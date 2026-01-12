Amar Suljić verlässt den FCH

Amar Suljić wird ab sofort nicht mehr für den FC 08 Homburg auflaufen. Der 27-jährige Stürmer wechselt zum Nordost-Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena.

Stürmer Amar Suljić verabschiedet sich vom FC 08 Homburg. Der 27-Jährige schließt sich ab sofort dem FC Carl Zeiss Jena in der Regionalliga Nordost an. Über die Wechselformalitäten wurde Stillschweigen unter allen beteiligten Parteien vereinbart.

Suljić kam im Sommer 2024 vom Nordost-Regionalligisten BFC Dynamo nach Homburg. Zuvor ging der Stürmer unter anderem für die 2. Mannschaft des FC Ingolstadt sowie für den 1. FC Schweinfurt 05 auf Torejagd. Der 27-Jährige absolvierte bis zuletzt insgesamt 36 Pflichtspiele für unseren FCH und erzielte dabei 7 Tore.