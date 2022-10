Amasya Spor bleibt weiterhin gut drauf

Die Sportfreunde aus Vechta sind die Tabellenzweite und der SV Grün-Weiβ Brockdorf steht auf dem vierten Tabellenplatz. Die Brockdorfer holten ‘nur’ ein 1:1-Unentschieden in Lastrup. Es gibt sehr kleine Unterschiede an der Tabellenspitze.

Der SV Amasya Spor bleibt weiter sehr gut drauf, denn gewann zum dritten Mal in Folge: In Lohne wurde der SV Petersdorf besiegt. Die Meisterschaftsanwärter, die SFN Vechta, gewannen das Derby gegen den SV Blau-Weiβ Langförden souverän. Das Schlusslicht, der SV Blau-Weiß Lüsche, bleibt weiterhin ohne Sieg.

Lange stand es 0:0, aber während des Spiels gab es Chancen hin und her. Erst in der 78. Minute sorgte Kai Schloemer für das 0:1. Zwei Minuten später folgte jedoch den Ausgleich. Danach gab es weiterhin Chancen für beide Mannschaften, doch es blieb beim 1:1: Eine Enttäuschung für die Brockdorfer, denn hätten sie das Spiel gewonnen, wären sie Spitzenreiter gewesen.

Die Lüscher spielten gegen die Lohner eine ordentliche erste Halbzeit und erzielten sogar das 1:0 durch Halil Ablak. Zur Halbzeit stand es aber 1:1. Erst nach einer Stunde Spielzeit gerieten die Hausherren in Rückstand. In der 74. Minute schoss Arne Ostendorf den Ball ins eigene Tor und somit war das Spiel eigentlich für die Lohner entschieden. In der Nachspielzeit wurde es sogar 1-4. ,,Die erste Halbzeit war ok. Wir sind verdient in Führung gegangen, aber durch ein Abwehrfehler glichen die Lohner aus. In der zweiten Halbzeit gab es eine Starke Fußballerische Leistung von Lohne mit einem verdienten Sieg der vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen ist”, sagte der Lüscher Co-Trainer Rainer Wiemann.

Die Sportfreunde hatten bis auf eine Chance nie Probleme und gewannen überzeugend und verdient. Zur Halbzeit stand es 0:2 und in der zweiten Halbzeit wurden noch zwei weitere Tore erzielt. Obwohl die Mannschaft der Tabellenzweite ist, hat sie die wenigsten Verlustpunkte. Florian Holm, Tobore Macaulay und Andre Warnke trafen zweimal für die Vechteraner. ,,Vechta hat von Anfang an gut Druck gemacht. Bis zur 0:2 war es ein ausgeglichenes Spiel. Nach der Halbzeit sind wir erst gut reingekommen aber die spielten die Tore klasse herausgespielt. Wir hätten den Ehrentreffer vielleicht verdient gehabt“, sprach Peter Siemer, der Langfördener Trainer. Der Vechteraner Kapitän Fabian Gerken: ,,Es war ein hochverdienter Sieg. Wir waren von der ersten Minute an richtig gut im Spiel darin und hatten Langförden unter Druck gesetzt. Vechte zeigte ansehliches Fussball und hatte eigentlich gar nichts zugelassen.“

SV Amasya Spor Lohne - SV Petersdorf 2:1

Dank zweier Treffer bewies Alper Yilmaz seiner ganz Klasse für Amasya Spor. Er erzielte auβerdem in der fünften Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer. Zunächst sah es für die Lohner nicht sehr positiv aus, denn nach elf Minuten gingen die Cloppenburger in Führung. Yilmaz glich erst in der 54. Minute aus. ,,Wir gewannen zwar spät aber nicht unverdient. Zwei schöne Freistoßtore von Alper lieβen uns Jubeln und somit setzen wir unseren positiven Trend der letzten Wochen fort“, so der Lohner Co-Spielertrainer Schorsch Hackmann.

SV Schwarz-Weiβ Osterfeine - SV Altenoythe 2:2

Die Osterfeiner waren dem Sieg sehr nah, denn das Team führte bis zur letzten Minute mit 2:1. Ein Eigentor der Altenoythener brachte die Schwarz-Weißen schon früh in Führung. Bis zur 75. Minute hielten sie die Führung, dann trafen die Gäste zum Ausgleich. Felix Piening erzielte fünf Minuten später das 2:1. Der Sieg schien unmittelbar bevorzustehen, aber es sollte nicht sein.