Demir trifft, Uzun netzt gleich viermal und macht den deutlichen Heimsieg perfekt. Beide Teams stehen nun mit zwölf Punkten im Mittelfeld.
Internationale überrollt Charlottenburg
Der FC Internationale gibt sich auch am 7. Spieltag keine Blöße und fertigt Charlottenburg-Wilmersdorf mit einer Demonstration der Stärke ab.
Nieto bringt die Gäste früh mit einem Doppelpack in Führung, Paya und Daus bauen den Vorsprung weiter aus. Stanley erhöht vor der Pause, ehe Kranz nach dem Seitenwechsel trifft. Dziadek gelingt zwar der Ehrentreffer für die Hausherren, doch Wörteler sorgt für den neunten Treffer. Internationale bleibt mit 21 Punkten aus sieben Spielen souveräner Spitzenreiter.
Amateure überraschen den Tabellenzweiten deutlich
Die Berliner Amateure feiern gegen Johannisthal ein Ausrufezeichen und fügen dem Verfolger eine empfindliche Niederlage zu.
Schulte-Holtey sorgt mit einem frühen Doppelpack für einen Traumstart. Nach der Pause erhöht Rosenberg mit zwei Treffern, ehe Werner den Schlusspunkt setzt. Johannisthal bleibt trotz der Pleite mit 15 Punkten Zweiter, während die Amateure auf 13 Zähler klettern und oben angreifen.
Hilalspor holt spät einen Punkt
Friedenau und Hilalspor trennen sich leistungsgerecht unentschieden.
Fuchs bringt die Gastgeber früh in Führung. Hilalspor gibt nicht auf und belohnt sich im Schlussdrittel: Neziroglu erzielt den Ausgleich. Friedenau bleibt mit 13 Punkten im oberen Mittelfeld, Hilalspor hält bei zehn Zählern.
Überragender Nzongo bringt Borsigwalde einen Dreier
Borsigwalde feiert einen wichtigen Heimsieg und hält Anschluss ans Mittelfeld.
Nzongo erzielt früh die Führung und legt kurz vor und nach der Pause doppelt nach. Wermer gelingt für Mitte nur noch der Ehrentreffer. Borsigwalde hat nun neun Punkte auf dem Konto, Mitte bleibt mit drei Zählern Tabellenletzter.
_____________________________________________________________________________________________
Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net
Hier alles über die Landesliga-Staffel 1